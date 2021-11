A Marvel leszállította az év legfurcsább sorozatát

Daredevillel és társaival a Netflixen már egyszer összejött a Marvel Televisionnek az, hogy képregényes figurákat ültettek (többnyire szórakoztatóan) a képernyőre, és végül egy közös sorozatban szerepeltették őket. Valami hasonlót próbáltak megvalósítani a Hulu nevű amerikai streamingszolgáltatón is, csak ezúttal antihősökkel. Ám, a négy animációs szériából kettőt elkaszáltak, a Marvel TV-t pedig legyalulták, és beolvasztották a Kevin Feige által vezetett Marvel Studiosba.

Nem panaszkodhatunk persze, mert a Marvel Studios azóta is olyan nagyszerű címekkel kápráztatja el a közönséget, mint a 23 Emmy-díjra jelölt WandaVision, vagy éppen a kritikuskedvenc Loki.

Sőt, mondunk még valamit. A Marvel Studios még az animációs sorozatokkal is jobban bánik – és itt a What If...?-re gondolunk természetesen –, mint anno a Marvel Television tette. Hogy miért? Ahogy az elején említettük, a Hulura érkező négy produkció közül kettőt sikerrel elkaszáltak. Ám, a maradék annyira előrehaladott állapotban volt, hogy inkább bemutatták őket. Májusban a MODOK-nak hiába állt jól a stop-motion és az időutazós téma, vígjátékhoz képest rettenetesen humortalan volt. A November 17-én bemutatott, tíz részes Hit-Monkey pedig simán bezsebelné bármelyik gálán az év legfurcsább tévésorozata címet.

A Hit-Monkey, ahogy a címe is mutatja, egy majomról szól. Az alapsztori viszont nem ennyire egyszerű. Egy félresikerült merénylettel indít az első rész, amit egy Bryce McHenry nevű fickó próbál tető alá hozni. Ki is nyírja a célpontot, végül azonban a megbízó fogja magát, elárulja Bryce-ot és megpróbálja kinyíratni. A főhős megmenekül, de miután az isten háta mögött tartották fogva, a hegyekben fáradtan összeesik. Ekkor talál rá egy csapat japán makákó.

Bryce, akinek a hangját a Másnaposok sztárja, Jason Sudeikis adja, kiköpött Archer. Lusta, nagy a szája, vedel és a nőket se veti meg. A furcsaságok nagyjából 10 perc után kezdenek ömleni ránk. Először azt látjuk, hogy a majmok egymással diskurálnak, hogy vajon mit csináljanak a betolakodóval.

A makákókat pedig a sorozat készítői feliratozták, hogy mi is értsük, mint mondanak.

Aztán megjönnek a rosszfiúk, akik Bryce-ot üldözik. Ők egy kivételével lemészárolják a majmokat, és a bérgyilkost is. Az az egy makákó pedig azért marad csupán életben, mert kifigyelte a korábban gyakorló Bryce mozdulatait, így képes arra, hogy visszavágjon, és lelője a zsoldosokat. Hit-Monkey ezt követően elindul, hogy bosszút álljon mindenkin, akinek bármi köze volt a falkája halálához, ebben pedig váratlan társra talál. Bryce szelleme úgy tűnik, hogy valamiért hozzá kapcsolódott, így a férfi a túlvilágról kezdi mentorálni a kezdő gyilkológépet.

Ennyire véres Marvel-sorozat még sosem készült

A Hit-Monkey-ban már az első két epizódban durván fröcsög a vér. A humorra és az erőszakra próbálta a Marvel TV építeni ezt a produkciót, ám hiába vetnek be még egy csonkolós jelenetet is, valahogy nem áll össze az egész. A kezdeti tragédia egyszerűen nem rántja be az embert, nem tudunk izgulni ezért a vérszomjas majomért és a nyakába sózott idegesítő szellemért, hogy célba érnek-e.

Fotó: Hulu / Youtube

Egy olyan szériáról van szó, amely teljesen feleslegesen készült el. Meglettünk volna nélküle és nem is lett volna hiányérzetünk, ha az íróasztal mélyén hagyják. Nyilván, ha már pénzt öltek bele, bemutatták, de az elkészült évad maximum arra lesz jó, hogy az utókornak körbemutogassák:

Fiúk, lányok... így nem szabad képregényadaptációt készíteni.

A bérgyilkos majomban papíron meglett volna a potenciál, és az animáció szép is helyenként, a neonfényben úszó Tokió elképesztően fest a képernyőn, de a tartalom hiányzik az egész mögül. Hit-Monkey 2010-ben debütált a Marvel-képregényekben, a főgonosz olyan szuperhősökkel akasztotta össze a bajszát, mint Pókember. Beszédes, hogy a füzetekben egy alkalommal a hálószövő egy mészárlás helyszínére érve azt hitte, hogy Deadpool az elkövető.

Deadpool legalább olyan infantilis, felháborító és véreskezű, mint Hit-Monkey, de a mutánsról készült filmeket mégis sikerült úgy megcsinálni, hogy a szélesebb közönség is élvezze. A Hit-Monkey-ról ugyanez nem mondható el.

Ha valaki a Marveltől szeretne ötletes és mélyebb mondanivalóval rendelkező animációs sorozatot nézni, az inkább vessen egy pillantást a What If...?-re. A Disney+ idei újdonságából az erőszakosság hiányzik, de az legalább szórakoztató.