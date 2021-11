Megnéztük, mi ez a felhajtás a Netflix legnézettebb sorozata körül

A League of Legends 2009-ben jelent meg PC-re. A fantasy játék, melyben meccsenként öt-öt főből álló csapat méri össze az erejét, azóta is ingyenes, mindössze az egyedi karakterkinézetekért kér pénzt a fejlesztő Riot Games. A LoL a mai napig félelmetesen nagy játékosbázissal rendelkezik, havonta 115 millióan harcolnak az Idézők Szurdokában.

A Netflix mostanában egyre gyakrabban próbálkozik videojáték-adaptációkkal. Ám, a DOTA: A sárkány vére, és talán még a vámpíros Castlevania sem durrant akkorát, mint most az Arcane. A League of Legends tizedik évfordulóján jelentették be, hogy a Riot Games és egy francia animációs stúdió, a Fortiche egyesítik erőiket, hogy elhozzák a képernyőkre a legfelkapottabb MOBA-játék spin-off sorozatát.

Az Arcane hatalmasat tarolt: magyarországon és másik 37 országban ez most a Netflix legnézettebb sorozata, a Squid Game-et is maga mögé utasította.

De mire ez a felhajtás? Az Arcane egy, a League of Legends világában játszódó sorozat, és bár a Riot ügyelt arra, hogy a MOBA-játékban irányítható 157 hős rendes kerettörténettel és személyiséggel rendelkezzen, a Netflix újdonsága olyan karaktereket mélyít tovább, mint a testvérpár Jinx és Vi, a mágiát a technológia segítségével uralni próbáló Jayce, vagy éppen a több mint 300 éves Heimerdinger.

Az Arcane előzménysorozat, mely a játékosok számára jól ismert figurákról mond valami újat, de a készítők igazán nagy húzása mégis az, hogy nem csak a Lol-rajongók, hanem bárki simán élvezheti ezt a produkciót. Bár a szemnek szoknia kell elsőre, az animációs stílus lenyűgöző, mostanában nem láttunk ennyire igényesen megrajzolt produkciót a Netflixen. Az Imagine Dragons általt felénekelt főcím is nagyszerűen cseng, a történet fordulatos, a karaktereket pedig úgy is gyorsan meg lehet kedvelni, ha az égvilágon semmit nem tudunk róluk.

Személy szerint életemben egyszer LoL-oztam, pár évvel ezelőtt. A játékmenet nem fogott meg, akkoriban az Overwatch-ra szavaztam. Az Arcane viszont három rész alatt elérte, hogy érdeklődni kezdjek a világ és a karakterek után, olvasgassak róluk, és összehasonlítsam, hogyan néznek ki a LoL-ban az előzménysorozathoz képest.

A történet egy elárvult testvérpárról, Vi-ról (Hailee Steinfeld) és Powderről, vagy más néven Jinxről szól (Mia Sinclair Jenness), akik lakhelyük, az egyébként is megviselt és kiégett Zaun alvilági utcáira hozzák el a poklot azzal, hogy egy betörésük balul sül el. A lányok és két társuk, Mylo (Yuri Lowenthal) és Claggor (Roger Craig Smith) veszélyes kristályokkal a birtokukban lépnek meg Jayce (Kevin Alejandro) lakásáról, ezzel bajba keverve a tudóst, aki épp egy technológiai újításon dolgozik.

A sorozatban nagyszerűen lett ellenpontozva a fényűző és fejlődő Piltover azzal a Zaunnal, ahol Vi és társai élnek, és ami tulajdonképpen egy nyomornegyed. A színen feltűnik egy őrült tudós, Silco (Jason Spisak), aki veszélyes vegyszerrel kísérletezik, illetve központi szerepet kap egy Vander (JB Blanc) nevű kocsmáros is, aki látszólag a jófiúk táborát erősíti. A mellékszereplők közt beköszön a LoL-világából Caitlyn (Katie Leung) és Ekko (Miles Brown), de az első három részben mindketten elég keveset láthatóak.

Az Arcane annak ellenére, hogy rengeteg, a játékosok számára ismert karaktert sorakoztat fel, mégse a fanservice-ről szól.

A Netflix három héten keresztül teszi közzé az Arcane-t, három epizódos adagokban. A folytatást pedig tűkön ülve várjuk, mert ahogy az alkotók ígérték, ez tényleg egy 16+-os cím lett, felnőttes és sötét témákkal. Míg az első két rész felvezeti ezt a világot, bemutatja a szabályokat, és az alaphelyzetet, addig a harmadik epizód olyan lelkifröccsöt ad, mint amit talán a Trónok harca óta nem éreztünk.

Valószínűleg senki nem számított rá, hogy az Arcane ilyen minőséget képvisel majd, bár lehetett reménykedni, mert a Netflix az elmúlt hónapokban kiemelt premierként kezelte ezt az újdonságát. A League of Legends-sorozat nosztalgiával töltheti el azokat, akik imádják a játékot, a többieknek pedig kapudrogként szolgálhat. Nem csodálkoznánk rajta, ha sokan próbálnák ki a következő hetekben a LoL-t és a játékosbázis még feljebb szökkenne a szériának köszönhetően.

Az Arcane első három része szinkronnal és magyar felirattal is elérhető a Netflixen. A sorozat következő adagja november 13-án érkezik.