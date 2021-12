A Netflix elhozta nekünk a vadnyugat legszemetebb cowboyát

Különleges westernfilmekből nem volt mostanában hiány a Netflixen. Ott volt Tom Hanks pacifista cowboya, akinek az volt a munkája, hogy járta a városokat, és a napi híreket olvasta fel az írástudatlanoknak. Idris Elba először a Városi cowboyban mutatott be egy hagyományőrző klánt, majd egy harsány „blaxploitation” filmben bukkant fel, ahol kizárólag fekete pisztolyhősök álltak a középpontban.

December elsején pedig befutott A kutya karmai közt (The Power of the Dog) Benedict Cumberbatch főszereplésével, ami a közelmúlt összes westernélményét a szőnyeg alá söpörte.

Mégpedig egyetlen laza mozdulattal. A produkciót az a Jane Campion rendezte, aki az 1993-as Zongoraleckével nagy elismerést szerzett magának, azóta viszont nem nagyon tudott maradandót alkotni. Mozis tekintetben legalábbis, mert azért a BBC-n futott a Top of the Lake (A tó tükre), amelyet a kreatív szakember álmodott meg, és kevés jobb krimi készült nála.

A kutya karmai közt című filmről előzetesen elég érdekes hírek jöttek. Cumberbatch azzal került az újságok címlapjaira, hogy a forgatásra való felkészülése alatt háromszor is nikotinmérgezést kapott. Nemcsak a dohányzást gyakorolta, hanem azt is, hogyan kell egy kézzel cigit sodorni. Emellett az új-zélandi felvételeken, hogy eggyé váljon a karakterével, a brit sztár a fürdést is hanyagolta.

A Netflix új westernje 1925-be kalauzol, ahol egy testvérpárt, Phil és George Burbanket ismerhetjük meg. Tehetős fickókról van szó, akik állattartásból élnek. Kettejük közül a Jesse Plemons által játszott George az, aki szemet vet egy özvegyasszonyra, Rose Gordonra (Kirsten Dunst), és kisvártatva össze is házasodik vele. Igen ám… de a nőnek van egy fia is, akire ránézve el se tudnánk képzelni, hogy a vadnyugaton élt. Peter (Kodi Smit-McPhee) ugyanis vékony, nőies, szakálla sincs, és a tudományok meg a pipacsok a réten jobban érdeklik őt, mint a lövöldözés és a keménykedés.

Mindez szemet szúr Philnek is, aki a két lábon járó toxikus maszkulinitás.

Benedict Cumberbatch pedig a játékával még rátesz néhány lapáttal az alapból karcos férfi elviselhetetlenségéhez, így a kétórás játékidő végére megismerhetjük a vadnyugat egyik legellenszenvesebb alakját, aki eddig valaha képernyőre került.

A vadnyugat törvényei szerint című Netflix-filmben már láttuk, hogy hiába a jól összeválogatott szereplőgárda, ha rossz az írás és a rendezés, akkor a végeredmény se lesz nézhető. Jane Campionék is remekül válogattak, és bár egy lassú tempójú történetről van szó, aminek idő kell, hogy kiforrja magát, mégis A kutya karmai közt az év egyik legnagyobb filmélménye. Már ha valakinek van türelme hozzá.

A filmben láthatjuk, hogyan képes egyetlen ember, jelen esetben a Cumberbatch által játszott Phil tönkrevágni egy család életét. A feleség alkoholista lesz, a férj inkább menekül testvére elől, a törékeny nevelt fiú pedig kénytelen elviselni, hogy a macsó közeg egyre durvábban hecceli és gúnyolja őt. Arra utalást se teszünk, hogy hova fut ki a sztori, mert úgy üt igazán a finálé. A zenét szerző Jonny Greenwoodnak azonban komoly érdemei vannak abban, hogy a katarzist megkapjuk a produkciótól.

A filmben hallható dallamok a legtöbb jelenetnél úgy képesek 120 százalékra tekerni a feszültséget, hogy a történet igazából iszonyú lassan csordogál.

Jane Campion lehet, hogy most visszatette magát Hollywood térképére. A kutya karmai közt ahelyett, hogy a megszokott, akciódús westernt hozná, inkább egy intim dráma a vadnyugaton, tiltott erotikával, életszagú alakításokkal, és minimalista, de csontig hatoló drámával nyakon öntve.

Nagyon meg lennénk lepve, ha Benedict Cumberbatch nem zsákolná be karrierje második Oscar-jelölését is. Philtől felfordul az ember gyomra, és még napokkal később is ott marad a rossz érzés, ha eszünkbe jut ez a figura. Ritkaság, amikor egy negatív karaktert valaki ilyen alapossággal el tud játszani. Meg is emeljük kalapunkat Cumberbatch előtt, kétszer is.

A kutya karmai közt a Netflixen szinkronnal és magyar felirattal is elérhető.