Veszélybe került a következő Star Wars-film

A Star Wars-rajongók a tévéképernyőkön olyan produkcióknak örülhetnek mostanában, mint a harmadik évadára készülő The Mandalorian és idén decemberben érkező spin-offja, a The Book of Boba Fett. A jövő évben pedig olyan szériák debütálnak a Disney+-on, mint a Zsivány Egyes előzménye, az Andor, illetve az Obi-Wan Kenobi. Ehhez képest a Star Wars szénája már nem áll olyan jól, ami a mozifilmeket illeti. Most éppen arra derült fény, hogy komoly nézeteltérés alakult ki a Lucasfilm és a 2023. december 22-re tervezett Star Wars: Rogue Squadron készítője között.

A Rogue Squadron nem csak azért ígérkezik izgalmasnak, mert egy űrhajós-pilótás történetet visz vászonra, hanem mert ez lesz az első Star Wars-film, amelyet női rendező készít. Nem is akárki, az a Patty Jenkins, aki az eddig elkészült két Wonder Woman-mozit is jegyezte. Eleinte arról szóltak a hírek, hogy a Wonder Woman 3 forgatása miatt csúszhatnak a Rogue Squadron munkálatai. A THR egykori szerkesztője, Matthew Belloni jelentése alapján viszont a baj sokkal nagyobb, mint eddig gondolni lehetett.

A Lucasfilm és a rendező ugyanis kreatív nézeteltérések miatt feszültek egymásnak.

A szakíró egyenesen úgy fogalmaz, hogy el kellene venni Kathleen Kennedytől, a Lucasfilm elnökétől az irányítást, aki az elmúlt években sokak szerint a földbe állította a franchise-t. A Rogue Squadron olyan lehet majd, mintha az űrben játszódó Top Gunt néznénk, már ha elkészül egyáltalán. Patty Jenkins ugyanis jelenleg a forgatókönyv miatt áll háborúban a Lucasfilmmel.

Az, hogy a szkriptekkel kapcsolatban vita alakul ki, egyáltalán nem szokatlan azóta, hogy Kathleen Kennedy irányítja a Lucasfilmet – írja Belloni. Menő sorozatkészítők Star Wars-projektjei is elbuktak, elég a Trónok harca showrunnereire, David Benioffra és D. B. Weissre gondolni. Rian Johnson trilógiáját a Disney egyelőre jegelte, Colin Trevorrowot, A Skywalker kora eredeti író-rendezőjét pedig J. J. Abrams váltotta fel, de a 2019-ben bemutatott mozi így is egy óriási katyvasz lett.

Jelenleg a Rogue Squadron című űrhajós filmmel kapcsolatos balhé ott tart, hogy a forgatás kezdetét határozatlan időpontra csúsztatták el. Ha pedig nem születik egyezség, akkor a 2023-as premierdátum is veszélybe kerülhet. A rajongóknak azért lehet ez nagy érvágás, mert

ez az egyetlen, jelenleg bejelentett Star Wars-mozifilm, ami konkrét premierdátummal rendelkezik.

A Disney 2012-ben vásárolta meg a Star Wars jogait George Lucastól, azóta pedig sikerrel buktatták meg a franchise-t, már ami a mozifilmeket illeti. Már a 2015-ben bemutatott Az ébredő Erőről is sokan úgy gondolták, hogy az Egy új remény ötlettelen rebootja, új karakterekkel. Az utolsó Jedik ehhez képest már jóval egyedibb volt, de brutálisan rossz fogadtatásra lelt. Az új trilógiát lezáró Skywalker kora pedig már a Star Wars megcsúfolása volt, a Han Solo-előzményfilmről nem is beszélve.

Az óriáscég tehát tudatosan lassított a mozifilmek tempóján, és a tévébe költöztette a Star Warst. A fentebb említett szériákon kívül készül még egy Ahsoka spin-off, de Anakin Skywalker titkos tanítványa mellett jön még egy Acolyte című produkció is, melyet a netflixes Russian Doll sorozat alkotója, Leslye Headland jegyez és női karakterekre fog összpontosítani. Mindezek mellett a Disney önálló sorozatot fejleszt, Lando Calrissiannal a főszerepben, ez utóbbi még nagyon kezdeti fázisban van.

A Disney+ az eredeti tervek szerint már idén megérkezett volna Magyarországra. A streamingszolgáltató végül 2022-ben debütál idehaza, az HBO Max-szal és a SkyShowtime-mal egy évben.