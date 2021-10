A Gyűrűk Ura rendezője átírja a Beatles legendát

Végre betekinthetünk Peter Jackson, a Gyűrűk Ura rendezőjének a Beatles együttesről készülő háromrészes dokumentumfilm-sorozatába. A The Beatles: Get Back eddig soha nem látott felvételeket és hanganyagokat is bemutat arról, hogyan zajlottak a Beatles legendás 1969 januári stúdió felvételei. Megmutatja a kreatív munkát, a tagok közti kapcsolatot és azt, hogyan készültek két év szünet utáni első koncertjükre, írja az NME.

A háromrészes dokusorozat több, mint 60 órányi eredeti videóanyagot és 150 órányi eddig még nem hallott hanganyagot dolgoz fel, melynek nagy része évtizedekig el volt zárva a nyilvánosság elől.

A DiscoverMusic riportja szerint a filmsorozatot az együttes még élő tagjai, Paul McCartney és Ringo Starr, valamint Lennon szerelme Yoko Ono és George Harrison özvegye, Olivia Harrison is támogatja.

Peter Jackson azt mondta a filmről:

Mintha egy időgépben lennénk, a film visszarepít minket 1969-be, beülhetünk a stúdióba, ahol négy barát valami csodát alkot.

A Get Back-ben felhasznált anyag eredetileg Michael Lindsay-Hogg 1970-es dokumentumfilmjéhez, a Let It Be-hez készült, amit most Jackson egy új megvilágításban próbál bemutatni a nagyközönségnek.

A sorozat vágatlanul mutatja be a Betales utolsó élő koncertjét is. A legendás bulit a londoni Savile Road egyik háztetőjén tartották és olyan klasszikusokat is eljátszottak, mint a Let It Be és az Abbey Road.

Jackson a GQ magazinnak azt is elmondta, a film a Let It Be-vel ellentétben nem a tagok közti drámára és viszályra helyezi a hangsúlyt, hanem arra, hogy a négy zseni hogyan működött együtt és alkotta meg utolsó stúdió albumát. A Get Back a széthullás előtti időszakot mutatja be és megpróbálja cáfolni azokat a legendákat, melyek beárnyékolták a zenekart.

„Olvastam olyan könyvet erről az időszakról, amiben azt írták, hogy John és Paul már nem alkottak együtt dalt, de ez egyáltalán nem igaz. Rengeteg felvételen látszik, hogy közösen dolgoznak. Tényleg, ott van filmen, felvették. Érdekes látni, hogy mekkorát tévedtek ezek az írások. Ezt nem azért mondom, mintha nagyobb rálátásom lenne a dolgokra, vagy valami titkos információhoz jutottam volna. Egyszerűen csak megnéztem a felvételeket. Megrendítő az egész.”

A három epizód november 25-én, 26 -án és 27-én érkezik a Disney+-ra.