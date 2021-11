A South Park szerint sosem lesz vége a járványnak

A legfelháborítóbb amerikai rajzfilmsorozat, a South Park utoljára 2019-ben jelentkezett rendes epizódokkal. A 23. évad óta két különleges rész került mindössze képernyőre, ezek közül a Pandémia különkiadás és az Oltásügyi különkiadás is, ahogy a címekből könnyű kikövetkeztetni, a koronavírussal foglalkozott. A rajongóknak nem kell aggódniuk, egészen a 30. évadig berendelte a Comedy Central az animációs sorozat folytatását. Emellett azonban érkezik 14 darab egész estés film is, melyeket a Paramount+ streamingszolgáltató mutat be.

Fotó: Paramount Plus / youtube

Ezek közül az első már meg is érkezett, South Park: Post Covid címre hallgat, és azokba az időkbe kalauzol, amikor a világ legyőzte végre a koronavírus-járványt.

Aki egyetlen epizódot is látott már a South Parkból, az nagyjából tudhatja, mire számíthat a készítőpárostól, Trey Parkertől és Matt Stone-tól. Abszurd, néha gyomorforgató poénokra, amelyeket látva sokan hirtelen késztetést érezhetnek arra, hogy a távirányítót belevágják a tévé kellős közepébe. Úgyis egy hónapig tart manapság mindenhol a Black Friday, olcsón lehet másik ketyerét szerezni. Térjünk rá a történetre: a Post Covid 2061-be kalauzol, az emberiségnek nem volt tehát könnyű dolga a pandémiával, 40 évig tartott, mire legyűrtük a kórságot.

A film legnagyobb különlegessége, hogy a jól ismert szereplők felnőttként térnek vissza benne, és láthatjuk, hogy a South Park gyerekeiből milyen megkeseredett emberek lettek később. Stan például whiskey-kóstoló lett, így a munkára hivatkozva ihatja magát halálra, miközben toxikus kapcsolatban van egy mesterséges intelligenciával. Stan aztán kap egy telefont régen látott haverjától, Kyle-tól, aki elmondja neki, hogy Kenny meghalt. Igen, tényleg, véglegesen, visszafordíthatatlanul. Az immár felnőtt srácok, köztük a rabbi Cartman, a late night show-t vezető Jimmy (nem Kimmel), Token, és Clyde is visszamennek South Parkba, hogy eltemessék egykori barátjukat.

A Post Covid rém unalmas lenne, ha csak azzal próbálnák eladni a filmet, hogy a South Park kölykei végre felnőttek. Van itt titkos összeesküvés, jön a Delta++ Special Edition és újra kitör a járvány, de az őrült versenyfutás során gyomorforgató hullagyalázásig is eljutnak a főszereplők.

A South Park sosem a finomkodásról volt híres, ezúttal sem hazudtolták meg magukat a készítők, akik ha kell, bizony még mindig odacsapnak.

A South Park: Post Covid teli van vicces popkult-utalásokkal, kap némi referenciát a Szárnyas fejvadász, a Beverly Hills-i zsaru és a Keresztapa II is. Iszonyú vicces azt látni, ahogy a járvány után felszabaduló emberek felgyújtják a Zoom-főhadiszállását, széttépik a maszkot, de még 40 év elteltével is felbukkan a kisvárosban egy vírustagadó, vagy ahogy önmagát hívja, szkeptikus, aki miatt ismét posztapokaliptikus állapotok alakulnak ki.

Jó tudni: hiába lesz már jövőre 25 éves a South Park, a Post Covid előtt mindössze egy, a sorozathoz kapcsolódó film készült korábban, ami South Park: Nagyobb, hosszabb és vágatlan címre hallgat, és 1999-ben mutatták be.

A 60 perces film végső megoldást nem ad, azt sugallja, hogy az emberi hülyeség miatt 40 év múlva is ugyanott fogunk tartani, mint most. Persze, ez hatalmas túlzás az íróktól, de ezért szeretjük a South Parkot. A történetet sajnos nyitva hagyták a készítők, ezért némi hiányérzetünk lehet, de nem kell már sokat várnunk, hogy feloldják a cliffhangert. Az ígéretek szerint decemberben újabb film érkezik a Paramount+-ra. Mi pedig ott leszünk, hogy azon is szétröhögjük az agyunkat.