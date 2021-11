Kitört a háború Hollywoodban a kötelező oltás miatt

A koronavírus-járvány 2020 márciusától több hónapra megbénította a legnagyobb filmes és sorozatos stábokat is. A forgatások azóta zajlanak, de közel sem nyugodt kerékvágásban. Hollywoodban ugyanis nem hoztak általános szabályozást arra vonatkozóan, hogy a közreműködőknek kötelezően oltatniuk kellene. Így az egyes producerektől függ, hogy milyen szigorúak a COVID-19 szabályok. A legtöbb helyen viszont elvárják, hogy az emberek beoltassák magukat, és ha valaki megtagadja ezt, akkor egyszerűen kirúgják. Különben olyan kínos szituációk is kialakulhatnak, mint a Paramount+ új sorozata esetében.

A Daily Mail nevű lap számolt be róla először, hogy Miles Teller, a Whiplash korábbi sztárja nem oltatta be magát, és a koronavírus-tesztet is visszautasította a The Offer forgatása alatt. A produkciót árgus szemekkel várja a közönség, mert A keresztapa című klasszikus készítését dolgozza fel. A fiatal hollywoodi csillagnak, és főképp a stábnak hatalmas pechje volt, mert kiderült, hogy a színész covidos, több embert megfertőzött, a munkálatokat állítólag három hétre le kellett állítani, ami 6 millió dolláros kiesést jelentett a stúdiónak. Miles Teller állítása szerint már be van oltva, az viszont nem derült ki, hogy mióta.

A Disney+-on látható Mighty Ducks: Game Changers című sorozat esetében, mely a Kerge kacsák című, idehaza is bemutatott sportfilmek folytatása, ugyancsak durva helyzet alakult ki. A Gordon Bombay hokiedzőt alakító főszereplő, Emilio Estevez ugyanis távozott és a második évadban már nem is lesz látható a színész. Az ABC és Estevez között azért alakult ki vita, mert a cég elvárta volna, hogy a többi stábtaghoz hasonlóan a sztár is beoltassa magát. Végül az ABC úgy döntött, nem hosszabbítja meg Emilio Estevez szerződését. A sztár kiválása nagy érvágás a produkciónak, aki három Kerge kacsák-filmben is eljátszotta a karaktert. Bár, a filmek vegyes fogadtatást kaptak, hű rajongói bázisuk alakult ki.

Emilio Estevez később a Deadline-nak úgy nyilatkozott, szó sincs arról, hogy oltásellenes, mindössze nem bírja elviselni a bullyingot.

Ez egy őrült szituáció. Egy rendkívül hülye helyzet, mert az országom minden egyes generációja volt, hogy olyan helyzetben találta magát, amikor fel kellett valamit áldoznia azért, hogy embertársait védje. Akadtak, akiknek a nácik ellen kellett harcolniuk, lelőtték őket, meghaltak. Ezúttal csak annyi az elvárás, hogy az emberek engedjék, hogy beadjanak nekik egy injekciót a vállukba, na meg hordaniuk kell egy maszkot. Kérem, nőjenek fel. Tegyék, amit muszáj

– mondta George Clooney, akit a Hollywood Reporter idézett.

Clooney véleményét olyan sztárok osztják, mint Sean Penn, aki új, a Watergate-botrányt feldolgozó, Gaslit című politikai thrillerének forgatását hagyta ott, és kijelentette, csak akkor hajlandó visszatérni, ha minden munkatársát beoltják. A Universal Content Productions és a sztár között végül kompromisszumos egyezség született, aki hátralévő jeleneteit olyan stábtagokkal vette fel, akik közül mindenki megkapta már a COVID-19 elleni vakcinát.

A The Mandalorian jelenlegi, a Breaking Bad korábbi sztárja, Giancarlo Esposito pedig egyenesen kijelentette: „ha valaki nem akarja beoltatni magát, menjen el egy lakatlan szigetre, és maradjon is ott. Máskülönben Önök kiszúrnak embertársaikkal. Elvesztettem több kedves barátomat is a vírus miatt, tudom, hogy valós a járvány. Olyan embereket, akik egészségesek voltak, és nem voltak veszélyeztetettek. Aki nem oltat, ne menjen munkába. Komolyan azt tanácsolom, húzza ki egy olyan helyen a világjárványt, ahol nem veszélyeztet másokat!”

A hollywoodi hírességek megosztottságát mutatja, hogy a Fekete Párduc folytatásában is visszatérő, Shurit alakító Marvel-sztár, Letitia Wright a közösségi médiás felületein oltásellenes posztokat tett közzé. Mindez azért aggályos, mert a karakter egyébként egy tech-zseni, a színésznőt sokan támadták is botrányos megnyilvánulásai miatt. A Netflixen 2022-ben bemutatásra kerülő, Home Team című sportfilm egyik sztárja, Rob Schneider szintén ebbe a táborba tartozik.

A komikus egyik posztjában egyenesen azt írta: „a vakcina nem más, mint kísérleti génterápia..."

Ám, legyenek bármekkora sztárok, bizonyos megnyilatkozásoknak Hollywoodban is következményei vannak. Korábban a The Mandalorian színésznőjét, Gina Caranót azért is rúgták ki korábban a Star Wars-sorozatból, mert a maszkviselés ellen uszította követőit. Mostanában a General Hospital című tévésorozat sztárját, Ingo Rademachert menesztették az ABC-s szériából, miután nem volt hajlandó oltatni, és Ice Cube is munka nélkül maradt. Az ismert rapper 9 millió dollártól bukott el, miután a Sony kérését megtagadta, nem oltatott, és így kiesett az Oh Hell No! című készülő vígjáték szereplőgárdájából.

Hollywood tehát erősen megosztott, hiába tombol a járvány, vannak színészek, akikkel bajlódni kell, mert nem veszik számításba embertársaik biztonságát. Ez pedig így is fog maradni, míg egységes szabályt nem hoznak, amely minden filmes és sorozatos stábra vonatkozik.