Újabb közönségkedvenc sorozat folytatása érkezett a Netflixre – a rajongók legnagyobb örömére. A Szexoktatás (Sex Education) című brit széria harmadik évadja szeptember 17-én debütált.

Amikor a premier napján kis híján magamból kikelve kiabáltam a telefon másik végén magyarázó húgomnak, hogy végre itt az új évad, a tizedik „szex” kifejezés hallatán megkérdezte az anyukám, hogy: „Milyen szexről beszéltek ennyit?” Én meg rávágtam, hogy kijött a SexEducation harmadik évadja, mire ő buzgón érdeklődött, hogy miről is szól a sorozat. Zanzásítottam neki a tartalmat:

Jean Milburn (Gillian Anderson) egy szingli szexterapeuta, akinek – szintén szingli, és igencsak szerencsétlen – kamaszfia, Otis (Asa Butterfield) összeáll a titokzatos és különc Maeve Wiley-val (Emma Mackey). A duó a szexterapeuta anyuka tudta nélkül szexuális tanácsokat ad az elkeseredett diákoknak, a titkos vécében folytatott biznisz pedig Otis tehetségének hála szárnyra kap. Végtére is, szexterapeuta vér csörgedezik az ereiben... Hát, valahogy így kezdődik az első évad, és tulajdonképpen a további évadok történései mind a Otis és Maeve bizniszének eredményei.

Anyukám erre csak annyit kérdezett, hogy ő is megnézheti-e a sorozatot...

A kor nem számít

Stílszerűen, a szeptemberi iskolakezdéssel (nagyjából) egyidőben megjelent évad méltó folytatása az előző kettőnek. Annak ellenére, hogy egyes külföldi portálokon éppen az ellenkezőjét olvasni, talán ez az évad az eddigi leghumorosabb. Már az első pillanatban poénokkal találja szembe magát az ember (jó, tekintsünk el a már-már hagyománnyá vált nyitójelenettől, amelyben mindenki – de tényleg mindenki – szexel).

Nyugalom, a Szexoktatás még mindig nem pornó, és az egy-két csupasz feneket, péniszt vagy mellbimbót leszámítva semmi kivetnivalót nem találni benne olyan téren (persze van, akiknél az említett testrészek látványa egyáltalán nem veri ki a biztosítékot, tekintve, hogy mégiscsak a szex és az emberi test témakörét feldolgozó sorozatról beszélünk.)

Mivel a széria eredetileg kamaszoknak és fiataloknak íródott, elsősorban az ő kérdéseikre igyekszik válaszolni. A sorozat központi témája ebben az évadban is a különböző identitások normalizálása: a harmadik évad új karaktereket hoz be a sztoriba. Két nembináris diák érkezik a Moordale Gimnáziumba. A két fiatal különbözően áll hozzá az identitásához, a dolgukat pedig a társaik és az új, manipulatív igazgatónő sem könnyíti meg.

Azonban nemcsak a nemi indentitásról és a szexualitásról esik szó, hanem a változókori terhességről is, hiszen gondoljunk csak vissza rá, hogyan lett vége a második évadnak... A kapcsolati problémák és a mindennapos nézeteltérések nemcsak a fiatalok, de a felnőttek – szülők és tanárok – életét is bonyolítják. Aki látta a Szexoktatás korábbi évadjait, azt tudja, hogy a sorozat szerves részei a felnőttek is. Felnőttek, akiknek sokkal kevesebb fogalmuk van a szexről, mint a kamaszoknak – ez az állítás pedig ebben az évadban is igazolja önmagát.

A sorozat messze földön híres a humoros köntösbe öltöztetett, ugyanakkor brutálisan őszinte és komoly párbeszédeiről: úgy oktat, hogy közben megnevettet. A harmadik évad jellemfejlődésben sem szűkölködik: ebben az évben bátran kijelenthetjük, hogy Adam Groff (Connor Swindells) és Ruby Matthews (Mimi Keene) karaktere viszi a hátán a szériát.

Drámából most sincs hiány: talán a legfeszültebb évadról beszélünk, a felnőtt karakterek esetében legalábbis biztosan. Drogfüggőség, nevelőszülőség, gyermekrablás, halál, féltékenység, nézeteltérések, titkolózás és ki nem élt vágyak. Nem csak szexuális vágyak...

Meglepő fordulatokból sincs hiány, az utolsó epizód végére a legtöbb karakter élete száznyolcvan fokos fordulatot vesz. Egyes szerelmek beteljesülnek, míg más párok választás elé kerülnek: kinek az érdekeit kell nézni? A sajátot vagy a párét? Furcsa barátságok köttetnek, igaz barátságok szakad(hat)nak szét: az őszinteség nem mindig vezet jóhoz...

Ami a Szexoktatást illeti, az egyetlen hiba benne, hogy teljesen valószínűtlen. Valószínűtlen, hogy egy gimnázium minden tagja egymással feküdjön le, és a szerelmi háromszöget száma is az eget verdesi. Erre a véleményemre korábban megkaptam, hogy akkor én nem jártam drámatagozatos iskolába, mire csak annyit válaszoltam: de versenyúszni igen.

A „házinyúlra nem lövünk” kifejezés tehát ebben a sorozatban biztosan nem állja meg a helyét...