Szemfényvesztés vagy halálos fegyver: az igazi Bruce Lee

Ki ne emlékezne a Volt egyszer egy… Hollywood ikonikus jelenetére, amikor a kaszkadőrt alakító Brad Pitt behorpasztja az autó oldalát a filmbeli Bruce Leevel? No de van-e alapja a Quentin Tarantino által megfilmesített verekedésnek, és ha van, a valóságban ki húzta a rövidebbet?

A 2019-es Volt egyszer egy… Hollywood Quentin Tarantino egyik legjobb és legsikeresebb filmje, Brad Pitt például megkapta a legjobb mellékszereplőnek járó Oscart a kiérdemesült kaszkadőr, Cliff Booth alakjának remek megformálásáért. Érdekes módon éppen Booth alakja körül robbant ki a botrány, tudniillik a kaszkadőr alaposan helybenhagyja, sőt nevetségessé teszi a filmbeli Bruce Leet, ezzel kiváltva a néhai harcművész-filmsztár lánya és egész családja felháborodását.

Csakhogy a financialthread.com honlap írásából kiderül, hogy a filmbeli jelenet nem teljesen kitalált, olyannyira nem, hogy van némi alapja. Még ha nem is egészen úgy zajlott le a verekedés, ahogy azt Brad Pitt és Mike Moh (Lee alakítója) eljátszotta.

1966-ban forgatták a Green Hornet (Zöld darázs) című tévésorozatot, amelynek egyik főszereplője Kato, a harcművész sofőr szerepében Bruce Lee volt. A forgatás közben a hongkongi születésű Lee sokszor a kelleténél keményebben is odacsapott a kaszkadőröknek, és ez nem mindenkinek nyerte el a tetszését. Ezért a producerek szerződtették „Judo” Gene LeBellt, az egyik legdurvább kaszkadőrt, akinek a beceneve „a legkeményebb élő ember” volt.

LeBell azt az instrukciót kapta, hogy egy kicsit tanítsa móresre az önnön zsenialitásától elszállt Bruce Leet.

Így hát a következő forgatási napon LaBell nemes egyszerűséggel könyökhajlatba fogta Lee nyakát, és egy kicsit fojtogatni kezdte, ami nem ízlett a hongkongi harcművésznek.

Mármost Tarantinót ez a csatajelenet ihlette meg, amikor beiktatta a filmjébe Brad Pitt és Mike Moh bunyóját. Ha visszaemlékszünk a jelenetre a Volt egyszer egy… Hollywoodból, akkor ott az történik, hogy a filmbeli Bruce Lee a forgatási szünetben elkezd dicsekedni harcművészeti tudásával, többek között azt is állítja, hogy simán legyőzné Muhammad Alit. Ezt Cliff Booth (Brad Pitt) elnéző mosollyal hallgatja. Leenek ez szemet szúr, és kihívja egy hárommenetes küzdelemre a kaszkadőrt, aki szerint Lee csak egy folt lenne Ali shortjának a fenekén; az lesz a győztes, aki a háromból legalább kétszer a földhöz teremti ellenfelét. Lee mindenesetre azt mondja, az ő ökle halálos fegyver, ezért lehetőség szerint ne vigyenek be ütéseket az ellenfelük fejére. Booth továbbra is mosolyog.

Fotó: JoBlo Movie trailers / YouTube Jelenet a Volt egyszer egy… Hollywood című filmből, Bruce Lee-t alakító kaszkadőr

Az első menetben Lee egy karaterúgással mellbe találja Bootht, aki elterül a földön. 1–0. A második menetben Lee megint nekiugrik Boothnak, de ő félrelép, és nekivágja a hongkongit az ott parkoló autó oldalának, amely rendesen be is horpad. 1–1. A harmadik menetben a feldühödött Lee nekiesik Boothnak, aki azonban hárítja az ütéseket, míg végre szétválasztják őket.

Ez történik a filmben, és ez bizony Bruce Lee lánya, Shannon Lee szerint egyenesen kegyeletsértő az 1973-ban elhunyt apjára nézve. De a legszebb az egészben, hogy maga Mike Moh, Lee filmbeli alakítója is fenntartásokkal élt.

Amikor először elolvasta a forgatókönyvet, arra gondolt, hogy ez így nem „frankó”, többek között azért sem, mert Moh-nak Lee a példaképe, a bálványa.

Eredetileg úgy nézett volna ki a jelenet, hogy Booth alaposan helybenhagyja a nagyszájú Leet. Ez azonban még Booth megformálójának, Brad Pittnek sem tetszett. Az ő javaslatára alakították át a bunyót úgy, hogy lényegében döntetlenül végződjön.

A jelenetnek azonban a cselekmény szempontjából fontos szerepe van, nem csak azért került be a filmbe, hogy nevetségessé tegye Katót, azaz Bruce Leet. Nem bizony, hanem azért, hogy a néző számára világos legyen: Booth kemény legény. A film zárójelenetében ugyanis élet-halál harcba keveredik a Manson családdal.

No de van-e bizonyíték arra vonatkozóan, hogy Bruce Lee valóban verekedett volna egy kaszkadőrrel? Nos, verekedett bizony.

Ahogy azt a cikk elején említettük, mindez 1966-ban esett meg, a Zöld darázs című sorozat egyik részének forgatásán. Ellenfele a harcművészetekben is felettébb jártas „Judo” Gene LeBell volt. (LeBell még él, 89 éves.) Amikor az összecsapásra sor került, LeBell már az Egyesült Államok egyik leghíresebb cselgáncsozójának számított, de a többi keleti harcművészeti ágban is otthonosan mozgott. Valójában ő volt a világon az első, aki a vegyes harcművészetet (mixed martial arts) gyakorolta.

LeBell életrajzírója, Eugene S. Robinson szerint a küzdelem így zajlott le. Ahogy már említettük, Lee túl keményen bánt a kaszkadőrökkel, ezért felkérték LeBellt, hogy regulázza meg a kissé nagyképű sztárt. És bemutatkozásképpen könyökhajlatba fogta Lee nyakát.

Lee megpróbált szabadulni, mókás kiáltásokat hallatott – olyanokat, amilyeneket a karatékák adnak ki magukból –, de LeBell nem eresztette, sőt még a nyakánál fogva fel is emelte a földről a sztárt.

Ekkor Lee elkezdett ordítozni. „Eressz el, különben megöllek!” De LeBell így felelt: „Nem teszlek le, mert akkor megölsz.” És továbbra is felemelve tartotta Leet, mint egy macskát. De aztán letette, és mosolyogva ennyit mondott: „Hé, Bruce, ne ölj meg! Csak vicceltem, bajnok!”

Hogy mi történt ezek után? Nem az, amire mindenki számított, a megszégyenített Lee nem esett neki LeBellnek.

Ellenkezőleg: megkérte, hogy tanítsa meg neki ezeket a technikákat. És elkezdtek együtt edzeni.

A két férfi között barátság alakult ki, kölcsönösen tisztelték egymást. Olyannyira, hogy 2015-ben LeBell a Black Belt magazinnak el is mesélte kettejük barátságának történetét.

Ennyit a filmbeli bunyóról, Leeről azonban egyéb érdekességeket is olvashatunk a financialthread.com cikkében. Például azt, hogy a sztárnak elképzelhetetlenül jó reflexei voltak.

Bármikor képes volt elkapni a levegőben egy leejtett rizsszemet – de nem ám a kezével, hanem két evőpálcikával.

Lee valójában jószívű srác volt. Az akkor még ismeretlen Chuck Norrist segítette pályája elején, feljegyeztek egy esetet, amikor a szálloda folyosóján hajnali négy óráig edzettek ők ketten egymással.

De Leenek volt egy afférja az ifjú Jackie Channel is. 1973-ban, a Sárkány közbelép (Enter the Dragon) című film forgatásán véletlenül úgy megütötte az akkor még tökéletesen ismeretlen, statisztaként dolgozó, 19 éves Chant, hogy a későbbi sztár elájult.

Lee amúgy nagyszerű táncos volt, 1958-ban, 18 évesen megnyerte Hongkong csacsacsabajnokságát.

Ugyanakkor – szinte hihetetlen – nem tudott úszni és biciklizni!

Sőt, amikor a vietnámi háború idején, 1963-ban be akarták sorozni az amerikai hadseregbe – akkor már Kaliforniában élt –, könnyűnek találtatott, és kiselejtezték.

Hogy miért? Mert rövidlátó volt, és az egyik heréje nem szállt le, magyarul rejtettheréjűségben szenvedett.

De a rizsszemet képes volt elkapni a levegőben két evőpálcikával…