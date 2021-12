Tényleg összedől a világ, ha fekete színésznő játssza Boleyn Annát?

A Channel 5 új kosztümös sorozata, az Anne Boleyn valószínűleg jóval kisebb hullámokat vert volna a médiában, ha a csatorna nem jelenti be tavaly októberben, hogy VIII. Henrik tragikus sorsú nejét a jamaikai szülőkkel rendelkező Jodie Turner-Smith alakítja. A 35 éves, egyébként modellként is dolgozó sztár egyre nagyobb névnek számít a televíziós szakmában, játszott a The Last Shipben és a rövid életű Nightflyersben is, valamint megcsípte a Vaják előzménysorozatának főszerepét, amelyet végül azért nem tudott elvállalni, mert ez a netflixes projekt már nem fért bele az időbeosztásába.

A legtöbben azért horkantak fel a casting-hír kapcsán, mert Jodie Turner-Smith fekete bőrű, a valóságban viszont Boleyn Anna nem volt az.

Komoly viták dúlnak arról, hogy elfogadható-e hasonló változtatás egy kosztümös sorozatban, amely hiába nyugszik valós alapokon, mozgat létezett személyiségeket, a hézagokat mégis kitalált jelenetekkel tömik be az alkotók, így inkább a szórakoztatás a lényege, mintsem a rigid történelmi hűség. A Bridgerton család esetében is voltak olyan indulatos nézők, akik sérelmezték, hogy Zsófia Sarolta brit királynét fekete színésznő, Golda Rosheuvel játszotta, és a rengeteg színesbőrű nemes láttán is sokan felvonták a szemöldöküket.

Az új, három részes sorozat készítői Dan Jones személyében még egy történészt is alkalmaztak, hogy a 16. századi eseményeket, az udvart, a kosztümöket, a stílust minél pontosabban ábrázolják. Épp ezért meglepő a főszereplőnő nyilatkozata, aki szerint a sorozat célja valójában nem a történelmi pontosság, hanem az, hogy egy univerzális, emberi drámát előadjanak. Épp ezért Turner-Smith szerint szinte mindegy a főszereplő bőrszíne, ha kellő átéléssel játszik az ember, kis túlzással bárki Boleyn Anna bőrébe bújhat.

Van is abban valami, amit a brit sztár mond. A színésznő kvalitásainak hála két perc alatt elfelejti az ember, hogy Boleyn Anna a valóságban egyáltalán nem így nézett ki. Turner-Smith nagyjából mindenkit lejátszik a színről, olyan beleéléssel hozza a gyermeket váró édesanyát,

aki először pokoli fájdalmat él át vetélése miatt, majd hűtlen férje döntése nyomán tömlöcben szenved, hogy aztán végül kegyetlenül kivégezzék, koholt vádak alapján. Anna egyetlen „bűne”, és vesztének oka egyszerű: hiába erős és tiszteletre méltó nő, képtelen VIII. henriknek fiú utódot szülni... ezért pedig lefejezik.

A produkció nagy húzása, hogy ezúttal a sztori középpontjában Boleyn Anna áll, és VIII. Henrik is csak mellékszereplő. Kap tehát egy erősen feminista szemüveget az ábrázolás. A főszereplőnő karizmája nélkül viszont közel nézhetetlen lenne a végeredmény. A kosztümök, a történelmi és realista háttér ott lebegnek a szemeink előtt, de valahogy lelketlen és üres az egész, és emiatt egy fájóan közepes miniszériáról van szó. A show-t azért Anna karaktere és Jodie Turner-Smith alakítása megmenti, akinek a teljesítménye simán feledteti, hogy olyan sztárok bújtak korábban Boleyn Anna bőrébe, mint Natalie Portman, Claire Foy, vagy éppen Natalie Dormer a már emlegetett Tudorokban.

Anna ebben a sorozatban merész, szókimondó, és keményfejű... nem tart attól, hogy más, nagy hatalmú emberekbe beleálljon, és ez okozza végül a vesztét is. Tudjuk, mi a végkifejlet, ami egyfajta eleve elrendeltetést is hozzáad a címszereplő minden döntéséhez és szavához. Mégis Turner-Smith bravúrjának köszönhetően meglepően sokkoló, amikor az utolsó snittben fejét szegik a főszereplőnek.

A kivégzés mindenféle pátoszt nélkülöz, ezért is üt akkorát.

A sztoriban talán nincs benne ez a közel három órás játékidő, a készítők részéről jobb döntés lett volna tévéfilmes verzióban, feszesebbre vágva újramesélni a történelmi tragédiát. A sokak által már előre kritizált Jodie Turner-Smith miatt azonban megéri nekiülni, akinek minden fintora, rezdülése és megszólalása mesteri.

Az Anne Boleyn december 9-től már az AMC+-on is elérhető, így még szélesebb közönséghez jut el a sorozat. A nézők azonban hiába láthatnak egy tényleg kiemelkedő teljesítményt, tipikusan egy olyan sorozatba futhatnak bele, amelynek nagyobb a füstje, mint a lángja.

Kár, mert ebből sokkal többet ki lehetett volna hozni.