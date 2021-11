Kifakadt az Alien készítője: rohadt unalmasak már a szuperhősös filmek!

A Marvel 2008-ban indította el filmes univerzumát a Robert Downey Jr. főszereplésével készített Vasemberrel. Azóta az Örökkévalókkal bezárólag már 26 filmre duzzadt a lista, köztük olyan gyengébb alkotásokkal, mint mondjuk a Thor 2 és a Marvel Kapitány. Az viszont vitathatatlan, hogy a Bosszúállók: Végtelen háborúra és a Végjátékra szépen összefutottak a szálak, és olyan grandiózus finálét kaptak a filmkedvelők, amit még a DC-nél is sárgán irigykedve néztek. A Marvel nagy vetélytársa hiába vetette be többek közt Supermant, Batmant és Wonder Womant is, nekik egyszerűen nem jött össze az univerzumépítés.

A nagy filmkészítők közül időről-időre olyan nevek állnak elő, hogy a szuperhősös filmeket ekézzék, mint mondjuk Martin Scorsese, aki korábban úgy fogalmazott, a szuperhősös filmek nem valók mozikba. Az Oscar-díjas Paraziták alkotója a testhez álló kosztümöket kritizálta ezekben a filmekben, Francis Ford Coppola pedig azt nyilatkozta, az emberek azért néznek filmeket, hogy valamit tanuljanak belőlük, a szuperhősös zsáner pedig egész egyszerűen alkalmatlan erre.

Az Alien atyjáról, Ridley Scottról eddig is lehetett tudni, hogy szintén ahhoz a csapathoz tartozik, akik nem szívlelik a Marvelt, a DC-t és a hasonszőrű versenytársakat. Most azonban minden eddiginél keményebben szállt bele a rendező a szuperhősös filmekbe.

„Egy filmet a benne látható karakterek tesznek remekké. A szuperhősös filmek ellenben... mind rohadt unalmasak!”

- mondta Ridley Scott a Deadline-nak adott interjújában, majd persze meg is indokolta, miért gondolja így.

A szuperhősös filmek forgatókönyvei borzalmasak. Ha visszatekintek a karrieremre, három olyan szuperhősös filmet is csináltam, amiknek rendben volt a története is. Az egyik az Alien volt, Sigourney Weaverrel, a másik a Gladiátor, na és persze Harrison Forddal (a Szárnyas Fejvadász). Komolyan, miért nem írnak a mai szuperhősös filmeknek jobb sztorikat? Egyedül a különleges effektek mentik meg ezeket a produkciókat.

Ridley Scott, akinek új filmje, A Gucci-ház november végén kerül mozikba, mindig is híres volt arról, hogy keményen kimondta a véleményét. Az amerikai FX-tévécsatorna egy elég nagy és elismert alkotót, Noah Hawley-t (Légió, Fargo) nyerte meg arra, hogy Alien-sorozatot készítsen nekik. A produkció a horrorisztikus sci-fi franchise történetében először a Földet is megmutatja majd. Ezzel kapcsolatban Scott úgy fogalmazott,

„csináljanak bármit, úgyse lesz olyan jó, mint az első Alien-filmem.”

A 83 éves Ridley Scott mostanában eltávolodott a közönségfilmektől, Az utolsó párbaj is rétegmű lett, amelyet a kritikusok dicsértek, ám a pénztáraknál megbukott. 100 millió dolláros büdzséje ellenében mindössze 26-ot hozott vissza világszerte a pénztáraknál. Az első vélemények szerint pedig A Gucci-ház is megosztó alkotásnak ígérkezik.