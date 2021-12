A Netflix a nézői panaszok miatt eltünteti a meztelenkedést a Vajákból

A Vaják (The Witcher) első évadát 2019 decemberében mutatta be a Netflix. A kardozós-meztelenkedős fantasy egy lengyel író, Andrzej Sapkowski regénysorozatán alapult, a középpontban pedig egy Ríviai Geralt (Henry Cavill) nevű mutáns szörnyvadász állt, aki amikor nem éppen bestiákat gyilkolt, akkor dögös boszorkányokkal fetrengett az ágyban.

A széria nem volt túl visszafogott, már ami a 18+-os jeleneteket illeti. A Yennefert alakító Anya Chalotra nekivetkőzött a Tatai várban, de láthattunk emellett lázas orgiát, és az ugyancsak hazánkban található, forgatási helyszínként szolgáló Vajdahunyad várában Stregobor (Lars Mikkelsen) is félmeztelen nők társaságában múlatta az idejét legszívesebben.

A Netflix sorozatával foglalkozó és megbízhatónak számító oldal, a Redanian Intelligence is beszámolt róla, hogy a Vaják folytatása sokkal visszafogottabb lesz az eddigieknél. A hírek szerint a második évad első részében vetkőzik majd neki egy fontosabb, új karakter. Illetve a következő epizódban láthatunk még néhány alulöltözött statisztát, de ezen felül nem nagyon dobálják majd a textilt magukról a színészek.

A Netflix állítólag úgy döntött, hogy visszavesznek a meztelenkedős jelenetek számából, melyek miatt számos nézői panaszt kaptak.

A helyenként követhetetlen, hektikus történetvezetés mellett a szexjelenetek miatt érte a legtöbb kritika a Netflixet a Vajákkal kapcsolatban. Egy időben a Trónok harcánál is hasonló volt a helyzet, majd egy meg nem nevezett színésznő – valószínűleg a Daneryst alakító Emilia Clarke – kiakadt amiatt, hogy gyakran kell mutogatnia a testét a kamerák előtt. Az ötödik-hatodik évadtól kezdve pedig az HBO és a készítők ebből jelentősen visszavettek. Az Amazon Prime-on látható Az Idő Kereke ebből a szempontból már haladó nézőpontot képvisel.

A mai napig is voltak azonban olyan fantasy-sorozatok, amelyeket a meztelenkedéssel próbáltak eladni, ezek közé tartozott a Cara Delevingne és Orlando Bloom neve által fémjelzett, tündéres Carnival Row, és persze a Vaják is.

Jön a családbarát szörnyvadászat?

A Vaják második évadában már a stábot erősítette az a Lizzy Talbot, aki intimitás-koordinátorként dolgozott A Bridgerton családon, a The Nevers című HBO-sorozaton és a Dexter: New Bloodon is. Vélhetően a szakember közreműködése és a nézők panaszai is közrejátszottak abban a döntésben, hogy a produkció családbarátabbá válik.

Attól azért nem kell tartani, hogy az ijesztő szörnyek is kimaradnának a szériából. A Vaják új évadának története ráadásul az ígéretek szerint a korábbinál koherensebb lesz, és Sapkowski művei mellett a CD Projekt Red által készített The Witcher-játéktrilógiára is jobban támaszkodnak majd a készítők. Ugyancsak komoly változtatás, hogy az új részekben Geralt karaktere jóval beszédesebb lesz, viszont

a karaktert játszó Henry Cavill szerint a Vaják főhőse jóval kevesebbet fog káromkodni, és morogni.

A GamesRadar szerint emellett legfőképp a színész kardoskodott, aki szerette volna, hogy azok után, hogy a mutáns szörnyvadászt magányos túlélőként bemutatták, hangsúly kerüljön arra, hogy Geralt egy, az átlagnál sokkal magasabb intellektussal rendelkező személy.

A Vaják december 17-én tér vissza a második évadával a Netflixre, és úgy tűnik, a folytatás drasztikusan különbözik majd az eddig látottaktól.