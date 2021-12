A Squid Game főszereplőjével jön A nagy pénzrablás koreai verziója

A Netflix dél-koreai sorozata, a Squid Game bizonyos értelemben tömegsorozat lett, hiszen 142 millió háztartásban ültek le elé, a debütálását követő egy hónapon belül. Ám, ebből a kategóriából az igényesebbek közé tartozik. A sztorit talán nem kell ismertetnünk, mindenkinek a fülén folyik már ki, még azok is tudják, hogy miről van szó, akik nem látták Hwang Dong-hyuk alkotását.

A produkció egyik főszereplője volt Park Hae-Soo, akire onnan emlékezhetnek a nézők, hogy a Squid Game csodagyereke volt, aki a Seoul National Universityn tanult, és papíron sikeres ember lett. A valóságban azonban a befektetési szakember pénzt lopott ügyfeleitől, ezért a rendőrök a nyomába szegődtek. Ha pedig ez nem lenne elég, Cho Sang-woo még adósságba is hajszolta magát.

A karaktert játszó színész marad a Netflix kötelékein belül, hiszen ő lesz az egyik főszereplője A nagy pénzrablás koreai adaptációjának. Park Hae-Soo tehetségéről már megbizonyosodhatott a világ, de még neki is nehéz dolga lesz, hiszen a remake-ben Berlin bőrébe bújik. A Pedro Alonso által alakított Berlin a közönség egyik kedvence volt, nem is csoda, hogy a La Casa de Papel első bejelentett, és 2023-ban érkező spin-offjának ő lesz a főhőse.

A streamingszolgáltató tavaly novemberben jelentette be, hogy elkészíti A nagy pénzrablás dél-koreai változatát. Ez a casting-hír pedig azt erősíti meg, hogy valóban úton van a projekt. A szereplőgárdáról többet viszont még nem tudni, egyedül a Squid Game sztárját jelentették be eddig.

A La Casa de Papel december 3-án tért vissza az ötödik évad második felével, amely öt epizódból áll. Ha valaki még nem kezdte el, öt órát tölthet még el a Professzorral és a maszkos spanyol bankrablókkal. A búcsú pedig könnyes lesz a végén, most szólunk.

Köszönöm Pedro, hogy elküldted nekem ezt a híres maszkot. A koreai változatban, amelybe jövő elején nyújtunk először betekintést, nekünk is meglesznek a magunk álarcai. Ígérem, küldök majd neked is egyet, viszonzásul. Nagy megtiszteltetés, hogy lehetőséget kaptam egy ilyen csodálatos sorozatban, és hogy épp Berlin szerepét kaptam meg, aki lenyűgöző karakter. Csak remélni tudom, hogy a mi verziónkat is szeretik majd az emberek