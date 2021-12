Megrázó animáció a hegymászók magányosságáról

November 30-án debütált a Netflixen Az istenek hegycsúcsa című francia animációs film, amely egy híres díjnyertes japán manga adaptációja. Az eredeti sztorit – amely The Summit of the Gods címen ismert – Híro Tanigucsi jegyezte, és 2000-től 2003-ig, öt füzetben mesélte el a nagyközönségnek egy kíváncsi fotóriporter kalandjait. Az istenek hegycsúcsa egy Fukamacsi nevű médiamunkásról szól, aki különös rejtély nyomába ered.

A főszereplő szerint ugyanis a világ tévedésben él, nem is az hódította meg először a Mount Everestet, akiről mindenki gondolja, hanem egy George Mallory nevű hegymászó.

George Malloryről mindenki elkönyvelte, hogy megpróbálkozott a több mint nyolcezer méteres csúcs megmászásával, ám odaveszett, és nem sikerült neki a bravúr. A bonyodalmakat az indítja be, hogy Fukamacsi, aki épp egy expedíciót kísér fotósként, belebotlik Mallory elveszettnek hitt fényképezőjébe, amely egy Habu nevű alpinista tulajdonában van.

Az istenek hegycsúcsa legalább annyira nyomozós történet, mint tisztelgés azok előtt az őrültek előtt, akik a hegymászásnak szentelik az életüket. A fotós, Fukamacsi először csak Habut próbálja felkutatni, az általa felkeresett interjúalanyok nyilatkozataiból pedig összeáll egy rendkívül tragikus élet sztorija. A riporter aztán egyre mélyebbre süllyed ebben a világban, és végül csupán egy kérdés foglalkoztatja:

miért éri meg ezeknek az embereknek, hogy az életüket kockáztassák? Mi hajtja őket az újabb és újabb csúcsok meghódítása felé?

A produkció ezen a két szálon játszódik, Fukamacsi nyomozgat, eközben hozzá és persze hozzánk, nézőkhöz is egyre közelebb kerül Habu alakja. Bár Az istenek hegycsúcsának fő rejtélye, hogy vajon George Mallory lehetett-e az, aki valójában először meghódította a Mount Everestet... Habu élete annyira lebilincselő, hogy a fókusz is átkerül egy idő után erre a karakterre. A szálak a végére összeérnek, de még így is meglepő Fukamacsi elszántsága, aki vállalja, hogy Habuval együtt megy a Mount Everestre, és végigfotózza az egészet.

Az istenek hegycsúcsa egy mély és megrázó történet. Nekünk, tévénézőknek pedig talán soha nem lesz ennél jobb alkalmunk arra, hogy közvetve megtapasztaljuk, mekkora adrenalinbomba egyes embereknek a hegymászás, amely bármelyik pillanatban tragédiával végződhet. A produkció zenéi hipnotikusak, az animáció pedig szemet gyönyörködtető. Már-már fotorealisztikus annak az ábrázolása, ahogy a készítők a képernyőre ültették ezeket a kegyetlen csúcsokat, meredek hegyfalakat, a váratlan lavinákat és a zord időjárási körülményeket, amelyek a mászókat brutális testi és lelki megpróbáltatások elé állítják.

A játékidő nem hosszú, mindössze másfél óra, és ezúttal a magyar hang is jól sikerült. Arra azonban érdemes felkészülni, hogy Az istenek hegycsúcsa amennyire felemel, úgy le is ejt. A befejezés annyira szívszorongató, ami miatt tényleg sokáig emlékezni fogunk a Patrick Imbert által rendezett alkotásra.

Az istenek hegycsúcsa szinkronnal és magyar felirattal is elérhető a Netflixen.