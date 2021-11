20 éves a Harry Potter, mi lett a szereplőkkel?

A fiú, aki túlélte. Harry Potter nevét mindenki ismeri, J. K. Rowling mágikus világán egy generáció nőtt fel. A könyvsorozat azokat is olvasásra késztette, akik alapvetően ódzkodtak ettől. Kellett ehhez a frappáns fogalmazásmód, a szerethető vagy éppen utálható szereplők és persze a fordulatos történet is. Az első felvonás filmes adaptációját, a Harry Potter és a bölcsek kövét 2001 novemberében mutatták be a mozik, vagyis ebben a hónapban lett 20 éves Chris Columbus alkotása.

A Harry Potter és a bölcsek köve olyan sztárokat sorakoztatott fel, mint Flitwick professzor szerepében Warwick Davis, az évtizedek óta színészkedő és Golden Globe-díjas Richard Harris, aki Dumbledore-t, a Roxfort igazgatóját játszotta. Rajtuk kívül a Die Hardban is látott Alan Rickman a mindig mogorva, csapzott hajú Piton professzor talárjában gonoszkodott, de a szigorú Minerva McGalagonyként látott Maggie Smith játéka is élményszámba ment. A felnőtt karakterek közül még a mellékszerepekre is komoly neveket trombitáltak össze, gondoljunk csak Mr. Ollivanderre, akit John Hurt játszott, vagy a Fiona Shaw-féle Petunia nénire.

A gyerekszereplők fiatal koruk miatt ismeretlenek voltak a nézőközönségnek, de a Harry Potterként látott Daniel Radcliffe, a tudálékos Hermionét alakító Emma Watson és a szeplős-vörös hajú Ron Weasley-ként látott Rupert Grint is milliók kedvence lett.

De mi lett a Harry Potter fontosabb gyerekszereplőivel azóta? Összeszedtük!

Daniel Radcliffe

A főszereplőt, Harry Pottert játszó Daniel Radcliffe rögtön a Harry Potter és a Halál ereklyéi 2. rész után mindent elkövetett azért, hogy levesse magáról talárját, és elfeledtesse a nézőkkel, hogy ő volt anno a kis túlélő. Az Öld meg kedveseid című filmben Allen Ginsberg, amerikai költő bőrébe bújt. Aztán nem sokkal később, 2013-ban a Szarvak című misztikus filmben játszott egy olyan fickót, aki maga volt az ördög. Az Egy ifjú orvos feljegyzései és más történetekben Radcliffe ugyancsak megjárta a poklot, csak ezúttal Jon Hammel (Mad Men) karöltve.

Ez viszont semmi volt "Az ember, aki mindent tudott" című filmhez képest, ahol egy beszélő vízi hullaként tért vissza a színész.

Amellett, hogy a Szemfényvesztők 2-ben egy blockbusterben is kipróbálta magát, Daniel Radcliffe leginkább a tévében tudott érvényesülni. A 32 éves színész jelenleg is a Csodatévők című széria egyik fontos szereplője, a produkció 2019-ben indult, a harmadik évadánál tart jelenleg és az HBO GO-n elérhető. Az egykori Harry Potter számára biztató a jövő, hiszen Brad Pitt, Sandra Bullock, és Channing Tatum oldalán a The Lost Cityben lesz látható 2022-ben.

Rupert Grint

A vörös hajáról ismert Rupert Grintre abszolút igaz, hogy a tévében talált magára. A színész amellett, hogy a Blöff sorozatos verziójának egyik főszereplője volt, a Harry Potter után a Netflixen is bemutatott Sick Note című két évados szatírában brillírozott leginkább, ahol egy olyan fickó bőrébe bújt, akit tévesen ítélt halálos betegnek egy inkompetens orvos. Daniel aztán a 14 rész alatt jókora kalamajkába került, ugyanis nem csak munkahelyén volt kénytelen hazudni, barátnőjét is megtévesztette, és még egy gyilkossági ügybe is belekeveredett.

2019 óta Rupert Grint a Servant című, elképesztően beteg Apple TV+ sorozatban játszik.

Ennek egyik producere M. Night Shyamalan. El lehet képzelni a végeredményt. A bátrabbak bele is nézhetnek, nem fognak csalódni, ha egy kis borzongásra vágynak.

A színész a Netflixre érkező Cabinet of Curiosities című horror antológiában olyan nevekkel együtt fog szerepelni, mint Andrew Lincoln (The Walking Dead), és Glynn Turman (Fargo). A Guillermo del Toro neve által fémjelzett produkcióban Grint kinézete talán egy picit Ron Weasley-re emlékeztet, ezért is érdekes. A fentebbi fotón megtekinthető.

Emma Watson

Kislányból cseperedett elbűvölő nővé Emma Watson, aki a Harry Pottert követően rendkívül megválogatta, hogy milyen szerepekre mondott igent. A színésznő játszott az Egy különc srác feljegyzései című, fiatalokról szóló filmben, illetve a The Bling Ringben, vagy ahogy magyarul emlegetik, a Lopom a sztáromban. Ez utóbbiban egy bulis csaj magassarkújába bújt. Watson azért kipróbálta nagyobb blockbusterekben is, főszereplője volt A szépség és a szörnyetegnek – nyilvánvalóan nem a szörnyeteg szerepében –, illetve a Greta Gerwig által rendezett, 2019-es Kisasszonyokban Meg Marchot alakította.

Emma Watson annyira inaktív mostanában, hogy még az is felröppent róla, hogy visszavonult.

Később kiderült, hogy mindössze a közösségi médiától zárkózik el a jövőben, de a filmes világnak még nem intett búcsút a színésznő. Watson amellett, hogy a filmvilág egyik legbefolyásosabb figurája, nőjogi aktivista is.

Tom Felton

Draco Malfoy egyértelműen Tom Felton játéka miatt lett olyan karakter, akit egyszerre lehetett imádni és utálni is. A színész nagyszerűen hozta a jó és a sötét oldal határmezsgyéjén botladozó fiút. Nem is csoda, hogy Felton a későbbiekben sem maradt munka nélkül. 2014-től a Murder in the First című, eredetileg a TNT-csatorna által vetített krimiszériában szerepelt.

Később a szuperhősök világát is kipróbálta, a Flash – A Villám 17 epizódjában játszott.

A Youtube Premium 10 részes sci-fi sorozatában, az Originben pedig főszereplő volt. A Netflix nemrég tette közzé Az elfelejtett háború című filmet, melyben Tom Felton egy brit katonát alakított. A produkció idehaza is felkerült az online videotár top10-es listájára, így sokan láthatták viszont az egykori Dracót itt is. Felton sajnos mostanában a hírek középpontjába azzal került, hogy egy golfeseményen összeesett, és kórházba kellett szállítani rosszulléte miatt.

Matthew Lewis

2015-ben Matthew Lewis azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy durván kigyúrta magát.

A világ ezen jócskán meglepődött, hiszen Neville Longbottom egy elég ügyetlen, csenevész kissrác volt. A színész a Harry Potter után a tévében lavírozott főleg, olyan brit sorozatokban, mint a Vidám vidék, a Ripper Street, de felbukkant a kultikus Drunk Historyban is.

2020 óta az egykori Neville a Channel 5-on vetített, Az élet dicsérete című kosztümös sorozatban látható, melyből eddig két évad készült.