Istentelenül félelmetes ez a sorozat a Netflixen

A Netflix szeptember 24-én tette közzé a Mise éjfélkor (Midnight Mass) című hét részes minisorozatot. A produkcióért az a Mike Flanagan felelt, aki korábban olyan irodalmi adaptációkat adott ki a kezei közül, mint A Hill ház-szelleme, A Bly-udvarház szelleme, vagy éppen a Gerald's Game. A Mise éjfélkor hasonlóan hátborzongató lett, de már abban is eltér Flanagan korábbi alkotásaitól, hogy eredeti ötletet dolgoz fel.

Egy olyan szériáról van szó, ami nem arra hajt, hogy minden második jelenetben kiugrassza nézőjét a fotelből, és ez a horror zsánerben manapság ritkaságnak számít. A rideg, hűvös hangulat ehelyett szépen lassan kúszik az ember bőre alá. Az évad során a színészek kiteszik a lelküket a kamerák előtt, nem lehet egy olyan szereplőt sem találni, aki a gyengébb teljesítményével lehúzná az összképet. A sok drámázás, a hosszú monológok és a lassan csordogáló cselekmény közepette pedig pont azért olyan hatásosak a jumpscare-ek, mert az ember teljesen el is felejti, hogy horrort néz.

Épp ezért nagy kár, hogy a Mise éjfélkor bántóan kevés említést kapott a premierje óta, és teljesen elnyomta a szériát a Netflix szeptemberi szenzációja, a Squid Game.

A Mise éjfélkor története Crockett Islandre kalauzol, egy olyan szigetre, ahol egy apró, a külvilágtól szinte teljesen elzárt közösség éli szürke hétköznapjait. A sorozat három nagy visszatérőt is rögtön a középpontjába állít, hiszen több éves börtönbüntetése után jön haza szüleihez Riley Flynn (Zach Gilford), aki részegen autóbalesetet okozott, és egy fiatal lány életébe került a férfi nemtörődömsége. Rajta kívül szintúgy a beilleszkedéssel küszködik az éppen várandós és egyedülálló anyaságra készülő Erin (Kate Siegel), illetve Hassan (Rahul Kohli), a muszlim seriff, akit a 99 százalékban keresztény többség igyekszik valahogy elüldözni a szigetről.

A Mise éjfélkor legfontosabb témája, ahogy a sorozat címe is mutatja, a vallás. A helyiek nagy része már-már fanatikusan jár a templomba, épp ezért nagy érvágás, amikor a papjuk, Monsignor Pruitt megbetegszik. Nem kell sokáig várniuk, a St. Patrick templomba hamar megjön az utánpótlás, Paul atya (Hamish Linklater) személyében.

Paul atya érkezésével egy időben furcsa, rémisztő dolgok kezdenek történni Crockett Islanden, nekünk, nézőknek rögtön egyértelművé is válik, hogy valami nem stimmel a férfival. Sokáig ez a találgatás teszi izgalmassá a produkciót, és mire a főszereplők is ráeszmélnek, hogy valami szörnyűség tette be a lábát a szigetre, addigra már késő, elszabadul a pokol.

Az fogja legjobban élvezni a sorozatot, aki keveset tud róla

A készítő gyönyörűen építi fel a hét rész alatt a szezon ívét, a filmes iskolákban tanítani kellene, hogyan éri el csúcspontját a Mise éjfélkor. Mégse az atya által rejtegetett szörnyűséges titok az, ami felrúgja ezeknek az embereknek az életét, hanem a saját maguk hibái. A produkció egyik kulcsfigurája az iszonyatosan ellenszenves, de a helyi hitközösségért bármire, és itt tényleg úgy tessék érteni, hogy bármire képes Beverly (Samantha Sloyan). Rajta kívül ki kell emelni a helyi orvost, Dr. Sarah Gunningot (Annabeth Gish) is, de nem csak ők adnak elő több perces, élményszámba menő monológokat, hanem jóformán mindenki, aki kettőnél többször feltűnik a képernyőn.

A hosszú monológok valahogy olyan mélységet adnak a karaktereknek, ami máshonnan hiányzik. Mike Flanagan alaposságának, és az ezt jól támogató, áhítatos zenéknek, a sokszor szürke, reménytelen, és ködös fényképezésnek köszönhető, hogy

a Mise éjfélkor olyan szinten képes bárkire a frászt hozni, hogy a sorozat nézése után nehéz lesz nyugodtan elaludni. Főleg, ha valaki szeret este tévézni.

Ha 2021-ről elkezdenek majd azok a listák és újságcikkek szállingózni, amelyek a legjobb televíziós teljesítményeket sorolják fel, biztosak lehetünk benne, hogy a Mise éjfélkor szereplőgárdájából sokan fogják felsorolni Hamish Linklatert. A 45 éves színész az, aki a Netflix horrorsorozatában Paul atyát játssza, olyan beleéléssel, hogy többször tátva maradt a szánk tőle. Linklaternek simán elhittük, hogy a nyáját vezető, eltévelyedett pap, aki végső soron jót akar, de a farkasok elé veti Crockett Islandet.

Az alkotó által adott interjúk alapján az lehetett Flanagan célja ezzel a sorozattal, hogy amellett, hogy saját harcát az alkoholizmussal feldolgozza, közben átadja, mit érzett akkor, amikor fiatalon szembesült vele, hogy a Biblia mennyire furcsa olvasmány. Mike Flanagant leginkább az Ószövetségi Isten könyörtelensége döbbentette meg. Ezt, mármint a vallásosság sötétebb, dicstelen oldalát végig rendkívül jól ábrázolta a Mise éjfélkor. A kegyetlen, de mégis valahol optimista lezárás után pedig nem is volt egyáltalán hiányérzetünk. A Bly-udvarház okozta csalódást kóvetően Flanagan úgy látszik, rájött, hogy nem magát kell ismételgetnie, hanem itt az ideje valami újat mutatni. A Mise éjfélkor még a sokat látott horror-rajongókat is meg tudta lepni csöndes brutalitásával.

A slusszpoén pedig az egészben? Hiába mélyen vallásos emberek tragédiája ez, végig az volt az érzésünk, hogy éppen Isten az, aki végig távol maradt Crockett Islandtől és inkább elfordította a fejét.

A Mise éjfélkor összes része a Netflixen érhető el.