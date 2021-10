James Bond után John Wick: Ana de Armas Hollywood új üdvöskéje

Nem vagyunk egyedül a véleményünkkel, hogy Ana De Armas volt a fény az éjszakában, az amúgy közepesnél valamivel jobb James Bond-finálé, a Nincs idő meghalni legkiemelkedőbb szereplője. A szülőhazájából, Kubából 18 évesen világhódító útra indult színésznő lehet a John Wick-spinoff, a Ballerina sztárja – értesült a Deadline.com.

Nehezen hihető, pedig hajszálon múlt, hogy Ana De Armas egyáltalán szerepet kap a huszonötödik James Bond-filmben. Paloma, a kubai titkos ügynök karaktere nem is szerepelt a Nincs idő meghalni forgatókönyvében, de mivel Cary Fukunaga, a film rendezője nagyon is jól emlékezett, milyen lehengerlő alakítást nyújtott Ana Daniel Craig oldalán a Knives Out (Tőrbe ejtve) című 2019-es thrillerben, meghívta a színésznőt egy beszélgetésre.

És a diskurzusnak az lett a vége, hogy Fukunaga gyakorlatilag beleszeretett De Armasba – na nem úgy... –, és döntött: feltétlenül helye van a kubai szépségnek a Bond-moziban.

A rendező szólt Phoebe Waller-Bridge kreatív írónak, a forgatókönyv társszerzőjének, aki beleírta Paloma karakterét a filmbe, ráadásul a mozi leglátványosabb epizódjával ajándékozva meg a kubai titkos ügynököt megszemélyesítő De Armast – és minket, nézőket.

Mondjuk, a verekedős jeleneteket betanulni nem volt egyszerű Anának, de egy harcművész-oktató segítségével semmi sem lehetetlen:

Aki arra tippelt, hogy a Knives Out és a No Time to Die csak a kezdet Anának, az jobban tenné, ha most kitöltene egy lottószelvényt. A 33 éves kubai hölgy fontos szerepet kapott a Netflix jövőre debütálóThe Grey Man című, 200 millió dolláros büdzsével forgatott sorozatában, és Ben Affleck partnereként ő a főszereplője a szintén 2022-ben bemutatandó Deep Water (Mélyvíz) című erotikus pszichothrillernek. És akkor még nem is említettük az ugyancsak jövőre képernyőkre kerülő Netflix-produkciót, a Blonde-ot, amely Marilyn Monroe életéről szól, és amelynek De Armas a címszereplője. (Anát a Knives Outból és a No Time to Die-ból is barna hajúnak ismerjük, pedig az eredeti hajszíne – egy kubai lánytól szokatlan módon – szőke!)

A Mélyvíznek köszönhette Ana, hogy a forgatáson megismerkedett Ben Affleckkel, és ha már megismerkedett, egymásba is szerettek, és közel egy évig jártak.

DEEP WATER, starring Ana de Armas & Ben Affleck, has been officially Rated R for sexual content, nudity, language, and some violence.

(Idén év elején vége lett a románcnak, De Armas mostanában Paul Boukadakisszal, a Tinder társkereső alelnökével randizgat, Affleckről pedig köztudott, hogy ismét Jennifer Lopeznek csapja a szelet.)

Ha visszaemlékszünk a John Wick-széria harmadik darabjára, a 3. felvonás – Parabellum című opusra, abban szerepel egy balerina. Mármost az azonos című filmben ebből a táncosnőből bérgyilkos lesz, és ezt a táncos-bérgyilkosnőt játszaná De Armas. A film rendezője Len Wiseman (Underworld), forgatókönyvírója pedig Shay Hatten, aki a Parabellumnak is a scriptjét írta.

No de hogyan robbant be a filmvilágba ez a kubai lány abból az országból indulva, amelyet már elhagyni is egy kisebbfajta bravúr?

Ana Santa Cruz del Norte városából származik, 30 kilométerre Havannától, ahol egy lepusztult lakótelepi lakásban tengette napjait a De Armas család. Az apa, a most 73 éves Ramón általános iskolai tanár volt, de amellett egy olajfinomítóban is vállalt másodállást, hogy el tudja tartani a háztartásbeli feleségét és két gyermeküket.

Ana édesanyjával

Kubából nem olyan egyszerű kiutazni, Anának azonban volt spanyol útlevele, mivel anyai ágon spanyol származású, és a nagyszülei León városában élnek.

Ezért a lány – aki egyébként színésznőnek készült – 2006-ban, 18 éves korában fogta magát, és 300 euróval a zsebében átrepülte az óceánt, szerencsét próbált Spanyolországban.

(Addigra már a CV-jében volt egy kubai film, az Una Rosa de Francia – Egy szál francia rózsa.)

És tényleg szerencséje volt, mert két hónap múlva már szerepet kapott az El Internado (Internátus) című, nálunk is sikeresen sugárzott sorozatban.

Érdekes módon, mihelyt befejeződött az Internátus forgatása, Ana – akit gyötört a honvágy – visszarepült Kubába, hogy folytassa tanulmányait a színiiskolában. Ott azonban nem volt szívesen látott vendég. Tanárai azzal fogadták, hogy ők színésznőt akartak nevelni belőle, ő azonban hálátlannak bizonyult, és elment pénzt keresni egy értéktelen, gagyi spanyol szappanoperába.

A világnak szüksége van női hősökre

És most a Nincs idő meghalni című filmben nyújtott üdítő alakításának köszönhetően úgy tűnik, Ana bekerül egy másik franchise-ba, a John Wick-galaxis lepattanó szilánkjaként értelmezhető Ballerina című filmbe, méghozzá címszereplőként.

Ja, mielőtt elfelejtenénk: ma már érti is, amit angolul mond. Hiába, néhány, Hollywoodban töltött év alatt kikupálódik az ember lánya...

(Borítókép: Stephane Cardinale – Corbis / Corbis / Getty Images)