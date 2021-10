Az őzikeszemű színésznőt a mai napig gyászolja Hollywood. Szerepeivel örökre beírta magát a filmtörténelembe és a nézői szívekbe, halálának körülményei viszont a mai napig tisztázatlanok. Hollywood a mai napig gyászolja, most közelebb kerülhetünk rejtélyes halálához.

Őrült, kattant csaj, romantikus, naiv lány, hangulatingadozásokkal küzdő vérbeli tini, vonzó végzet asszonya, csapodár rapperbarátnő, nagydumás kiscsaj. Bár Brittany Murphynek csak 32 év jutott, számtalan karakterbe bújva mutathatta meg tehetségét, és a legkülönfélébb szerepeket egy dolog fogta össze; vásznon keresztül is szerethető személye.

Az őzikeszemű hollywoodi sztár 2009-ben esett össze zuhanyozás közben férjével közös otthonukban, halálának okáról pedig a mai napig is csak homályos információk láttak napvilágot.

A What Happened, Brittany Murphy? című dokumentumfilm október 14-től látható az HBO Max kínálatában. Alkotói azt ígérik, több részletet is felfednek a rejtélyes halálesetről, amelyről a mai napig annyi az információnk, hogy tüdőgyulladás és vényköteles gyógyszerek halálos kombinációja, illetve vérszegénység tehet.

Ám több olyan tényező is volt a háttérben, amely azóta is kellő okot szolgáltat a spekulációkra. Brittany Murphy édesapja sosem nyugodott bele lánya halálába, ami természetes reakció egy szülőtől, ám érveire mások is felkapták a fejük. Angelo Bertolotti többek között arra volt kíváncsi, hogyan kerülhetett ilyen előrehaladott állapotba a színésznő fertőzése. Hogyhogy nem kezelték krónikus vashiányát? Az édesapa által rendelt laborvizsgálat eredménye tíz különböző potenciálisan mérgező nehézfém jelenlétét mutatta ki a színésznő hajmintájában, amitől Bertolotti mérgezésre gyanakodott.

Brittany Murphy 2006-ban ismerkedett meg férjével, Simon Monjack forgatókönyvíróval. A brit férfi anyagi gondokkal küzdött, ismert volt múltbeli problémás viszonyairól, illetve a bevándorlási hivatallal is rendszeres összetűzésbe került, ezenkívül pedig sikkasztás és hitelkártyacsalás gyanújába keveredett. Murphy és Monjack zárkózottan éltek, barátaik szerint szinte senkivel sem találkoztak, ami korábban nem volt jellemző a színésznőre. Sokaknak Murphy világtól való elvonulása is gyanús.

Tovább fokozza a rejtélyt, hogy felesége halála után öt hónappal Simon Monjack is meghalt. Halálának hivatalos oka szintén tüdőgyulladás és gyógyszer-túladagolás volt.

Brittany Murphy korosztályának egyik legcsillogóbb tehetsége volt. Hatalmas őzikeszemei mögött számtalan érzelem bújt meg, egyszerre tudott kacér kislányként viselkedni és a felnövés elől menekülő fiatal nőként létezni, de ha arról volt szó, három élet tragédiáját sűrítette egy pillantásába. Murphy az 1995-ös Spinédzserek című filmben csillogott ki először tehetségével, ahol a főszereplő Cher (Alicia Silverstone) barátnőjét alakította. Ezt követően játszott Angelina Jolie és Winona Ryder mellett az Észvesztő című filmben, Eminem oldalán a 8 mérföldben, a Nagydumás kiscsajokban, ahol a kilencéves Dakota Fanning partnere volt. Több romantikus vígjátékban is megfordult, például a Szakítópróba című filmben Ashton Kutcher oldalán, de szerepelt a kétezres évek egyik legikonikusabb képregény-adaptációjában, a Sin City című filmben is.

Élete, házassága és halála rengeteg nyitott kérdést hagyott maga után. A dokumentumfilm néhányra közülük választ ígér.