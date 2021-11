A Netflix megirigyelte a Halálos iramban-filmeket, elkészítette a sajátját

Ha a legnagyobb streamingszolgáltató filmjeiről van szó, akkor mostanában borítékolható a csalódás. A Netflix egymás után adta ki 2021-ben az unalmasabbnál unalmasabb egész estés produkciókat. Épp ezért volt akkora reménysugár a Különösen veszélyes bűnözők (Red Notice), amelyhez összeszedtek három hollywoodi gigasztárt, és 200 millió dollárból elkészült a Netflix eddigi legdrágább filmje. A végeredmény pedig egy buta, de néha egészen szórakoztató akciókaland lett.

A Különösen veszélyes bűnözők mindhárom főszereplője megjárta a Halálos iramban-franchise-t.

Dwayne Johnson, becenevén a Szikla ráadásul itt is egy rendfenntartót, egy John Hartley nevű FBI-ügynököt játszik, aki éppen egy hírhedt műkincstolvajt, a Ryan Reynolds-féle Nolan Bootht üldözi. Képbe kerül rajtuk kívül még egy bűnöző, akit a mindig dögös Gal Gadot alakít. A Wonder Womanként ismert színésznő szintén megjárta az autós-családos mozifranchise-t, ahogy Ryan Reynolds is, utóbbi a Hobbs & Shaw-ban vendégszerepelt.

A forgatások során pedig, le mernénk fogadni, hogy mindannyian, de legfőképp a Szikla és Gal Gadot sűrűn sóhajtozhattak azon, hogy már megint egy lapos heistfilmre mondtak igent, amelyben drága kocsikkal és egyéb járművekkel megy a kergetőzés.

Egészen addig, amíg rá nem néztek a számlájukra. Az elképesztő összegekből készült Különösen veszélyes bűnözők büdzséjének jelentős hányada ugyanis arra mehetett el, hogy három ekkora nevet szerződtessen a Netflix. A főszereplők cserébe hozzák azt, amit megszokhattunk tőlük. Dwayne Johnson egy naiv izomagyat játszik, aki helyesen próbál cselekedni. Ryan Reynolds pontosan olyan poénokat süt el, mintha a Deadpool 3-at forgatná, csak épp otthon hagyta volna a kosztümjét. Gal Gadot pedig igézően néz, szexin tekereg a néha túlságosan is kivágott dresszekben, és igyekszik velünk elhitetni, hogy ő egy nagyon gonosz nőszemély.

Csakhogy nem hisszük el neki. Ahogy azt is nehezen, hogy ekkora pénzekből csak ennyire futotta a Netflixtől.

Pedig a Különösen veszélyes bűnözők izgalmasan indul. A történet pedig pofonegyszerű: Kleopátra aranytojásaiért megy a hajsza, amelyek közül kettőről tudni lehet, hogy hol van. A harmadik holléte viszont rejtély. Az elején John Hartley azon ügyködik, hogy megállítsa az agyafúrt bűnözőt, Nolan Bootht, végül azonban egy „Halálos iramban-fordulattal” a pandúrból rabló lesz. Mi pedig azon kapjuk magunkat, hogy azt nézzük, hogy Dwayne Johnson és Ryan Reynolds poénkodva járják be a sokféle helyszínt, miközben a Futó névre hallgató, gonosz lelkű Gal Gadot is beleköp néha a levesükbe.

A Szikla egyáltalán nem erőltette meg magát ebben a filmben, rutinból hozta le első netflixes produkcióját. Ryan Reynolds és közötte sokáig erős a kémia, és jó őket együtt nézni a képernyőn, ám egy idő után ez a deadpoolos poénáradat fárasztóvá válik. Ahogy maga a film is. Sajnos az akciófilmekre jellemző, hogy sok nekik a kétórás játékidő, itt is valami hasonló történik. Kifullad a sztori, és az sem tesz jót a Különösen veszélyes bűnözőknek, hogy

az egész film tét nélküli. Egyetlen pillanatra sem érezzük úgy, hogy a főszereplők élete valóban veszélyben forog.

Ők a nagybetűs világsztárok, így evidens, hogy túlélik, nem? A sztori végén a csavar legalább működik, de már most fogjuk a fejünket amiatt, hogy valószínűleg a Netflix ebből a filmből is franchise-t akar építeni.

A film fényképezése korrekt lett, ahogy az akciójelenetek többsége is. Bár az egyik snittben látható CGI-bika úgy festett, mintha egy tíz évvel ezelőtt készített videójátékból szabadult volna el. Kár volt belerakni, inkább a betétdalokra költöttek volna, merthogy a produkció zenéi abszolút felejthetőek voltak.

A Különösen veszélyes bűnözők kihagyott ziccer lett, amit helyenként még élvezni is lehet, de egy pillanatra sem több egy felejthető, szombat vagy vasárnap délutáni matinénál. A karakterek bántóan nem fejlődnek semmit a film során, mindenki nagyrészt ugyanolyan marad, mint az elején. Így pedig azt érezhetjük, hogy a Netflix megint elrabolt két órát az életünkből, amit már sosem kapunk vissza.

