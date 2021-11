A Mikulás is volt kisgyerek? Tarol a Netflix új karácsonyi filmje

Az ünnepi időszakban a kereskedelmi tévék minden évben próbálják rákényszeríteni az emberekre a Reszkessetek, betörők!-et, mióta azonban a streamingszolgáltatóknak is nagy húzóerejük van, a nézők nem csak klasszikus, hanem vadonatúj karácsonyi filmek között is tudnak válogatni. A Netflixre november 24-én érkezett meg A fiú, akit Karácsonynak hívnak, mely Matt Haig azonos címen megjelent regényét dolgozza fel, és meglepetésünkre felül tudta múlni az elvárásainkat.

Ahogy korábban a Klaus, úgy ez a film is egy kicsit kiforgatja a jól ismert történetet. A fiú, akit Karácsonynak hívnak ahelyett, hogy az ünnep giccses oldalát mutatná meg, inkább a brit folklórba mélyed bele, és azt kutatja, vajon Karácsony apó, más néven a Mikulás volt-e valaha kisgyerek? Egyáltalán hogy tudnak repülni a rénszarvasok? Miért oson be egy fura fickó éjszakánként a házakba, hogy ajándékokat osztogasson?

A válasz ezekre a kérdésre sokkal földhözragadtabb és prózaibb, mint az eddig látott karácsonyi mesék többségében. A fiú, akit Karácsonynak hívnak a szó klasszikus értelmében egy eredetsztori, amely akkor is meg tudná melengetni az ember szívét, ha valaki -10 fokban nézné, az udvar közepén, nyakig hóban ülve. A kaland egy teljesen átlagosnak tűnő kisfiúval, Nikolasszal veszi kezdetét, aki apjával él együtt az erdő közepén. Az életunt uralkodó egy nap összehívja a legtalpraesettebb embereket, hogy induljanak el a szélrózsa minden irányába, és ha szükséges, a világ végéig meg se álljanak, csak hozzanak reményt a népnek.

A jelentkezők között van Nikolas apja is, aki végül házsártos rokonával hagyja otthon a gyermeket. A fiú egy váratlan felfedezést követően apja nyomába ered, és egy beszélő egér, valamint egy makrancos rénszarvas társaságában elindul, hogy bizonyítsa, Elfhelm, a manók otthona tényleg létezik.

A film igazi sztárszereposztást kapott, hiszen narrátorként a Harry Potterben látott Maggie Smith hallható és látható, de rajta kívül is befértek nagy nevek a szereplőgárdába. Ott van a Nikolas apját alakító Michiel Huisman, aki a Trónok harcában és A Hill-ház szellemében is bizonyított már, az Amerika Kapitányból ismert Toby Jones pedig egy jószándékú, de nagy bajt keverő manót alakít. A show-t kis híján ellopja azonban mindenki más elől Kristen Wiig (Wonder Woman 1984), aki Karácsony gonosz, gyerekeket utáló és megkeseredett nagynénje, Carlotta bőrébe bújt. Tőle aztán tényleg kinyílik a bicska az ember zsebében.

A Nikolasként látott Henry Lawfull sem okoz azért csalódást, ahhoz képest, hogy a gyerekszínésznek ez a második szerepe, ügyesen hozza azt a tisztaszívű kissrácot, akit a könyvolvasók is megszerettek. A főszereplő egy piromániás és hazudni képtelen tündérrel egészül ki, míg felfedezi Elfhelmet, és szembesül elkerülhetetlen sorsával.

A fiú, akit Karácsonynak hívnak mindössze másfél órás, de néha így is az volt az érzésünk, hogy lehetett volna ezt még feszesebbre vágni. A szkript nagyon egyszerű, főképp a gyerekek igényeire lett szabva, hogy minden könnyen érthető legyen. Ettől függetlenül a szülőknek is jó szórakozást nyújthat a Netflix produkciója, mert a fordulatok, és az érzelmi csúcspontok működnek, a színészi alakítások pedig élvezetesek. A katarzist is megkapjuk a végén, ami a karácsonyi filmek műfajában mostanában hiánycikk.

Egyetlen dolog miatt panaszkodhatunk mindössze:

a karakterek szájába adott, fennköltnek szánt gondolatok túlságosan tanító jellegűek és szájbarágósak.

A Netflix már novemberben elárasztotta a nézőket ünnepi filmekkel, és ezek közül A fiú, akit Karácsonynak hívnak lett eddig a legjobb. Azt majd az idő eldönti, hogy

lesz-e belőle karácsonyi klasszikus, de a potenciál legalább megvan benne.

A fiú, akit Karácsonynak hívnak szinkronnal és magyar felirattal is elérhető a Netflixen. A film a premiert követően nem sokkal átvette a vezetést a Netflix napi TOP10-es listáján, és a cikk írásának pillanatában is a legjobb háromban van.