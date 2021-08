Yesterday, a film, amelyben a Beatles a mennybe megy

Trükkös ez a Netflix. Lehet, a pandémia sok nézőt ültetett a képernyők elé, a sorozatok úgy pörögtek a szemük előtt, hogy nem győztek ébren maradni, de most megint elénk hord néhány magányos gyöngyszemet a múltból, olyan filmeket, amelyek eddig is keringtek az éterben, lapultak DVD-n, és ment a szóbeszéd, hogy, te, figyelj, láttad már a...

Na, ilyen gyöngyszem a Yesterday.

Nem sorozat, nem is horror, percenként nincs négy halott, s bár baleset az van benne, mégse véresen rémes, következményét tekintve pedig különösen szívet melengető. A hívő Beatles-rajongók lehet, sokkot kapnak ettől a filmtől, de nekik fontos üzenet lehet az, hogy ha valami örök és egyetemes, az éppen a Beatles zenéje – még akkor is, ha az életnek van olyan dimenziója, ahol a liverpooli fiúk nem álltak össze egy bandába, a Yesterday és a többi sláger meg sem született.

A történet nem bonyolult. Inkább álomszerű. Hősünk, Jack Malik (Himesh Patel) nem túl sikeres zenész. Azzal nincsen baj, hogy ne tudna gitározni, saját dalai is vannak, az egyik különösen átlagos, de a barátai mindig azt kérik tőle, játssza el nekik, a koncerten is, ahol lényegében csak a barátai vannak, de ennél több siker nem jut neki, pedig vágyik rá, mint tükör a figyelemre.

Menedzsere is van, a szépséges tanárnő, Ellie Appleton (Lily James), aki leginkább abban tehetséges, hogy reménytelenül szerelmes hősünkbe, de ezzel együtt tényleg minden tőle telhetőt megtesz, hogy a Jack színpadra állhasson.

Valami azonban megváltozik. Nem közöttük, a világban. Mindössze egy kisebb áram- és energiaszünet kell hozzá. Az összes fény kialszik a bolygón, és a sötétben a bicikliző hősünket elgázolja egy busz. Magához tér, a barátaitól kap egy új gitárt, és egy olyan szép hangszeren, mint az ajándéka, csakis szép dalt lehet először játszani. Legyen ez a Yesterday, penget a szépséges nótát Jack, mire a többiek elérzékenyülve jegyzik meg:

ilyen gyönyörű dal még életükben nem hallottak.

Jack pedig rádöbben arra, hogy a Beatles – ebben a baleset utáni világban – ismeretlen zenekar. Nem is létezik. Az élet nagyjából olyan, mint a buszos ütközés előtt, de vannak benne változók. Pontosabban hiányzók. Eltűnt dolgok. Mint például a Beatles és a zenéje.

A dilemma pedig adott. Egy olyan világban, ahol nem ismerik a liverpooli zenészeket, se John Lennon, se Paul McCartney, de az dalaikra Jack így vagy úgy, kisebb-nagyobb pontossággal emlékszik, próbálja felidézni, akkor mi történne, ha ezeket az ezen a világon soha nem hallott dallamokat valaki, vagyis ő, megismertetné a nagyérdeművel.

Danny Boyle rendező olyan vígjátékot szeretett volna forgatni, ami eljut az emberek szívéhez, megmutatja, hogy mi az erkölcs és a rajongás ára, s hogy mindez talán nem is számít, mert a lényeg úgyis az, hogy szeressenek valamit vagy valakit. És ha szerelem és imádat van, akkor a lopás sem számít. De vajon el lehet-e lopni olyan dalokat, amelyeket senki nem ismer, soha nem is hallott, és ebben a valóságban soha senki meg nem írt.

A romantika kicsit suta, általános iskola nyolcadikban még vöröslő füllel el is menne, de felnőttek között ennyi érzelmi bénázást ritkán lehet látni. De ez most ilyen a Yesterday című filmben, ahol azért a végén minden a helyére kerül, még akkor is, ha a Beatlesnek továbbra sincs nyoma.

Merthogy nincs is. Ez a film vágyakozás a Beatles után, tisztelgés a Beatles előtt, mert az nem lehet, hogy azok a dalok, amelyek a gomba frizurájú fiúk lelkéből megszülettek, nyom nélkül eltűnjenek. De amíg egyetlen olyan ember is akad, mint Jack Malik, a Beatles mindig is a jelenük része lesz és marad, soha nem tűnik el erről a bolygóról, zuhanjunk is az élet bármelyik dimenziós síkjába.

Azt nem tudni, hogy Ed Sheeran miért kell ebbe a filmbe, jelenléte talán a kontraszt miatt érdekes, talán a tehetség körberajongásának élménye miatt fontos. De ezt inkább ne akarjuk megfejteni. Sheeran így is önmagát adja, és egy másik dimenzióban, talán éppen abban a valóságban, amiben éppen élünk, ő sokkal nagyobb sztár, mint a Beatles, de csakis azért, mert az angol zenekar 1970-ben felbomlott. Vagy lehet, hogy a fiúk nem széledtek szét, hanem össze sem álltak, és Lennon még ma is él, valahol egy tengerparti házikóban.... Ezeknél az angoloknál, ugye, soha se lehessen tudni.