A Disney csúnyán megfenyegette a Star Wars-rajongókat

George Lucast a Star Wars-rajongók egy időben sűrűn és lelkesen szidalmazták az általa rendezett előzménytrilógia miatt. Az emberek sérelmezték, hogy rosszul választottak, amikor Hayden Christensenre osztották Anakin Skywalker szerepét, és egyébként is túl sok volt a politika, és a különleges effektek rosszul festettek ezekben a filmekben, a gyenge forgatókönyvekről már nem is beszélve. 2012-ben jött a fordulópont, a Disney megvette a Star Wars jogait, a Birodalom felemelkedésével foglalkozó filmek pedig felértékelődtek. Az óriáscég a földbe állította a sci-fi franchise-t, jelenleg ott tartunk, hogy a következő Star Wars-film bemutatója is veszélybe került.

A messzi-messzi galaxis a tévébe költözött, a nézők olyan szériáknak örülhetnek, mint a The Mandalorian, a hamarosan érkező The Book of Boba Fett, a Zsivány Egyes előzményeit feldolgozó Andor, az Obi-Wan Kenobi vagy éppen az Ahsoka.

2019 decemberében ráadásul a Skywalker korával lezárult az új Star Wars-mozitrilógia is, mi pedig elbúcsúztunk Reytől, Kylo Rentől és a többiektől… abban reménykedve, hogy soha nem látjuk őket viszont, és a filmsorozat végre képes lesz maga mögött hagyni ezt az érát, és vadonatúj történetek felé nyitni. Ez utóbbi, úgy tűnik, sajnos nem valósul meg mostanában, nemrég ugyanis azzal fenyegette meg a Disney a Star Wars-rajongókat, hogy

nem utoljára látták a messzi-messzi galaxis új generációs hőseit.

A hírt az a Kathleen Kennedy jelentette be, aki a Lucasfilm élén áll. A cégvezetőt újabb három évre választották meg nemrég, ami tragikus fejlemény lehet azoknak, akik őt hibáztatják a franchise kvázi megbuktatásáért. Nem egy híres amerikai szakíró követelte az elmúlt hónapokban-években, hogy váltsák le Kennedyt, de nekik még jó adag türelemre lesz szükségük, mire ez valóban megtörténik.

Nyilvánvalóan nem szeretnénk, ha ezek a karakterek csak úgy feledésbe merülnének. A kalandjaik folytatódnak majd, és jelenleg is folynak a tárgyalások a kreatívokkal erről

– nyilatkozta Kathleen Kennedy, amiből az amerikai sajtó arra következtet, hogy Rey, Finn, Kylo Ren és a többiek a későbbiek folyamán felbukkanhatnak még különböző Star Wars-produkciókban.

A Lucasfilm feje arról is mesélt, hogy mekkora élmény volt számára, hogy az Obi-Want alakító Ewan McGregort és Hayden Christensent újra együtt láthatta. A két színész Kennedy szerint régen nem látta egymást, így rendkívül érzelmes pillanat volt mindkettejüknek, amikor visszatérhettek, hogy legendás karaktereiket eljátsszák.

Az Obi-Wan Kenobi sorozat valamikor 2022-ben kerül képernyőre, remélhetőleg az akkor már hazánkban is elérhető Disney+-on.