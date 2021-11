A 90-es évek a horror egyik aranykora volt. Az 1996-os Sikoly után egy évvel később mutatták be a mozik a Tudom, mit tettél tavaly nyáron című, mostanra klasszikusnak számító tinihorrort. A slasher műfaja nagyon virágzott, a mindkét filmet íróként jegyző Kevin Williamson pedig valamire rátapintott. A Tudom, mit tettél tavaly nyáron kultuszmű lett, később trilógiává bővült, és nélküle a sokak által kedvelt Horrorva akadva, avagy tudom, kit ettél tavaly nyárson se készülhetett volna el.

Tagadhatatlan, hogy Hollywood az elmúlt években reboot és remake-lázban égett, de még így is meglepő volt, hogy az Amazon úgy döntött, modernizálja, és a mai fiatal nézőközönséghez is eljuttatja ezt a klasszikust, és sorozatot készítenek Lois Duncan 1973-as regényét, valamint az azt feldolgozó, 1997-es Tudom, mit tettél tavaly nyáron című film alapján.

A tévészéria első epizódja azzal veszi kezdetét, hogy rosszkedvű narráció közepette egy lány hazatér apjához az iskolai szünetben. Rögtön az első jelenetekben éles ellentétet mutat a hawaii-i helyszín és a főszereplő rideg modora.

Ám, nem kell sokat várni az első megdöbbenésre: a fiatal szőkeség a szekrényben levágott kecskefejet talál, valaki pedig vérrel azt írta a tükörre:

Tudom, mit tettél tavaly nyáron

A filmhez hasonlóan egy évvel korábban, egy hatalmas bulit követően okozott hatalmas galibát néhány fiatal, akik autójukkal elütöttek valakit, majd némi gondolkozás után a közeli barlangban rejtették el a holttestet, hogy azt a tenger elmossa. Az ezt megelőző partit flashbackek formájában élhetjük át mi is, nem is egyszer. Ugyanis a tragikus estén olyan sok minden történt, hogy a produkció első négy része során újra és újra visszakalandozunk ide.

Ha tinisorozatról van szó, a legtöbben arra gondolnak, hogy a Tudom, mit tettél tavaly nyáron biztosan a mai, Instagram és TikTok-generációnak készült. Pedig ez nincs így, a történet teli van fordulatokkal, és amikor a rejtélyes idegen, a nyomukba ered, hogy véres leckét adjon a titkolózó fiataloknak, azok a jelenetek tényleg ütnek.

Az Amazon szériájában még a műfajhoz képest is nagyon sok gyomorforgató haláleset van. Klisé, de senki sincsen biztonságban, bármikor szétverhetik, vagy levághatják valakinek a fejét, és az a bizonyos kampókéz is megjelenik.

Ami meglepő, hogy a Tudom, mit tettél tavaly nyáron teli van meztelenkedéssel, valamiért az alkotók fontosnak érezték, hogy a karakterek szexuális életét kihangsúlyozzák. Csinálja fiú lánnyal, lány lánnyal, kinek mi tetszik.

Lassan haladva az epizódokkal, még élvezni is lehet az Amazon új tinisorozatát, mert képes arra, hogy meglepjen. Tényleg, fogalmunk se lehet, hogy vajon ki az, aki sorozatgyilkosnak csapott fel, hogy a fiatalokat kivéreztesse.

Fontos megjegyezni, hogy aki rászánja magát, hogy esélyt ad a Tudom, mit tettél tavaly nyáron új verziójának, a műfajnak megfelelően készüljön fel rá, hogy a szereplőgárda nem túl összetett személyiségekből áll. Madison Iseman az, aki a legjobb munkát végzi közülük, ő egy egypetéjű ikerpárt alakít: az unalmas, jókislányt Allisont és testvérét, a népszerű, bulizós, és mindenkivel szexelő Lennont. Közöttük szépen kijön a rivalizálás, de az Insta-celeb és kőgazdag Margot (Brianne Tju), a jófiú és amúgy szociopata Dylan (Ezekiel Goodman), a titokban drogdíler Riley (Ashley Moore) és a csapat szépfiúja, Johnny (Sebastian Amoruso) csak asszisztálni tudnak az egészhez.

A horrorfilmeket és sorozatokat régen is azzal gyanúsítgatták, hogy a műfajban alkotók direkt úgy rakták össze a szereplőgárdákat, hogy idegesítő fazonokból álljanak. Ha nem is ez volt a szándék az új Tudom, mit tettél tavaly nyáron esetében, Sara Goodmanéknek (Gossip Girl, Preacher) így is összejött a dolog.

A Tudom, mit tettél tavaly nyáron sorozatos verziója nem váltja meg a világot, de tökéletesen beillik a „guilty pleasure” kategóriába. Már, ha valakit szórakoztat az, hogy sunnyogó szép embereket gyilkolnak halomra a földi paradicsomban.

A széria magyar felirattal elérhető az Amazon Prime-on.