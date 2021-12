Szexéhes diáklányokról csinált sorozatot az HBO

A The Sex Lives of College Girls már a címével kiakasztott egy csomó nézőt. Az HBO Max új dramedyje ugyanakkor csatlakozott azokhoz a sorozatokhoz, amelyek fiatal, saját magukat kereső nők szexualitásával foglalkoznak. Ebbe a kategóriába tartozott korábban a Masters of Sex, az Orange is the New Black, vagy éppen a Csajok. Talán ez utóbbihoz hasonlít leginkább Mindy Kalling alkotása, amely bődületesen nagy siker lett az HBO Maxon, és még az első szezon fináléja előtt berendelték a folytatást is belőle.

A készítők szerint ez a sorozat nem csak azoknak szól, akik az egyetemi éveik alatt fűvel-fával összefeküdtek, hanem olyanoknak is, akik visszafogottabbak voltak, és főleg a tanulmányaikra koncentráltak. A The Sex Lives of College Girls főszereplői közül viszont még a nagyon stréber Kimberly (Pauline Chalamet) is már az első héten valahogy egy meztelen partiban találja magát, így egyik karakterről sem lehet kijelenteni, hogy túlzottan szégyenlős lenne.

Az HBO Max újdonsága tehát nem azoknak való, akik rögtön eltakarják a szemüket, ha meztelen testeket látnak egy sorozatban.

A szereplőgárda egyébként sokszínű, mindenki megtalálhatja a maga kedvencét. Az indiai-amerikai Bela például bármit elkövetne azért, hogy humorista váljon belőle. Jelentkezik is az egyetemi körbe, de amikor szembesül vele, hogy milyen sokan pályáznak az üres helyekre, alternatív megoldásra adja a fejét.

Kézzel kielégíti a teljes döntőbizottságot.

A szexpozitivitás és tabudöntögetés az egész szériát jellemzi, az alkotók bátran beleállnak abba, hogy a nőknek is minden joguk megvan arra, hogy úgy éljék ki a nemiségüket, ahogy akarják. Még ha extremitásba hajlik, akkor is.

A főszereplők között találunk erős jellemű focistát, Whitney (Alyah Chanelle) személyében, és egy tipikus szőke cicababát is, aki férfifalónak állítja be magát, közben meg középkorú nőkkel gyűri össze hotelszobák lepedőit, de ha a szükség úgy hozza, Leighton (Reneé Rapp) akár egy kocsi hátsó ülésén is kapható némi szexre.

A produkció botrányosnak hangzik, de az írók a poénkodás, és a 18+-os jelenetek csepegtetése mellett azért arra is törekedtek, hogy a forgatókönyv összeálljon. Ha nem is könnyen, de ez meg is történik. A The Sex Lives of College Girls első epizódjába elég nehéz belerázódni, mert olyan, mintha egy átlagos országos amerikai szitkomot néznénk. A karakterektől nekünk lesz szekunder szégyenérzetünk, a vágások furcsák, és a fényképezés sem a leglátványosabb. A széria főszereplői azonban, az első kötelező körök, és a kissé túl hosszú felvezetés után egyik pillanatról a másikra mégis szimpatikussá válnak.

Még az is előfordulhat, hogy elkezd minket érdekelni, hogy vajon mi lesz velük? Mindy Kallingék jól megfogták azt, mit jelent egy új helyen újoncnak, jelen esetben gólyának lenni. A The Sex Lives of College Girls főhősei pedig tényleg csetlenek-botlanak, igyekszenek végre életükben először kiélni magukat, és bár hangosan nevetni senki nem fog a kalandjaikon, kellemes kis limonádét szállított le az HBO Max nekünk.

Az Eufória sikere után félő volt, hogy a sorozatkészítők elmennek ebbe a sötét, hiperrealista irányba, amelyet a Zendaya neve által fémjelzett széria is képviselt. A The Sex Lives of College Girls stábja azonban bevállalta, hogy igenis lehet könnyedebb, humorosabb tálalásban a mai fiatalokról mesélni. A főszereplőkben pedig bárki magára, vagy a barátaira ismerhet, hiába játszódik a sztori egy kőgazdag amerikai környezetben.

A The Sex Lives of College Girls első részét az HBO Max a Youtube-on is hivatalosan közzétette, ide kattintva megtekinthető. A szezon 10 epizódból áll, arról egyelőre nem érkezett hír, hogy az HBO GO-ra jön-e a produkció.