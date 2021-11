Ki az a kék szemű lány a Dűnében?

Frank Herbert klasszikus sci-fi-regényéből, a Dűnéből 1984-ben készült először filmes adaptáció, amelyet David Lynch rendezett, és amellett, hogy a 40 millió dolláros büdzséjét sem hozta vissza, még a kritikusok is egyöntetűen utálták a végeredményt. A szebb napokat is megélt Syfy csatornán bemutatott Dűne című minisorozat már egy fokkal jobb lett, ám a rajongóknak egészen 2021 őszéig kellett rá várniuk, hogy Denis Villeneuve megalkossa egy olyan mozifilm első felét, aminek a későbbiekben jó esélye lehet arra, hogy a Csillagok háborújával emlegessék egy lapon.

Fotó: Warnes Bros Pictures / YouTube Jelenet a Dűne című filmből

A film előzetesei ugyanakkor átverték a nézőket, hiszen sűrűn mutogatták azt a Chani nevű fiatal lányt, aki a legtöbbek figyelmét vakító kék szemeivel hívta fel magára. A Zendaya által játszott karakter, aki a főhőst, Paul Atreidest (Timothée Chalamet) először álmaiban kísértette,

mindössze hét percig volt látható a Dűnében.

A New York Post összegyűjtötte a felháborodott nézők reakcióit, akik azt sérelmezték, hogy a Dűne előzetesei és a sajtótúrák is arra engedtek következtetni, hogy Zendayának már az első felvonásban is több szerep jut. Ezzel a húzással viszont nem használták ki egy olyan színésznő tehetségét, aki számos alkalommal bizonyított már. Hasonló kritikák láttak napvilágot a Glossu Rabbant játszó Dave Bautistával kapcsolatban is, A galaxis őrzői sztárja szintén elenyésző szerephez jutott a sci-fiben.

Ezt érdemes tudni Zendayáról

Zendayát a többség a Marvel Filmes Univerzumából, vagy röviden az MCU-ból ismerheti, a színésznő Peter Parker (Tom Holland) barátját és később szerelmét, MJ-t alakítja már a 2017-ben bemutatott Pókember – Hazatérés óta. Bár idén decemberben trilógiává bővül a Pókember, Zendaya azért mégiscsak mellékszereplőnek számít a franchise-ban, a fiatal tehetség az elmúlt években leginkább a tévéképernyőkön hívta fel magára a figyelmet.

Az eddig egy évadot és két különleges epizódot megért Eufória című sorozatban ugyanis Zendaya bizonyította, hogy igenis tud húzónév lenni. A drogproblémákkal küszködő, Rue nevű tinédzsert alakító színésznő teljesítményét a 2020-as Emmy-gálán is elismerték, ahonnan az HBO-sztár elhozta a legjobb drámai színésznőnek járó díjat, ezzel pedig ő lett a kategória valaha volt legfiatalabb győztese.

A még mindig csak 25 éves Zendaya nem csak az HBO szériájában bizonyította, hogy jól megy neki a drámázás. A színésznő a fekete-fehér, Malcolm & Marie című Netflix-filmben azt prezentálta a nézőközönségnek, milyen kegyetlen hullámvasút is tud lenni egy párkapcsolat. A Sam Levinson által rendezett produkció férfi főszereplője David Washington (Tenet) volt, míg vezető operatőrként Rév Marcell működött közre.

Sokára jön a Dűne 2, de abban Chani már tényleg kulcsfigura lesz

A Dűne első része október 21-én, illetve 22-én mutatkozott be világszerte, és a nyitóhétvégéjén 41 millió dollárt szedett össze a pénztáraknál. Annak ellenére pedig, hogy számos országban egyszerre mutatták be az HBO Maxon és a mozivásznakon is, a produkció már közelít a 300 millió dolláros bevételhez. A több mint 150 perces sztorit csúnyán félbehagyta Villeneuve, így sokan reménykedtek a folytatásban, ami biztosan megérkezik. Bár 2023. október 20-ig kell rá várni, hogy a Dűne 2 elkészül, ebben sokkal több szerep jut majd a fremen harcosnőnek.

Frank Herbert regénysorozatának első részében Chani csak a sztori második felében válik hangsúlyossá, amikor Paullal romantikus értelemben is társakká válnak. Mivel Denis Villeneuve filmje tűpontos adaptáció, így arra lehet számítani, hogy Zendaya négy napnál jóval többet tölt majd a Dűne 2 forgatásán.

Miért kék a fremen nép szeme?

A Dűne-film rengeteget egyszerűsített az eredeti regényen, például az sem derült ki belőle, hogy miért nem használnak számítógépeket ebben a világban. Az Arrakis bolygóval kapcsolatban legalább jócskán kifejtették a készítők, hogy a fremenek fő terménye, a fűszer a legértékesebb anyag az ismert univerzumban. Az viszont sokak számára kérdőjel maradhatott, hogy miért kék a fremenek szeme?

A válasz igen egyszerű, a fűszer fogyasztása miatt. A Dűne lakóinak szeme 12 éves korukra kékké válik, ez az úgynevezett „ibadszem”, amit bár más bolygókon rejtegetnek, de az Arrakison büszkén vállalják függőségüket a nomád nép tagjai. A melanzsnak is nevezett, eufóriát kiváltó fűszer ugyanis drog, veszélyes addikciót és fizikai mutációt képes okozni, és csak a halál jelent a súlyos függőségből kiutat. A fűszer mindazonáltal a fogyasztónak jövőbe látó képességet adhat, emellett tudattágító hatású, és futurisztikus energiaforrásként is szolgál egyszersmind.