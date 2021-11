Ezt az öt sorozatot várjuk novemberben a legjobban

A nézők mostanra hozzászokhattak, hogy a streaming-szolgáltatók, élükön a Netflixszel egész évben ontják magukból az új filmeket és sorozatokat. Régebben az őszi hónapok voltak különösen erősek, amikor a szokásosnál jóval több tévépremier volt látható. Ez már a múlté, de nem csoda, ha sokaknak déja-vu érzésük van, a nyár vége óta bőven van miből válogatni.

A múlt hónapban sem panaszkodhattunk, olyan közönségkedvenc szériák tértek vissza, mint az Utódlás és a Locke & Key – Kulcs a zárját, az újoncok között pedig üdvözölhettük a Tudom, mit tettél tavaly nyáron sorozatos verzióját az Amazon Prime-on, valamint az Apple TV+-on bemutatott, Invázió című nagyszabású sci-fit.

A premierlistát végigböngészve még jobban el lesznek kényeztetve a sorozatrajongók a következő hetekben. Összeszedtünk öt olyan produkciót, amit látni kell novemberben.

Narcos: Mexikó

2015-ben mutatta be a Netflix az eredeti Narcos sorozatot, amit legfőképp Wagner Moura zseniális alakítása miatt illik ismerni. A brazil színész mindent megtett anno azért, hogy a legendás kolumbiai bűnözőt, Pablo Escobart hitelesen eljátssza, visszaült az iskolapadba, hogy spanyol kiejtését tökéletesítse és 18 kilót hízott a szerep kedvéért. Hasonló elszántság jellemezi a Narcos: Mexikó közreműködőit is. A spinoff-széria a harmadik évadára készül, és annak ellenére, hogy 2017-ben a stáb helyszínekért felelős szakemberét, Carlos Munoz Portalt tragikus körülmények között lelőtték, az új részeket is a Közép-amerikai országban vették fel.

A Narcos: Mexikó rajongóinak azonban rossz hír, hogy a Guadalajara-kartell vezérét, Felix Gallardót játszó Diego Luna a befejező évadban már nem tér vissza. A karaktert a történet szerint elkapták és lecsukták, és rácsok mögött is marad Kiki Camarena (Michael Pena) meggyilkolásáért.

Mikor és hol? A Narcos: Mexikó harmadik évada november 5-én jön a Netflixre.

Dexter: New Blood

Ha antihősökről van szó, akkor a sorozatgyilkos Dextert egy lapon szokás emlegetni a Breaking Bad Walter White-jával, vagy akár Doktor House-zal a régi motorosok közül. A Showtime-on 2006-tól 2013-ig vetített és ez idő alatt 8 évadot megért Dexter viszont nem csak emiatt írta be a tévétörténelembe. Hanem azért is, mert a Losthoz, a Trónok harcához, vagy éppen az Így jártam anyátokkalhoz mérhetően lett pocsék a befejezése. A fináléban a Michael C. Hall-féle Dexter elvonult a világtól, és megkeseredett favágónak állt, ami joggal akasztotta ki az embereket.

A Dexter: New Blood eseményei tíz évvel az eredeti sorozat utolsó epizódja után veszik fel a fonalat, amikor is a főhős Jim Lindsay álnéven Iron Lake kisvárosába költözik, és minden erejével azon van, hogy visszafogja gyilkos vágyait. A 10 epizódból álló évadban a nagy visszatérők között lesz a Debrát alakító Jennifer Carpenter is. Az alkotók célja pedig, hogy rendesen elvarrják Dexter sztoriját.

Mikor és hol? November 7-től a Showtime-on. A produkció idehaza a 2022-ben érkező SkyShowtime nevű online videotáron debütálhat a későbbiekben.

Nagy Katalin – A kezdetek

A Spartacus-tévésorozatok féktelensége, a Trónok harca látványos csatái és intrikái után kevesen gondolták volna, hogy egy kosztümös széria újat tud mutatni bárkinek. A Nagy Katalin – A kezdetek azonban kiválóan ötvözte a humort és a történelmet, a végeredmény pedig sokkolóan szórakoztató lett. Az ausztrál író, Tony McNamara jól bevált recepthez nyúlt a Nagy Katalinnal, hiszen a kreatív szakember által írt A kedvenc című, 2018-as filmszatíra is ezt a pikáns, néha kiborító stílust hozta el a mozivásznakra.

A Nagy Katalin – A kezdetek egy (olykor) igaz történetet mesél el, és arról szól, hogy egy fiatal porosz hercegnő, Katalin (Elle Fanning) megérkezik az orosz udvarba, hogy az uralkodó, III. Péter (Nicholas Hoult) neje legyen. Kettejük kapcsolata azonban nem lesz valami sikeres, főleg miután Katalin puccsal igyekszik megdönteni a cár hatalmát. A második évadban a nő végre trónra kerül, ám azzal kénytelen szembesülni, hogy egy olyan országot próbál felszabadítani, mely igazából nem is akar szabad lenni.

Mikor és hol? A Nagy Katalin – A kezdetek teljes, 10 részből álló második évada november 20-án válik elérhetővé az HBO GO-n.

Cowboy Bebop – Csillagközi fejvadászok

A kultikus japán anime, a Cowboy Bebop élőszereplős változatban debütál a Netflixen. A történet a Bebop nevű űrhajón játszódik majd, és négy balszerencsés fejvadász olykor humoros, máskor drámai kalandjait kísérhetjük figyelemmel. A sci-fi rajongóknak is érdemes lesz odafigyelniük erre az újdonságra, mely egy izgalmas világba kalauzol: a távoli jövőben az emberiség elhagyta a katasztrófa által sújtott Földet, és benépesítette a Naprendszert. Az egyre durvább bűnözést viszont már a rendőrség se tudja megállítani, így a fejvadászok, vagy ahogy magukat nevezik a cowboyok veszik át a gyeplőt.

A Netflix korábban a Death Note című, ugyancsak felkapott anime alapján próbálkozott meg egy élőszereplős filmmel. Az nem sült el túl jól. Az első előzetesek alapján viszont ezúttal egy teljesen elszállt feldolgozást kapunk, amiben ott a potenciál arra, hogy minőségi legyen. A főszerepben John Cho (Star Trek, Columbus, Keresés) lesz látható.

Mikor és hol? A Cowboy Bebop első évada november 19-én debütál a Netflixen, és 10 részből áll.

Hawkeye (Sólyomszem)

Januárban debütált a Disney+-on a Marvel Studios első élőszereplős sorozata, a WandaVision, mely az amerikai szitkomok előtt tisztelgett, miközben azt mesélte el, hogy a főszereplő Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) miképp birkózott meg android szerelme, Vízió (Paul Bettany) halálával. A 23 Emmy-díjra jelölt produkciót tavasszal A Sólyom és a Tél Katonája követte, mely az Amerika Kapitány 4 felvezetéseként szolgált, majd jött a kritikuskedvenc Loki. A Tom Hiddleston által játszott cselszövő asgardi istenség elindította a multiverzum-háborút, az MCU negyedik fázisa pedig ezen a vonalon halad tovább: a What If...? animációs sorozatként mutatott be alternatív világokat és az új Pókember is valami hasonlóval foglalkozik majd.

Éppen ezért akkora meglepetés, hogy a Sólyomszem-tévésorozat az első előzetese alapján leginkább a Reszkessetek, betörők! és a Die Hard keresztezésének tűnik. A 6 részes produkció Thanos csettintése után játszódik, Clint Bartonnak pedig egy feltörekvő íjásszal, Kate Bishoppal (Hailee Steinfeld) kell összefognia, ha meg akarja úszni élve ezt a kalandot. A Marvel Studios sorozatai korábban olyan karaktereket mutattak be jobban, és tettek kedvelhetőbbé, mint a Skarlát Boszorkány, Vízió, vagy éppen a Sólyom. Valami hasonlót lehet várni Sólyomszem karácsonyi kalandjától is.

Mikor és hol? A Hawkeye első két része a Disney+-ra jön november 24-én, az évad maradéka pedig heti jelleggel kerül majd fel a streaming-szolgáltatásra. A Disney+ hazánkba 2022-ben teszi be a lábát.