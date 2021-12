Humoristáról szól a Netflix új sorozata, mégsem nevetünk rajta

Kevin Hart az Apaság című filmben egyszer már bizonyította, hogy drámai szerepben is képes teljesíteni. A színész pedig úgy tűnik, végképp azt tűzte ki célul, hogy maga mögött hagyja az olyan könnyedebb stílust, mint amit a Jumanjiban vagy a Központi hírszerzésben képviselt, és ismertté vált miatta.

November 24-én mutatta be a Netflix a Valós történet (True Story) című sorozatot, és be kell valljuk, még úgy is szkeptikusan ültünk le a thriller elé, hogy az elmúlt néhány napban csak jót lehetett hallani erről a thrillerről. Hogy miért? Kevin Hart neve miatt még mindig nehezünkre esik elhinni, hogy ez az ember tényleg mindent arra tett fel, hogy átpozícionálja magát Hollywoodban, és a drámai műfajban is letegyen valami komolyat az asztalra.

A Valós történet első két része alapján pedig azt kell, hogy mondjuk, Kevin Hart jó úton jár. A produkció rögtön az első fél órában berántja az embert, és nem ereszti, köszönhetően az életszagú színészi játékoknak, illetve a feszültségnek, amelyet az írók rögtön az elején elkezdenek adagolni. A történet egy befutott humoristáról, Kidről szól, aki éli a gazdagok életét, jópofizni jár Ellen DeGeneres beszélgetős műsorába, szuperhősös filmben játszik, telt házas fellépései vannak. A főhős első monológja azonban rögtön utal rá, hogy ez nem egy laza történet lesz az amerikai szórakoztatóiparról.

A Netflix új sorozatáról leginkább a Törtetők és a Kaliforgia jut eszünkbe, ahogy az elején terítékre kerül Kid hétköznapi élete. Látjuk, hogy hiába van pénzzel kitömve a zsebe, a halandókkal utazik egy repülőn, szenved azzal, hogy jó poénokat süssön el a show-in, és csapata nélkül semmire sem menne. Kidet lépten-nyomon felismerik, de a rajongókkal való találkozások ebben a produkcióban nagyrészt inkább kínosak.

Az első epizódban a Kevin Hart által játszott Kid mellett középpontba kerül a főszereplő fivére, Carlton is. A Pengéből is ismert Wesley Snipes pedig iszonyú jó teljesítményt nyújt. Carlton ugyanis egy léha fickó, akinek kicsúszik a pénz a zsebéből, és még az éttermét is csődközelbe viszi.

Ráadásul iszonyú rossz hatással van Kidre, aki hiába van leszokóban, testvére hatására

ismét piálni kezd, bulizik egy nagyot néhány dögös gruppival. Ennek a görbe estének viszont nem várt következményei lesznek.

Míg a fentebb említett Törtetők és Kaliforgia inkább dramedyk voltak, addig a Valós történet kőkemény dráma. A készítők jól eltalálják az arányokat, mert a produkcióból Kid stand-upos fellépései kimaradnak, így alig kapunk valamit abból, hogy mennyire vicces valójában ez a csávó, akit mindenki imád. A fordulatot pedig, ami taccsra vágja a sztár életét, egyáltalán nem látjuk jönni.

Vigyázat, spoilerrel folytatjuk!

A pilot egyik nagy csavarja, hogy Kid halott rajongója mellett ébred az ágyban. Testvére tanácsára pedig ahelyett, hogy mentőt hívnának, inkább az alvilághoz fordulnak a főszereplők. Jön is egy takarító, aki nagy pénzekért megoldja a „problémát”. Az, hogy a nő túladagolta magát, rögtön megágyaz a sorozat hangulatának, ám a rész végi újabb fordulat már akkora pofont ad, és olyan szinten felcsigáz, hogy abban a pillanatban indítjuk a második epizódot is.

Az írók nagyszerű munkát végeztek, rég láttunk ennyire ötletes, mégis földhözragadt és hétköznapi sorozatot. Azt pedig pláne nem gondoltuk volna, hogy majd pont Kevin Hart újdonsága szippant be minket ennyire. Már csak Kevin Hart és Wesley Snipes duója miatt is érdemes esélyt adni a Valós történetnek, mert ők elhalványítanak minden más szereplőt, a két színész nagyon él a kamerák előtt. A Netflix új szériájának fényképezése a semmi extra kategóriába esik, a zenék elmennek, és maximum a rap kedvelőinek kedveznek.

A sztori viszont tényleg átlag feletti, és nem is túl hosszú, ha az egész évadot vesszük.

A Netflixet sokszor dicsérik amiatt, mert nem diszkriminálnak, és a streamingszolgáltatón helye van a szoftpornó drámának, a kardozós fantasynak, a drága sci-finek és a videójátékból lett animációs sorozatnak is többek között. Ki tudja, lehet, hogy az online videótárnak köszönheti majd Kevin Hart, ha egyszer drámai kategóriában is elvisz egy nagy díjat, mondjuk, egy Oscart. Az első lépéseket megtette ebbe az irányba, az tuti.

A Valós történet szinkronnal és magyar felirattal érhető el a Netflixen. A produkció a cikk írásának pillanatában a negyedik legnézettebb tartalom idehaza a streamingszolgáltatón.