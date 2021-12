Felháborodtak a nézők a Netflix új karácsonyi sorozatán

A Netflix a legtöbbször szerdán vagy pénteken teszi közzé a legfontosabb új filmjeit és sorozatait. Éppen ezért volt némiképp meglepetés, hogy A gonosz törpék (Elves) című széria november 28-án, vasárnap került fel a streamingszolgáltató kínálatába. Alig telt el néhány nap azóta, A gonosz törpék máris nagy port kavart a közösségi médiában, ami egyre erősödik:

egyesek szerint a Netflix eddigi legbutább sorozatáról van szó, amelyben a világ legidegesítőbb kislánya a főszereplő.

Nem túlzás, a nézők többsége rettenetesen kiakadt ezen a sorozaton. De miről is van szó? A történet felütése egészen izgalmas, A gonosz törpék egy horrorisztikusnak szánt karácsonyi sorozat, amelybe még némi skandináv folklór is keveredik. A Svane-család úgy dönt, hogy egy elszigetelt szigeten töltik az ünnepeket.

A négy, messziről jött turista viszont ahelyett, hogy a mindenki által használt utat használná, az erdőn autózik keresztül, mert az gyorsabb. A szülők, Charlotte (Lila Nobel) és Mads (Peder Thomas Pedersen) önfeledten énekelnek karácsonyi dalokat, míg két gyerekük, Kasper (Milo Campanale) és Josefine (Sonja Steen) a hátsó ülésen balhéznak egymással.

Ez persze elvonja a kocsit vezető apuka figyelmét, és elüt valamit. A bonyodalmak akkor veszik kezdetüket, amikor a család legfiatalabb tagja, Josefine visszamegy megnézni, mi lehetett az. A kislány egy furcsa lényre, egy törpére talál, akit magához vesz, a pajtában gyógyítgatja, eteti. Egészen addig, míg a kerítés mögé zárt szörnyetegek ki nem szabadulnak, hogy elégtételt tegyenek a „manórablásért”.

A produkció egy csomó érdekes témát felvet. Ott vannak a helyiek, akik vallásos áhítattal, már-már szektaként áldoznak a horrorisztikus lényeknek. Előkerül, hogy miért fontos a környezetvédelem és az, hogy turistaként se rúgjuk fel a helyiek életét teljesen. A legtöbb ötleteket azonban sosem fejtik ki az írók, például a szörnyetegek eredetsztoriját sem.

Az első két rész még izgalmas és misztikus, szorítunk a kislánynak és az ET-re emlékeztető szörnyecskének, hogy happy enddel záruljon a közös kalandjuk.

Ahogy halad azonban előre az évad, úgy csökken a minőség. Az alkotók semmit nem fejtenek ki, továbbra is dobálják be az ötleteiket, de a történetszálakat nem zárják le rendesen. Így a végére egy csomó kérdőjel marad a fejünkben, többek között az is, hogy mi értelme volt úgy elkészíteni a sorozatot, hogy konkrétan a főszereplők semmiféle karakterfejlődés jelét nem mutatják? A Netflix-nézők nem azon akadtak ki, hogy egy lapos, igénytelen szériáról van szó, amit azzal próbálnak eladni, hogy tessék, itt egy horrorisztikus karácsonyi sztori...

A közfelháborodást az váltotta ki, hogy a főszereplő, Josefine mennyire fafejű.

A kislány még akkor is ragaszkodik ahhoz, hogy megtartsa és felnevelje kis barátját, amikor már emberek szó szerint elvesztették a fejüket, és egy csomóan meghaltak. Az írók Josefine-nel képesek voltak egy olyan karaktert megalkotni, akit mostanában nem látott hévvel gyűlölnek az emberek az interneten. Akadtak olyanok is, akik bár gyerekszereplőről van szó, odáig mentek, hogy csak azért nézték végig a produkciót, hátha meghal Josefine és elviselhetetlen családja.

A gonosz törpék alapötlete kiváló, a szezon nagyobbik fele azonban rettenetes, a sztori alig halad, és a karakterek még ahhoz képest is buták, hogy horrorról van szó. Ebben a zsánerben pedig még azt is megbocsátjuk sokszor, hogy a szereplők képesek lemenni a pincébe egy zseblámpával, ha valami zajt hallanak odalentről. A Netflix új sorozata nem is túl ijesztő, a kifejlett szörnyetegek inkább viccesen groteszkek. A játékidő viszont elég rövid legalább, hat epizódot kaptunk mindössze, amelyek legfeljebb 25, de inkább csak 20 percesek. A szenvedés viszont így is garantált.

A dán széria lezárása nyitott, de nagyon reménykedünk, hogy ebből nem kér többet a Netflix. Mert A gonosz törpék még trash-nek is gyenge.

A produkció a Netflixen magyar felirattal érhető el.