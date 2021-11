A Squid Game miatt szenvedett égési sérüléseket egy gyerek

A Netflix szeptemberben bemutatott, dél-koreai újdonsága, a Squid Game (magyarul Nyerd meg az életed) hatalmasat tarolt. A produkcióba négy héten belül világszerte 142 millióan néztek bele, ezzel pedig a Bridgertont és a The Witchert is maga mögé utasítva lett a streaming-szolgáltató legnépszerűbb szériája. A történet 456 eladósodott emberről szól, akik még azt is vállalják, hogy gyerekjátékok halálos verzióin átverekszik magukat és a pénznyereményért az életüket kockáztatják.

A közelmúltban többek között Bedfordshire oktatási tanácsa is felhívta a figyelmet, hogy a gyerekek másolják a Squid Game veszélyes kihívásait. A legtöbben nem is nézik a Netflix sorozatát, hanem a TikTokon találkoznak az olyan játékokkal, mint a piros lámpa, zöld lámpa. Belgiumban is hasonló problémáról számoltak be, ahol a gyerekek megverték azokat, akik kiestek egy-egy játékból.

A Squid Game eredetileg még ennél is durvább, mert ott egyenesen kivégzik a veszteseket.

A The Daily Mail számolt be róla, hogy az egyik, rohamosan terjedő és a Netflix sorozatához kapcsolódó kihívás komoly balesethez vezetett. Egy 14 éves ausztrál fiú, Aiden Higgie égési sérüléseket szenvedett, miközben próbálta elkészíteni az úgynevezett dalgona süteményt. Az édességhez cukrot kell olvasztani, ennek magas forráspontja miatt azonban nagy az esély rá, hogy felügyelet nélkül baleset történik.

A sorozatban a törökmézes játék során egy tű segítségével kell kivágniuk a résztvevőknek egy alakzatot. Aiden a megadott receptnek megfelelően, vízből, szódabikarbónából és cukorból igyekezett elkészíteni a süteményt, ám

szerencsétlenségére egy mikrohullámú sütőbe nem rakható csészét használt, ami felrobbant, így a fiú megégette magát.

Az édesanyja nyilatkozata alapján a fiú keze elsőfokú égési sérüléseket szenvedett, de a cukor és műanyag forró keveréke végigfolyt a lábán is, ahol sérültek az idegek. Az orvosok szerint olyan súlyos volt a baleset, hogy Aiden bőrátültetésre szorulhat.

A brit újság szerint nem Aiden Higgie volt az egyetlen, aki pórul járt, miközben a Netflix sorozatát utánozta, két másik, Sydney-ben élő gyerek is ugyanezen Squid Game-kihívás során került kórházba, és ők ugyancsak hosszú terápiára szorulnak a későbbiekben.

Nem ez az egyetlen botrány mostanában a Squid Game kapcsán

Még Halloween előtt három, New York állambeli általános iskola is megtiltotta diákjainak, hogy a Squid Game-ben látott kosztümöket viseljék. A magyarázat és a szülőknek kiküldött levelek alapján a produkció „erőszakos üzenete”, és az első évadban látott „véres játékok” miatt nem engedték a tanulóknak, hogy így mutatkozzanak az ünnepi időszakban.

Az eddigi tiltólista New Yorkban olyan filmekre vonatkozott, mint a Péntek 13 és a Sikoly. A helyiek szerint tehát a Squid Game legalább olyan veszélyes a fiatalokra, mint ezek a klasszikus horrorok.

A Squid Game egyelőre magyar felirattal elérhető a Netflixen, de a hírek szerint már a szinkron is úton van.