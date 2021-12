Ha ilyen a mennyország, akkor mi nem kérünk belőle

Greg Daniels nevét nem sokan tudják kapásból, de ha azt mondjuk, hogy a tévés szakember dolgozott a Saturday Night Live című skeccsműsoron, A Simpson családon, illetve ő jegyezte az amerikai The Office és a Városfejlesztési osztály című szitkomokat, akkor egészen egyértelművé válik, hogy egy olyan fickóról van szó, akinek helyén van a humorérzéke. Merthogy ezek a produkciók azért hellyel-közzel mind elég viccesek.

A Feltöltés (Upload) című sorozatot is Daniels jegyzi, és bár a 10 részes első évad inkább dramedy, az elborult poénok innen sem maradtak ki. A történet 2033-ban játszódik egy, még a miénknél is technokratább társadalomban, ahol önvezető autók szelik az autópályákat, miközben az utasok a hátsó ülésen szexelnek, de az önjáró bicikli, a VR-szemüveg és a robotizált kasszás a boltban olyan természetesnek számítanak, mint nekünk az, hogy zoknit húzunk a cipőbe. A főszerepben egy Nathan Brown nevű, kissé önimádó fickó látható, aki programozó, jól megy sora, ám egy furcsa baleset után nehéz döntést kell hoznia.

Robbie Amellnek még akkor is jól áll ez a ficsúrfigura, amikor Nathan a kórházban haldoklik éppen, és el kell döntenie, hogy meghal, vagy pedig feltöltik a tudatát a digitális mennyországba. Igen, a sorozat világában már elavult a régi, „bánd meg bűneidet, és talán nem sütnek meg üstön a pokolban” hozzáállás. Itt már lehetőség van arra, hogy aki sok pénzt csenget ki érte, egy exkluzív, virtuális szállodában tölthesse az örökkévalóságot.

Senki nem fog megszakadni a sorozaton a röhögéstől, nem is ez a célja a készítőknek. Inkább az, hogy kicsit reflektáljanak a mai modern világ rákfenéire. Kifigurázzák például a készítők a videójátékokat, azt, hogy minden extráért fizetni kell. Nathan orra elé is odatolják a Burger King-menüt a minibárban, de hiába kíván rá a fickó egy kis sült krumplira, mehet a többiek közé svédasztalozni. Nincs jogosultsága ugyanis az efféle mikrotranzakciókra. Nem mondtuk még, de Nathant még a túlvilágon is pórázon tartja nagyon dögös, de elviselhetetlen barátnője, Ingrid (Allegra Edwards).

Hiába digitális, a mennyország nem létezhet ugye angyalok nélkül. Itt is vannak olyanok, de leginkább a call-centeresekre hasonlítanak, akiket felhívnak az emberek az apró-cseprő problémáikkal. Nathannek azonban sikerül a lehetetlen: összebarátkozik a „kezelőjével”, egy bizonyos Norával (Andy Allo), kettejük kapcsolata pedig egész jó kifejtést kap a Feltöltésben.

A széria nagy erőssége, hogy a legtöbbször olyan visszafogott, mint egy átlagos országos amerikai csatornán futó szitkom.

Aztán durr, jön a semmiből egy brutális szexjelenet, egy véres lefejezés vagy éppen egy fingós poén, ami emlékeztet, hogy az Amazon Prime-on az ilyesmik is beleférnek, nem kell szégyenlősködni.

A Feltöltés nagy erőssége, hogy a készítők ügyesen építik fel ezt a virtuális túlvilágot, amely minden epizódban tartogat valami újdonságot és meglepetést. Kell persze az egészhez Robbie Amell karizmája és az is, hogy Andy Allo személyében egy nagyon aranyos színésznőt sikerült találniuk a castingosoknak az angyalszerepre. Egyedül azt sajnáljuk, hogy az írók bedobták a nagy átívelő rejtélyt, miszerint valaki szánt szándékkal okozta a főhős halálát... ez kissé lelombozóan hatott. A maga nemében viszont egy egészen szórakoztató társadalomkritika a Feltöltés.

Egyszerűen jólesik néha olyan sorozatot is nézni, ami nem veszi magát túl komolyan. A Feltöltés pedig épp emiatt cefet szórakoztató.

A Feltöltés (Upload) szinkronnal és magyar felirattal is elérhető az Amazon Prime-on, a második évad 2022 elején érkezik. Az online videótár még mindig potom 899 Ft-ért elérhető, cserébe olyan címek válnak elérhetővé, mint A Fiúk, a Legyőzhetetlen vagy éppen A föld alatti vasút. Ezek bármelyik Netflix-sorozattal simán versenyre kelnek.