Odébb vannak még az év végi ünnepek: a száncsengő, csing-ling-ling, a közös karácsonyfa-díszítés, az itt-ott veszekedésbe torkolló családi vacsora és a nekünk nem tetsző ajándékok visszacserélésének időszaka. A legnagyobb streamingszolgáltatók azonban, úgy tűnik, egyetértenek abban, hogy nem lehet elég korán ahhoz, hogy az emberek karácsonyi hangulatba kerüljenek. A Netflix már novemberben elkezdi a karácsonyi filmek dömpingjét. A versenyből persze a Disney sem akar kimaradni, így ők és az HBO Max is készülnek egy-egy nagy újdonsággal.

A szerelem illata (Love Hard)

Már nézhető a Netflixen A szerelem illata című romantikus vígjáték, melyben egy Los Angeles-i írónő, Natalie Bauer (Nina Dobrev) egy randiappon csevegve belezúg egy Josh nevű férfiba, akiről azt hiszi, hogy igazi főnyeremény. A főszereplőnő nem kevesebb mint 5000 kilométert utazik, hogy meglepje a fickót karácsonykor, ám rádöbben, hogy csúnyán átverték. A valóságban Josh ugyanis egy igazi balfék, aki más képét használta, hátha valaki a horgára akad. A könnyed hangvételű produkció már most nagyot tarolt idehaza, A szerelem illata vezeti ugyanis a cikk írásának pillanatában a Netflix napi top 10-es listáját.

Mikor és hol? November 5. óta elérhető a Netflixen.

Télapó visszatért (Father Christmas is Back)

A tapló brit humor rajongóinak szól legfőképp a Netflixen ugyancsak már elérhető Télapó visszatért. A sztori pont egy olyan diszfunkcionális családról szól, mint akiket a bevezetőben emlegettünk. A főbb szerepekben a mélyen dekoltált Elizabeth Hurley mellett olyan nagy nevek láthatóak, mint Kelsey Grammer, Talulah Riley vagy éppen John Cleese. A Télapó visszatért inkább antikarácsonyi filmnek nevezhető, mintsem olyan alkotásnak, ami kissé korai ünnepi hangulatba hozná az embert.

Mikor és hol? November 7. óta a Netflixen.

Reszkessetek, betörők! (Home Sweet Home Alone)

Nincs karácsony Kevin nélkül? A Disney-nél úgy gondolták, hogy húznak egy merészet, és modernizálják a Reszkessetek, betörők!-et. Az alapvetés hasonló, mint az 1991-es, Chris Columbus által rendezett első részben. A történet szerint Max Mercert (Archie Yates) véletlenül a Tokióba vakációra induló családja otthon felejti, a srácnak pedig egyedül kell megbirkóznia azzal a két betörővel, aki kifosztaná a házat. A Disney+-on debütáló tévéfilm szereplőgárdája egyébként nem olyan borzalmas, a komikus Pete Holmes (Crashing) mellett a Macaulay Culkin helyébe lépő Archie Yates a Taika Waititi által rendezett Jojo Nyusziban volt látható, ami egy kiváló háborús szatíra volt.

Mikor és hol? November 12-én érkezik a Disney+-ra.

Karácsonyi cserebere 3: Szerelmes csillagok (The Princess Switch 3: Romancing the Star)

Ki gondolta volna még 2018-ban, hogy a Netflix karácsonyi chick flickje, melyben Vanessa Hudgens egyformán kinéző karaktereket alakít, háromrészesre duzzad majd. Márpedig itt tartunk, a Karácsonyi cserebere 3-ban megint lehet készülni a CGI-hóesésre és a giccstengerre. Jól látszik viszont, hogy a bugyutább romantikus filmeknek is megvan a maguk piaca, kereslet és kínálat, ugyebár. Ennél valószínűleg még a Reszkessetek, betörők! is jobb lesz. Mindenki saját felelősségre nézze meg a fentebb látható trailert.

Mikor és hol? November 18-tól a Netflixen.

A fiú, akit Karácsonynak hívnak (A Boy Called Christmas)

Matt Haig 2015-ös regényét adaptálja A fiú, akit Karácsonynak hívnak. Ahogy az eredeti mű, úgy a Netflix filmje is olyan kérdésekről rántja majd le a leplet, mint hogy vajon a Télapó is volt-e kisgyerek. Kik voltak a szülei? Miért nem öregszik? Hogyhogy titokban oson be a házakba? És egyáltalán, miért tudnak repülni a szarvasok? Nikolas kalandja a produkció előzetese alapján hangvételében leginkább a Narnia krónikáira emlékeztet. A Netflix-filmekről mostanában nincs jó véleményünk, ám A fiú, akit Karácsonynak hívnak szereplőgárdája elég kecsegtető, köztük a Harry Potterben is látott Maggie Smithszel és a Wonder Woman 1984-ben brillírozó Kristen Wiiggel. Rajtuk kívül ismerősen csenghet a Trónok harcából ismert Michiel Huisman és a Marvel filmes univerzumában fel-felbukkanó Toby Jones neve, a híres komikus, Stephen Merchantről nem is beszélve.

Mikor és hol? November 24-től, és persze hogy a Netflixen.

8-Bit Christmas

Az HBO Maxtól elvár az ember egy bizonyos minőséget, és úgy tűnik, hogy a Neil Patrick Harris (Így jártam anyátokkal) nevével fémjelzett 8-Bit Christmas képes is lesz szállítani ezt. A film történetének nagy része a 80-as években játszódik majd, és egy tízéves srácról, Jake-ről (Winslow Fegley) szól, akinek nagy álma, hogy karácsonyra szerezzen magának egy NES-játékkonzolt, és ezért mindent el is követ. A produkcióban egész komoly áthallások lesznek az Így jártam anyátokkal című szitkommal, már csak azért is, mert Neil Patrick Harris a már felnőtt Jake-et alakítva a gyerekeinek meséli el a sztorit. A karácsonyi mese persze tele lesz pontatlanságokkal, a megbízhatatlan narrátorok már csak ilyenek.

Mikor és hol? November 24-től az HBO Maxon.