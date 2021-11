Így lett a Netflixen világszenzáció A nagy pénzrablásból

A nagy pénzrablás a magyar nézők egyik legnagyobb kedvence a Netflixen. Az érdeklődést jól jelezte, hogy még mielőtt szeptemberben új részekkel visszatért volna a produkció, már hetekkel korábban felverekedte magát Álex Pina alkotása hazánkban a streamingszolgáltató top 10-es listájára. Pedig ott a legfelkapottabb újdonságok sorakoznak a legtöbbször.

A bankrablós sorozat az elmúlt években letarolta a világot, olyan világsztárok lelkendeztek róla, mint Stephen King vagy éppen a jelenleg a PSG-ben focizó Neymar. A brazil sportoló még fel is bukkant a harmadik szezonban, ahol egy szerzetes csuháját öltötte magára. A sorozatban látott piros egyenruhák és Dali-maszkok A nagy pénzrablás ismertetőjegyeivé váltak. Nem csoda, hogy a plázákban a ruhaboltok kiemelt helyen hirdetik a produkcióhoz kapcsolódó pólókat, pulóvereket és hasonló termékeket. A sorozatban felcsendülő Bella ciao... pedig hiába a leghíresebb olasz mozgalmi dal, ha felcsendül a rádióban, mindenki automatikusan A nagy pénzrablásra gondol.

Az emberek rohantak utánunk, úgy éreztük magunkat, mintha mi lennénk a Rolling Stones. Arra gondoltunk, a világ megbolondult. Mi a fene folyik itt?

– idézi a GQ magazin a sorozat készítőjét, Álex Pinát.

Kis pénz, nagy sorozat

2016-ban A nagy pénzrablás még csak egy kósza ötlet volt Álex Pina spanyol producer fejében, aki a Vis a Vis című, női börtönben játszódó széria után valami könnyedebbet szeretett volna készíteni. Egy olyan sorozatot, ami brutálisan szórakoztató, de olcsó, és az sem zavar senkit, ha egy stúdióban veszik fel majdnem az egészet.

Így született meg a készítő fejében a La Casa de Papel ötlete, mely magyarul azt jelenti, hogy A papírház, ami logikus is, hiszen az első évadban a főszereplők a Spanyol Királyi Pénzverdébe törnek be, ahol túszokat ejtenek, és pénzt kezdenek nyomtatni maguknak. A nagy pénzrablás 2017-ben mutatkozott be az Antena 3- on, és

kezdetben jól is teljesített, de a második évadra a nézettsége annyira leromlott, hogy a spanyol tévécsatorna elkaszálta.

Még mielőtt bemutatták volna azonban, a showrunner egy pendrive-on odacsempészte a szériát a Netflix egyik vezetőjének, Diego Alavasnak, aki a spanyol és portugál eredeti tartalmakért volt felelős. A szakember belenézett a produkcióba, és egyből tudta, aranytojást tojó tyúkra lelt. Az Antena 3 és a Netflix közötti jó viszony és együttműködések következtében pedig nem is kellett sokat várni. A Netflix rövidebb epizódokra vágta a sorozatot, hogy a nemzetközi igényeknek jobban megfeleljen, Money Heist névre keresztelték, és még csak nem is reklámozták rendesen, amikor 2017 végén közzétették az elkészített epizódokat.

Alig akad kihívója A nagy pénzrablásnak a Netflixen

A nagy pénzrablás sokáig a Netflix legnézettebb, nem angol nyelvű sorozata volt. A harmadik évadot már kizárólag a streamingszolgáltató készítette nagyobb költségvetésből, minden korábbinál látványosabb akciójelenetekkel. 72 milliós nézettségével a francia úri betörőről szóló Lupin döntötte le trónjáról A nagy pénzrablást. Tokióék eddig a legnagyobbat az ötödik szezonnal tarolták, melynek első felét 69 millió háztartásban indították el a premiert követő négy hétben.

Nemcsak a sorozatot szerették meg a nézők, hanem a szereplőket is, Ursula Corberót vélhetően míg világ a világ, Tokióval fogják azonosítani. A nagy pénzrablásnak köszönhetően a színészgárda több tagja más felkapott produkciókban is lehetőséget kapott, a Denvert alakító Jaime Lorente például egy másik Netflix-sorozatban, az Elite-ben is játszott, míg Alvaro Morte, vagyis a Professzor az Amazon Prime újdonsága, Az Idő Kereke harmadik epizódjában bukkant fel.

Vigyázat, spoilerek következnek!

A spanyol szériáról mindenki tudja, hogy akár a Trónok harcában, itt sincs egy karakter sem biztonságban. Az eddigi részekben a közönségnek olyan figuráktól kellett elbúcsúznia, mint Berlin, Helsinki, Moszkva, Nairobi vagy épp legutóbb Tokió.

Épp ezért várja mindenki, hogy az utolsó öt epizód december 3-án felkerüljön a Netflixre. A búcsú keserédesnek ígérkezik, de nem lennénk annyira meglepve, ha a Netflix a Vajákhoz és A Bridgerton családhoz hasonlóan spin-off-szériákkal próbálná életben tartani és franchise-zá bővíteni A nagy pénzrablást.

(via GQ, USA Today)