Hatalmas meglepetést okozott az új Sólyomszem-sorozat

Sólyomszem, polgári nevén Clint Barton sosem volt a legizgalmasabb Bosszúálló. A Jeremy Renner által játszott szuperhősnek nem is volt könnyű dolga, hiszen olyan figurákkal harcolt egy csapatban, mint az örökifjú Amerika Kapitány, a rettenetes Hulk, a civilben playboy Vasember, a szuperkém Fekete Özvegy vagy Thor, aki konkrétan egy másik bolygóról jött istenség.

A Marvel Studios az elmúlt közel egy évben azt tűzte ki célul, hogy másodvonalas szuperhősöket hoz közelebb a nézőkhöz, mégpedig úgy, hogy saját sorozatot ad nekik. Ez rögtön az első ilyen produkcióval, a WandaVisionnel jól sikerült, a rajongók megőrültek a Skarlát Boszorkányért és android párjáért, Vízióért. Pedig korábban a mozifilmekben alig jutottak szerephez, épp úgy, mint Sólyom és a Tél Katonája vagy a nyáron antihőssé avanzsált Loki.

A nagy kérdés az volt, vajon a legszürkébb Bosszúállót, Sólyomszemet is sikerül-e izgalmassá tenni, ha a szuperhős megkapja a saját kis kalandját a Disney+-on.

Apróbb spoiler: sikerült.

A Hawkeye első néhány jelenete a múltba kalauzol vissza, 2012-be. A Marvel-rajongóknak nem kell magyarázni, mi történt ekkor. New York ostromát az első Bosszúállókban a főszereplők szemszögéből láthattuk, most pedig egy kislány nézőpontját mutatták be a készítők egy rövid jelenetsorban. A cserfes Kate éli a gyermekek gondtalan életét, míg az ablakon kinézve azt nem látja, hogy brutális idegen lények letarolják a metropoliszt. Illetve még egy dolog feltűnik neki:

egy fickó, akinek nincsenek szuperképességei, csak egy íja és néhány trükkös nyílvesszője, amelyekkel bátran megy csatába, minden odds ellenére.

A Disney+ új szuperhősös sorozata sötét és könnyed egyszerre. Visszafogott dráma, kisebb tétekkel, de ettől még iszonyúan szórakoztató. Erre pedig nem igazán számítottunk. A Sólyomszem igazi hangulatbomba, hiszen néhány héttel vagyunk karácsony előtt, és pont az ünnepi hangulatot idézi meg a produkció. A szériában újra előkerül Clint Barton zord múltja, amikor Ronin álnéven kaszabolt könyörtelenül. Ez hozza be a drámát a sztoriba, és köti össze a két Sólyomszemet.

Fotó: Marvel Entertainment / YouTube

Kate Bishop és Clint Barton közös jelenetei aranyat érnek, Hailee Steinfeld és Jeremy Renner arckifejezésein és beszólásain dőlni lehet a röhögéstől. A Marvel korábban valami hasonlóval próbálkozott, amikor képernyőre tűzte A Sólyom és a Tél Katonáját, amelyet szintén visszafogott akciózó sorozatnak szánt. Ám az itteni főszereplők osztályokkal jobbak, mint Anthony Mackie és Sebastian Stan.

Ahogy a trailerek sugallták, a Sólyomszem kicsit tényleg olyan, mintha a Die Hard és a Reszkessetek, betörők! keresztezése lenne. A kedvcsinálókból viszont teljesen kimaradt, hogy a mellékszereplők is milyen ügyesek ebben a sorozatban. Gondolunk itt Kate anyjára, akit Vera Farmiga játszik, és Tony Daltonra, a nő új vőlegényére, aki titokban valószínűleg egy piszkos kis maffiózó.

A sorozatban vannak még apróságok, amelyek tovább mélyítik a karaktereket és a sztorit. Ott van például a Rogers-musical, amely egyszerre béna, de feltépi Sólyomszem sebeit, amelyeket Fekete Özvegy elvesztése okozott neki. Okos magyarázatot kap, hogy a szuperhősnek miért van szüksége hallókészülékre. A két íjász kap maga mellé egy félig vak pizzaimádó kutyát. Az ellenség pedig, úgy tűnik, ezúttal néhány komolyan vehetetlen, melegítős maffiózó. A legmegdöbbentőbb pedig, hogy a show-t majdnem teljesen ellopja, amikor Sólyomszem szerepjátékozni megy az erdőbe.

Ez utóbbi például egy mozifilmbe soha az életben nem férne bele, már csak a szűk játékidő miatt sem.

A Sólyomszem-sorozat az első két epizódjával érkezett meg november 24-én a Disney+-ra. A széria így első ránézésre hatalmas meglepetés, már csak azért is, mert nem aludtunk el rajta. Sőt szórakoztattak a látottak. Érthetetlen, hogy mit művelnek a Disney-nél, ahol egy olyan tragikus figurával, mint a Star Wars Kylo Renje nem tudtak mit kezdeni, Sólyomszembe, a legbénább Bosszúállóba viszont simán életet leheltek.

Nem gondoltuk volna, hogy ezt mondjuk, de az eddig látottak alapján tűkön ülve várjuk a Sólyomszem maradék négy részét, amelyek hetente, szerdánként jönnek majd.