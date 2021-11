Tina Turner, ahogy eddig senki nem látta

Tina Turner generációk bálványa, fáradhatatlan slágergyár, a rock and roll koronázatlan királynője. Élete mesébe illő: egyes pontjain tragikus, máskor roppant inspiráló. Az énekesnőről idén Tina címmel dokumentumfilm készült, amelyet november 4-től vetítenek a hazai mozikban.

Visszavonulni tudni kell, a 81 éves Tina Turner – néhány évvel ezelőtti – „kivitelezése” pedig hibátlanra sikeredett. Az ezüst láncos ruháiról, gigantikus, szőkésbarna hajkoronájáról és brutális hangjáról ismert énekesnő legyőzte a sztárgyártó gépezetet, amely több tucat előadóművészt vágott tönkre, ő azonban még középkorú nőként is ifjú rocksztárokat megszégyenítő módon uralta a színpadot.

Tina Turnert kis túlzással mindenki ismeri – legalábbis azt az arcát, amelyet az Anna Mae Bullock néven született nő megosztott a publikummal. Az énekesnő mindig is elbűvölő személyiség volt, egyszerre elegáns és gátlástalan sztár. Megdolgozott a sikerért: nem félt izzadni, nem félt megújulni, és legfőképp nem félt kiállni magáért. Hiába hozta le azonban nekünk a csillagokat, egyesek még többet követeltek tőle. (Szakmailag és magánéletileg egyaránt. Igaz, nála a kettő közel két évtizedig összeforrt.)

A Tennessee-ből származó kislány szülei gyapotot szedtek. A családi viták állandóak voltak, az énekesnő édesanyja pedig beleunt a harcba: egy napon fogta magát, és otthagyta a családját. Az apja követte felesége példáját, a gyerekek pedig a rokonoknál ragadtak. A világsztár Turner felnőttként anyagilag támogatta az anyját, aki még akkor sem kedvelte a lányát.

Nem akart engem. Nem akart a közelemben lenni annak ellenére, hogy a sikeremből ő is akart egy szeletet. De én úgy tettem, mintha szeretett volna

– vallja az énekesnő a filmben.

Anyám körül mindenki boldog volt, ő pedig mindig szomorú. Sosem voltak barátai. Soha nem volt senkije, akiben megbízhatott volna

– mondja az énekesnő egyik fia.

A Dan Lindsay, T. J. Martin rendezőpáros archív felvételekből és interjúkból építi fel az énekesnő páratlan életútját bemutató közel két órás filmet. Az öt nagy témakörre bontott film in medias res indít, ennek ellenére remekül kezdődik a produkció. Soha nem látott fotók, videók, fergeteges koncert- és hangfelvételek, interjúk (Oprah Winfrey, Angela Bassett, újságírók, egykori menedzserek és háttértáncosok is megszólalnak), és persze a jól ismert slágerek is felcsendülnek a két órás filmben. Ha csak az archív zenés anyagokat nézzük, a Tina zseniális moziélményt nyújt

Ám ahogy jönnek az újabb részek, és haladunk előre (néha meg hátra) az időben, úgy kezd a nézőben megfogalmazódni a kérdés, hogy tulajdonképpen ez a dokumentumfilm sem feltétlenül arról szól, amiről Tina Turner szerette volna, hogy szóljon.

Tina Turner és jelenlegi férje, Erwin Bach Svájcban élnek, így a stáb 2019-ben az ő birtokukon forgatott (és faggatta a házaspárt). A legfurcsább az egészben, hogy külön nyilatkoznak, a közös életükről (és az elmúlt 30 évről) szinte semmit nem tudunk meg.

Az énekesnő jóváhagyása nélkül aligha születhetett volna meg a produkció, félő azonban, hogy Tina Turner beletörődött a sorsába – vagyis, hogy ez a film is jórészt az Ike Turnerrel való erőszakos kapcsolatáról szól, holott a rocksztár számtalanszor hangsúlyozta, hogy nem szeretne visszaemlékezni a múltjára, és nem kér az ismétlődő kérdésekből sem. A dokumentumfilm ennek ellenére előtérbe helyezi a mentális és fizikai bántalmazásokat, amelyek meghatározták az énekesnő Ike Turnerrel való 16 éves kapcsolatát és házasságát, holott Tina Turner élete és hagyatéka fényévekkel túlmutat a mérgező kapcsolat emlékén.

Erőszakban nőttem fel. Nem lehet máshogy fogalmazni

– vallja Turner.

A dokumentumfilm legszembetűnőbb hiányossága éppen ebben rejlik. Ahelyett, hogy az énekesnő alkotói munkájára, a dalszerzési folyamatra, a több mint 50 évet átölelő karrier szakmai oldalára lett volna kihegyezve, leginkább a múlton való rágódás megfilmesítése. Persze rá lehet fogni, hogy pont ez a hasonló kaliberű dokumentumfilmek lényege, csak erre ott volt az énekesnő életrajzi könyve, valamint az életéről szóló játékfilm...