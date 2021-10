Etyeken forgatják a The Last Kingdomból készülő nagyjátékfilmet is

Még el sem kezdődött a Netflix-sorozat ötödik, befejező évada, máris a szériát követő filmről beszélt a The Last Kingdom sztárja, Alexander Dreymon – írja az Entertainment Weekly. A produkció munkálatai 2022-ben kezdődnek, a filmet pedig, akár a sorozatot, az etyeki Korda Filmstúdióban forgatják le.

A Looper információi szerint a játékfilm forgatókönyvírója Martha Miller lesz, aki a sorozat negyedik évada óta tagja a stábnak, a rendezést pedig Edward Bazalgette-re bízták, aki a The Last Kingdomon kívül olyan alkotásokban vett még részt, mint a Doctor Who és a Vaják.

Az egész estés változat forgatását már a sorozat utolsó évadának sugárzása alatt elkezdik. Nigel Marchant, a sorozat producere szerint

az évad tökéletes befejezése a szériának, ám mindig lesznek új történetek, amelyeket érdemes elmesélni.

Bár a film hivatalos stáblistája még nem jelent meg, biztos, hogy Dreymonon kívül többen is feltűnnek a sorozatból Az utolsó királyság moziváltozatában.

A The Last Kingdom Bernard Cornwell The Saxon Stories-könyvsorozatának adaptációja, amely 2015-ben indult a BBC 2-n és 2018-ban került a Netflix Original-sorozatok közé. A történet a nyolcszázas évek második felében kezdődik, és a vikingek és az angolszászok kapcsolatát mutatja be a főszereplő, Uhtred nézőpontjából.