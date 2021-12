Most végre kiderül, hogy ki Harry Potter legnagyobb rajongója

Félelmetes belegondolni, de idén novemberben volt húsz éve, hogy a Harry Potter és a bölcsek kövét bemutatták az amerikai mozik. Hazánkban kicsit tovább kellett várni a premierre, a magyar filmszínházak 2001 decemberében tűzték vászonra a Chris Columbus által rendezett első részt. A jeles évfordulót hivatott megünnepelni a Harry Potter: Roxforti Házak bajnoksága című game show, melyet az HBO GO magyar felirattal mutatott be november 29-én.

A televíziós kvízműsort az az Oscar-díjas Helen Mirren vezeti, aki talán az egyik utolsó olyan brit színészlegenda, akit egészen eddig elkerült a Harry Potter világa. A produkció négy részből áll majd, melyben a Griffendél, a Mardekár, a Hugrabug, és a Hollóhát mérkőznek meg egymással.

A győztes pedig amellett, hogy hazavihet egy díszes kupát, elmondhatja magáról, hogy nincs olyan, aki többet tudna nála a Harry Potterről.

A csapatok három-három főből állnak, az első epizódban a Griffendél és a Hugrabug házak képviselői versenyeznek. Nincs könnyű dolguk, mert a készítők tényleg brutálisan nehéz kérdéseket írtak.

A műsor elég összetett és sokszínű, így nem mondhatjuk rá, hogy egyszerű Legyen Ön is milliomos!-klónról lenne szó. Vannak olyan feladatok, amikor a filmekből vetítenek részleteket, és azt kell megmondaniuk a csapatoknak, hogy mondjuk Dudley mit csinált a következő jelenetben. A klasszikus, „válasszuk ki a négy megoldás közül a jót” kérdések pedig azt segítik, hogy mi, a képernyő előtt is találgassunk, és úgy érezzük, részesei vagyunk a game show-nak.

Érdekes megoldás, hogy a forgatáson ott ülő közönséget is bevonják a műsorba, ők is házakba osztva – a covid miatt szigorúan maszkban – vesznek részt bizonyos feladatokban, és amennyiben a többségük helyesen válaszol, akkor a házat képviselő háromfős csapatok extra pontokat kapnak. Ez néha bezavar, de van benne logika, mert a Harry Potterben is sűrűn érvényesült az „egy mindenkiért, mindenki egyért” elv. Azaz, ha mondjuk Ron Weasley rossz fát tett a tűzre, pontokat vontak le a házától, és szívott az egész Griffendél.

A díszletek nagyon szépek, és a zenékkel együtt megidézik a Harry Potter világát. Helen Mirrenen néha látszik, hogy feszeng és megjátssza magát, de ezen kívül nem nagyon van, amibe bele tudnánk kötni. A teljes élvezethez persze kell az is, hogy valaki rajongjon a Harry Potterért, anélkül időpocsékolás leülni ez elé a műsor elé.

A játékosokról igaz, hogy elég keveset tudunk meg, de az alapján mindannyian szerethetőek. A castingosok láthatóan odafigyeltek arra, hogy különböző életkorú, más és más háttérből érkező emberek mérkőzzenek meg egymással. Van itt tizenéves, aki 6 évesen vette kezébe az első könyvet, nyugdíjas, aki a könyvtárban dolgozó feleségétől hallott róla, hogy ez a regénysorozat még azokat is olvasásra készteti, akik amúgy ódzkodnak tőle. De akad versenyző, aki a lélekölő munkába tartva, az autóban hallgatta hangoskönyvként a Harry Pottert, és olyan is, aki az édesanyja halála után jött rá, hogy az igazi varázslatot úgy hívják, hogy szeretet.

A Harry Potter: Roxforti Házak bajnoksága megbukna, ha csak az egykori filmszereplők cameóival, és a híres sztárvendégekkel próbálnák eladni. Ez a műsor a Harry Potter rajongókról szól, rólunk szól, akik felnőttek J. K. Rowling meséjén. A könnyed szórakoztatást pedig össze is jön.

A Harry Potter: Roxforti Házak bajnoksága az HBO GO-n magyar felirattal elérhető, a game show maradék három epizódja hétfőnként, heti jelleggel érkezik.