Egész Budapest biodóm alá kerül tavaszra

Az állatok és a növények kihaltak, a föld terméketlenné vált. Az utolsó emberek csak egy Budapestet körbeölelő mesterséges kupola alatt tudnak életben maradni. A túlélésre tudósok egy csapa kikísérletezett egy tápláló növényt, ami viszont emberhúsból tudja csak fenntartani magát, így az utolsó utáni óráit élő társadalom két részre oszlik: vannak, akiknek a növény az életet jelenti, és akiknek a halált. Bár az egyén akaratát fel kell áldozni a közösség túlélésének érdekében, a szerelmet nem lehet korlátok közé szorítani: főhőseink Stafan és Nóra, akik hátuk mögött hagyják a kupola alatti életet, a nézők pedig velük együtt utaznak át a lepusztult világon.

2121-ben járunk, a disztópikus jövőben, de a látottak csontig hatolva emlékeztetnek saját felelősségünkre a valós jelenben. Pörögnek a képkockák, és meglepetetten észlelem, hogy azonnal beszippantott a hat éve megálmodott, azóta pedig megrajzolt világ, ami Bánóczki Tibor és Szabó Sarolta fejéből pattant ki.

Ez a Műanyag égbolt, ami egy egész estés sci-fi animáció. Az film egyik érdekessége, hogy az alkotóknak a rotoszkóp-technikára esett a választásuk, ami jelentősen kitolta a képzelet határvonalait, így az fejükben megszületett apokaliptikus hangulatot könnyebben tudták ötletből eljuttatni a megvalósítás talajára. Emellett mégis reális érzése marad a nézőnek, hiszen a jeleneteket színészekkel vették fel, akiknek játékát képkockánként rajzolták át a gyártási folyamat során.

Az egyik jelenetbe az utószinkron alatt nyertünk bepillantást, amiben a két főszereplő, Szamosi Zsófia és Keresztes Tamás szerepelnek. Az előttünk pörgő képsorok nem mindegyike vette fel végső formáját, vannak részek, amik még csak körvonalaiban futnak, van, ahol már a színezés is kész, és nagyobb részben már az árnyékok is elevenné varázsolják a rajzokat.

Bánóczki Tibor és Szabó Sarolta összeszokott, többszörösen díjazott író- és rendezőpáros. Rövidfilmjeik sikeres nemzetközi kritikai fogadtatásban részesültek; a Les Conquérants 2012-ben a Sundance Filmfesztivál New Frontier programjában szerepelt, és a legjobb animációs film díjáért versenyzett a 2013-as César-díjon. A Leftover című animációs rövidfilmjük pedig elnyerte az ACSE Equality and Diversity Díjat a Clermont-Ferrand Nemzetközi Rövidfilm Fesztiválon 2015-ben, majd 2016-ban a César-díj legjobb animációs filmjének jelölték, és azóta a világ több mint 40 fesztiválján mutatták be. A Műanyag égbolt az első egész estés animációs filmjük.

Először a filmterv 2016-ban az Inkubátor Program nyerteseként kapott támogatást, de Tibor és Sarolta azt már a gyártás előtt tudta, hogy 82 millió forint nem lesz elég elképzeléseik megvalósítására. Szerencsére a Szlovák Audiovizuális Alap is látott a készülő produkcióban fantáziát, így ők is beálltak a projekt mögé. Pár évvel később a Nemzeti Filmintézet még 216 millió forinttal egészítette ki a támogatást, illetve hosszú idő óta ez az első közép-kelet-európai koprodukció, amely elnyerte az Európa Tanács Eurimages támogatását is. A Műanyag égbolt így összesen 2.453.000 eurós költségvetésből készül, ami egy egész estés animációhoz képest még mindig nem sok.

Keresztes Tamás és Szamosi Zsófia mellett Hegedűs D. Géza, Schell Judit, Znamenák István, Nagy Zsolt, Patkós Márton és Olasz Renátó lesz látható. A Műanyag égbolt várhatóan 2022 tavaszára készül el. Bánóczki Tibor és Szabó Sarolta, egy közel száz fős nemzetközi csapattal több mint hat éve dolgozik a film előkészítésén és gyártásán. Az alkotás dramaturgja Domonyi Rita, vágója Czakó Judit, a zenét Christopher White komponálja, a hangutómunkáért Stefan Smith felel, a produkció cinematográfiai tanácsadója Eduard Grau. A film producerei Fülöp József és Sipos Orsolya, Juraj Krasnohorsky, a társproducer Petrányi Viktória.

A Műanyag égbolt a tervek szerint 2022 márciusában kerül a magyar mozikba.