Csütörtöktől újra lő a 007-es: Daniel Craig jutalomjátéka egyben a búcsúja is

Végtelennek tűnő várakozás után végre a rajongók is megnézhetik a James Bond-saga következő epizódját. A No Time To Die – Nincs idő meghalni már 2019 októberében elkészült, a film bemutatóját először 2019 novemberére tűzték ki, aztán előbb 2020 februárjára, majd áprilisra csúszott a premier, végül bekavart a koronavírus-járvány, és a premier csaknem két évet késett.

Most, amikor már csak órák vannak hátra a Nincs idő meghalni csütörtöki magyarországi bemutatójáig, kevesen emlékeznek arra, hogy Daniel Craig annak idején csupán négy rész – a Casino Royale (2006), A Quantum csendje (2008), a Skyfall (2012) és a Spectre (2015) – leforgatására írta alá szerződését. A Spectre bemutatója után kategorikusan kizárta a folytatás lehetőségét. A Time Out magazinnak adott interjújában is egyértelműen fogalmazott:

Hogy még egy Bond-filmet forgassanak velem? Na ne! Inkább összetöröm ezt a poharat, és az üvegszilánkkal felvágom az ereimet. Két éven át éjjel-nappal a filmen dolgoztam, 47 évesen fél évig kellett gyúrnom, hogy megfelelő fizikai állapotba hozzam magam, ezt még egyszer biztosan nem csinálom végig. Kész, befejeztem. Minden, a Bond-figurával kapcsolatos gondolatomat, ötletemet, elképzelésemet beletöltöttem a Spectre-be, a Bond-tartály kiürült. Halvány fogalmam sincs, mivel rukkolhatnánk ki a következő részben. Kimennénk az űrbe? Ezt a poént már elsütötték a Holdkeltében.

Ezt nyilatkozta Craig 2015-ben, de hát pont egy „brit ügynöknek” magyarázzuk, hogy sohase mondd, hogy soha?

Persze egy 25 millió dolláros ajánlat könnyen hozzájárulhat egy döntés megváltoztatásához. Az összeg logikus, hiszen a No Time to Die a 25. James Bond-film. Craig gázsija ezzel pontosan a tíz százalékát teszi ki az eddigi legnagyobb költségvetésű Bond-epizód 250 milliós büdzséjének. (A rekordot eddig a Spectre tartotta 245 millió dollárral, ami bőven nyereséget hozott a maga 880 millió dolláros bevételével.)

A jubileumi filmet eredetileg Danny Boyle rendezte volna, de összeveszett a forgatókönyvön a producer testvérpárral, Barbara Broccolival és Michael G. Wilsonnal, így nem volt maradása. Helyére 2018 szeptemberében Cory Joji Fukunagát kérték fel. Broccoli és Wilson régóta figyelte az 1977-es születésű, tehát rendezőnek fiatal japán–amerikai filmest, aki 2009-ben a Sin nombre című filmmel robbant be, majd a Jane Eyre-rel, A törvény nevében című HBO-sorozattal és a Hontalan fenevadak című háborús drámával szerzett magának további hírnevet. Megismerkedésüket Barbara Broccoli így idézi fel a filmről szóló produkciós kiadványban:

Amikor először találkoztunk, még 2015-ben, Cary azt mondta, minden vágya, hogy egyszer egy Bond-filmet rendezhessen. Így hát amikor Danny Boyle kiszállt a projektből, azonnal rá gondoltunk. Valójában hihetetlenül szerencsések voltunk, hogy éppen ráért. Lelkesedése magával ragadta az egész stábot, ráadásul íróként is remekül kapcsolódott be a projektbe, csodásan beilleszkedett pillanatok alatt.

Szinte hihetetlen, de Fukunaga az első amerikai, aki Bond-filmet rendez.

A Bond-film kulcsemberéről a másik producer, Michael G. Wilson pedig ezt mondja:

Nagyszerű a színészvezetése, pompás karaktereket talált ki, igazi polihisztor, mindenhez ért. Több nyelven beszél, bejárta már az egész világot, fiatal, lelkes, és a képi látásmódja is kiváló. Továbbá csodálatos képessége van ahhoz, hogy a bonyolult dolgokat is egyszerűnek láttassa, és ez nagy kincs egy rendezőnél.

A kiadványban Fukunaga is megszólal, így már tudjuk, hogy 1985-ben, hétéves korában ismerkedett meg James Bonddal:

Akkor játszották a View to a Killt (Halálvágta), és a mai napig emlékszem a záró képsorokra, amelyek a Golden Gate hídon játszódtak. Akkor, kisgyerekként úgy éreztem, hogy James Bond belépett az én kis külön bejáratú világomba, hiszen én oaklandi srác vagyok, a San Franciscó-i-öböl partján nőttem fel.

A Daniel Craig nevéhez fűződő öt filmnek van egy sajátossága a korábbi húszhoz képest: miközben az előzőek önmagukban is megálltak, egyik nem következett a másikból, addig a Casino Royale, A Quantum csendje, a Skyfall, a Spectre és most a Nincs idő meghalni nagyon is összefügg.

Ahogy a 25. Bond-mozi sztorija kezdett testet ölteni Fukunaga vezetésével és a tapasztalt Bond-forgatókönyvírók, Neal Purvis és Robert Wade keze munkája nyomán, a producer testvérpár és Craig bevonta a közös munkába Phoebe Waller-Bridge színész-írót, a Fleabag és a Killing Eve BBC-sorozatok alkotóját a karakterek és a sztori alakításába. És közben arra is odafigyeltek, hogy ne sérüljön Bond figurájának erőteljes „britsége”.

Egy kis számháború – Az eddigi 25 James Bond-filmből 1 – Bond igazából ennyi nőhöz hűséges: II. Erzsébethez 6 – ennyi színész játszotta Bondot (Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Danniel Craig) 17 – ennyi Martinit fogyaszt Bond átlagban filmenként 51 – ennyi éves volt a forgatás idején Monica Bellucci, a legidősebb Bond-lány 59 – ennyi nővel hált Bond 1962 óta 352 – ennyi gonoszt ölt meg Bond 59 év alatt 4662 – ennyi golyó kerülte el Bondot az eddigi 25 filmben 45,7 millió – az eddigi Bond-filmek forgatásain összetört Aston Martin-gépkocsik értéke dollárban 64 millió – Daniel Craig gázsija az öt Bond-filmben, dollárban. Ebből csak az utolsó 25 millió. 6 milliárd – ennyi bevételt hozott dollárban eddig a 24 James Bond-film.

A Nincs idő meghalni ott kezdődik, ahol a Spectre befejeződött: a 2015-ös mozi úgy ér véget, hogy Bond (Craig) és Madeleine Swann (Léa Seydoux) kézen fogva lesétál a Westminster Bridge-ről. A Nincs idő meghalni pedig úgy kezdődik, hogy ők ketten boldogan élnek egy dél-olasz városkában, Materában. Bond visszavonult, otthagyta a brit titkosszolgálatot, az MI6-et. A következő snitt öt évvel későbbre repít, Bond jamaicai házában hirtelen vége szakad az idillnek. Felbukkan Bond régi CIA-s haverja, Felix Leiter, és attól kezdve felpörögnek az események.

Madeleine Swann a harmadik nő Bond életében, aki mellett lehorgonyoz(na). Az elsőt az Őfelsége titkosszolgálatában című filmben (1969) láthattuk, Tracy Darcyt (Diana Rigg) az akkori Bond (George Lazenby) feleségül is vette, igaz – s hogy ne lőjük le annak a filmnek a végét –, házasságuk nem sokáig tartott. A második nő Vesper Lynd (Eva Green) a Casino Royale-ban, akit a film végén örökre elveszít. Madeleine múltja rejtélyes, sőt homályos, és ebből múltból előbukkan egy rémes alak, a minden korábbi Bond-antagonistánál gonoszabb Lyutsifer Safin (Rami Malek).

Mindenesetre a szerelmi szál nagyon ott van a filmben, ellentétben az elmúlt 59 évvel, amikor a csinos hölgyek jobbára csak a hátteret biztosították a legyőzhetetlen főhősnek. Daniel Craig Bondja lényegesen sérülékenyebb lelkileg a korábbi blazírt főhősöknél (Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan).

Paradicsomi helyszíneken

Hagyomány, hogy az aktuális James Bond-mozi nem a bronxi sikátorokban, egy calcuttai nyomortanyán, de még csak nem is a nyóckerben játszódik. A pazar háttér ugyanúgy szériatartozék, mint a felrázott Martini.

Matera, a nyitójelenet háttere a világörökség része. A látvány önmagáért beszél. Craig filmjeiben, a Casino Royale-ban, A Quantum csendjében és a Spectre-ben kivétel nélkül felbukkan Itália.

Szeretjük Olaszországot, Bond is szereti Olaszországot. Ha már egyszer ennyire erős a romantikus szál, hová máshová vinnénk el a szerelmeseket, mint Itáliába?

– érvel Fukunaga. Olaszország még egyszer felbukkan a filmben, a campaniai Sapri városának vasútállomása, Salerno közelében. Ezúttal Norvégia is feltűnik a Bond-moziban, hiszen Madeleine filmbeli apja, Mr. White (Jesper Christensen) norvég. Házát Oslótól északra, egy erdőben építették fel.

És akkor Jamaica! Már az Aranyszemben (1995) is fontos helyszín volt, csakúgy, mint a sorozatindító, 1962-es Dr. Nóban és az 1973-as, Élni és élni hagyni című opuszban, és hát maga Ian Fleming, a Bond-könyvek írója is a mesés karibi szigeten tengette a napjait. Végül hosszas keresgélés után Jamaica északi partján, Port Antonio mellett építették fel Bond házát, ahol Madeleine-nel éldegél békében, horgászással, strandolással ütve el az időt, távol a világ zajától.

Broccoli el is ment Jamaicába. Amikor ötvenéves volt a sorozat, 2012-ben, felkereste Fleming házát. A reveláció erejével hatott rá, amikor leülhetett abba a székbe, amelyen Fleming írta a Bond-regényeket. Számára a Nincs idő meghalni forgatása közben mindvégig egyértelmű volt, hogy csakis Jamaica lehet az a hely, ahol a nyugdíjas, az MI6-től visszavonult Bond él kedvesével. A sziget ugyanis a Bond-folklór szerves része.

A filmben van még egy karibi helyszín, mégpedig Kuba, hiszen az egyik fontos szereplő, Paloma (Ana de Armas) kubai ügynök. (Maga a színésznő is kubai, ráadásul nem is emigráns, hiszen kubai állampolgár.) Ám kényelmi és politikai okokból a kubai jeleneteket is Jamaicában, illetve Londonban, a Pinewood Studios műtermeiben, valamint Jamaica fővárosában, a kingstoni kikötőben forgatták.

London természetesen nem hiányozhat a filmből. Szinte valamennyi Bond-filmben a brit főváros adja a hátteret, a Skyfallban és a Spectre-ben hosszas üldözési jeleneteket is forgattak a város utcáin, a Temzén. A Nincs idő meghalni-ban azonban nincs londoni autós üldözés. Megható jelent, amikor Bond belép régi lakásába, és végighúzza ujját a poros bútorokon. Ez már nem az a London, melyet öt évvel korábban maga mögött hagyott.

Bond és M (Ralph Fiennes) a Hammersmith Bridge-en, a város első függőhídján találkozik – ez nem annyira ikonikus helyszín, mint a Westminster vagy a Tower Bridge. A Whitehall már sokkal ismerősebb: a stáb engedélyt kapott, hogy forgasson a Védelmi Minisztérium területén. A filmben még a Királyi Lovasság, a legendás Household Cavalry is megjelenik.

A No Time to Die-ban a főgonosz Safin főhadiszállása egy fiktív szigeten van, ennek külső jeleneteit a Feröer-szigeteken forgatták. A szigetek vad szépsége, a lélegzetelállító panoráma beleillik a Bond-mozik egzotikus világába.

Billie Eilish és Hans Zimmer

A jubileumi, 25. Bond-mozinak meg kellett adni a módját zeneileg is. Hiszen az eddigi huszonnégy film betétdalai szinte kivétel nélkül slágerek lettek. Gondoljunk csak Shirley Bassey-re (Goldfinger, 1964, Holdkelte, 1979), Tina Turnerre (Aranyszem, 1995) vagy éppen Adele-ra (Skyfall, 2012). Akadt persze bukás is, a 2002-es Halj meg máskor betétdalára már senki sem emlékszik, pedig nem akárki énekelte – Madonna…

A film forgatásakor, 2019-ben az akkor legmenőbb tinisztárt, Billie Eilisht nyerték meg a főcímdalra. Az ötszörös Grammy-nyertes lány még mindig nem töltötte be a húszat…

Egyszer a kezembe került egy Billie Eilish-demó, amit a bátyjával, Finneas O'Connellel komponáltak. Meghallgattam, és azt mondtam magamban: nekem ez kell, nem is folytatom tovább a keresést. Billie-ék nem ismerték a film sztoriját, de ez a dal úgy hatott rám, mintha maga is egy történet lenne. Abszolút beleillett a filmbe. Nagyon modern, nagyon minimalista és nagyon törékeny. Ahogy maga Bond is az Daniel Craig alakításában, hiszen az, aki szerelmes, az egyszersmind törékeny, sérülékeny is…

– idézi fel a produkcióról szóló kiadványban a történelmi pillanatot Hanz Zimmer, a film Oscar-díjas és négyszeres Grammy-díjas zeneszerzője. Zimmer rögtön szólt a producernek, küldjenek két repülőjegyet Billie-nek és a bátyjának, és hozzák el őket aláírni a szerződést.

És a két fiatal jött is. Nem jött, repült! Billie Eilish így emlékszik erre, felelve Zimmer megjegyzésére:

Őszintén szólva ez olyan, mint egy valóra vált álom. Hiszik, nem hiszik, kisgyerekkorom óta az volt a vágyam, hogy bekerüljek egy Bond-film produkciójába. Persze nem gondoltam, hogy valaha is sikerülni fog. Annyit beszéltünk erről a bátyámmal! És akkor megcsörrent a telefonom. Még mindig nem hiszem el, hogy én éneklem Daniel utolsó Bond-mozijának a főcímdalát!

Az a legendás Aston Martin…

Az ikonikus Aston Martin DB5 szinte berobban a film nyitó képsoraiba, és később is vissza-visszatér. Valójában a Spectre utolsó kockáiban búcsúztunk el a legendás sportkocsitól, és máris viszontlátjuk.

Craig a filmről kiadott produkciós kiadványban meg is jegyzi, hogy a kocsi kapott néhány extrát a Spectre óta.

Micsoda autós üldözések vannak a filmben, és micsoda környezetben! Ehhez csak egy DB5 a megfelelő jármű.

A materai jelenetekhez a stáb két klasszikus DB5-öst használt, a veszélyes, kaszkadőrős snittekhez pedig nyolc, speciálisan a film részére épített Aston Martint használtak. A nyolcból kettőt fel is szereltek a különleges kütyükkel – géppuskák satöbbi –, kettőt pedig úgy alakítottak ki, hogy a tetején ülve is lehessen kormányozni. Az érdem a speciális effektek felelőséé, Chris Carbouldé.

Három további Aston Martin is feltűnik a filmben: a klasszikus V8-as, ami már az 1987-es Halálos rémületben is szerepelt, Timothy Daltonnal a volánnál; felbukkan a márka hipermodellje, a Valhalla, valamint a legújabb DBS Superleggera a maga 700 lóerős, nyolcsebességes, V12-es motorjával.

Bondtól Moneypennyig

A huszonötödik James Bond-moziban valamennyi megszokott karakter előfordul, leszámítva azokat, akiket Bond – az eddigi 24 filmben – kiiktatott az élők sorából. És nyilván akadnak új figurák is a történetvezetés természetéből adódóan.

James Bond. Daniel Craig a felettébb sikeres Knives Out – Tőrbe ejtve forgatása után szállt be a filmbe. Napjaink egyik legnépszerűbb, legfelkapottabb sztárjáról sok újat már nem tudunk elmondani.

Lyusifer Safin. Rami Malek először nem akarta elvállalni a szerepet, mert attól tartott, ráég a főgonosz karaktere. Nyilván a négymillió dolláros gázsi sem hatott a szerződés aláírása ellen… Malek a Bohém rapszódiával robbant be az élvonalba, Freddie Mercuryt kiválóan alakította, mint ahogy most az álarcos intrikust is, aki szokás szerint a világ megsemmisítésére tör.

Nomi. Ő is új karakter, Lashana Lynch alakítja. Ő az első női 007-es ügynök a sorozatban, ha úgy tetszik, Bond fegyvertársa. Hiába, nagy léptekkel haladunk a női egyenjogúság elérésének útján…

Q. Ben Whishaw sokunk emlékezetében A parfüm című zseniális Patrick Süskind-regény filmváltozatának főszereplőjeként él. Azt az alakítást nehéz lesz valaha is felülmúlnia, de magabiztosan hozza az MI6 munkatársának figuráját.

Eve Moneypenny. Naomie Harris ezúttal is elbűvölő, és annyira cuki, hogy nem is jut eszünkbe: nyolc évvel ezelőtt még Winnie Mandelát alakította a dél-afrikai szabadsághősről forgatott filmben… Ki hinné, hogy már 45 éves, tizenötöt nyugodtan letagadhatna.

Felix Leiter. Jeffrey Wright, a CIA-ügynök megformálója kulcsszerepet kap a filmben, ő rángatja vissza Bondot a nyugdíjból.

Stavro Blofeld. Meglehet, szubjektív vélemény, de a sitten ülő gonoszt alakító Christoph Waltz a legjobb színész a filmben. (Bocs, Daniel…) Aki látta a Becstelen brigantykat, az nem feledi Hans Landát, az udvariasan kimért náci tömeggyilkost. Waltz annyira sokoldalú, hogy operákat is rendez, de ezúttal színészi képességei előtt borulunk le.

M. A többszörös Oscar-díjas Ralph Fiennes legenda. Sorolni is hosszú emlékezetes alakításait a Schindler listájától Az angol betegen át a Grand Budapest Hotelig és a Harry Potter Voldemortjáig. A Skyfallban csatlakozott a franchise-hoz, és most sem okoz csalódást.

Bill Tanner. Rory Kinnear tisztességesen hozza a figurát.

Paloma. Ana De Armas a film kellemes meglepetése, ahhoz képest, hogy mindössze 70 000 dollárt (!) kapott a szerepért. A kubai ügynököt csillogóan alakítja, úgy látszik, jól összeillik Craiggel, mert már a Knives Outban is szerepelt.

Logan Ash. Billy Magnussen CIA-ügynökként segíti Bond munkáját. Feledhető.

Primo. Ő viszont nem feledhető, Dali Benssalah remekül alakítja Bond egyik ellenfelét, a harcművészetekhez nagyszerűen értő zsoldost.

(Borítókép: Daniel Craig a 007 Nincs idő meghalni című filmben. Fotó: Fórum Hungary)