A Télapó idén a Szex és New York legújabb epizódjait hozza december elejére, bár a tősgyökeres rajongók valószínűleg azt sem bánják, ha a szakállas öreg némi virgácsot is csempész a legújabb rész mellé a fényesre pucolt Prada csizmákba.

Carrie, Miranda és Charlotte úgy tűnik készek rá, hogy újra meghódítsák a képernyőket pikáns és felforgató történeteikkel a Nagy Almából.

Még csak nyáron kezdték el a forgatást, de máris nyakunkon a premiere a Szex és New York - És egyszer csak (And Just Like That) címet viselő folytatásának. Idén december 9-én dupla epizóddal robban be az HBO Go felületére a folytatás, hogy utána hetente friss részekkel örvendeztessék meg a rajongókat.

A premierdátum hírével kéz a kézben a sorozat előzetese is megérkezett:





Az HBO Max saját gyártású (Max Original) sorozata, a Michael Patrick King executive produceri felügyelete alatt készülő És egyszer csak az átütő sikerű HBO-sorozat, a Szex és New York új fejezete. Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) és Charlotte (Kristin Davis) történetét követi, ahogyan a harmincas éveiktől eljutnak az ötvenes éveikig, miközben életüket és baráti viszonyaikat követhetjük nyomon.

A sorozatot jelenleg New Yorkban forgatják a korábban bejelentett szereplők – többek között Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler és a nemrég elhunyt Willie garson részvételével.

Executive producerek: Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, John Melfi és Michael Patrick King. A forgatókönyvírók többek között Michael Patrick King, Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Julie Rottenberg és Elisa Zuritsky. A Szex és New York című HBO-sorozat alkotója Darren Star, a sorozat Candace Bushnell azonos című regénye alapján keletkezett.