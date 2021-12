Érdemes sietni, decemberben egy csomó remek sorozat lekerül a Netflixről és az HBO GO-ról

Tavaly év végén egy emberként rázta meg a sorozatrajongókat a hír, hogy lekerül a Jóbarátok a Netflixről. Néhány hónapot kellett rá várni, de tavasszal az HBO GO ismét elhozta a nézőknek Rachelt, Monicát, Phoebe-t, Chandlert, Joey-t és Rosst. Most decemberben ismét híres produkciók kerülnek le a Netflix, és az HBO GO kínálatából is. Összeszedtük a legnagyobb címeket, amelyeket még ebben a hónapban Ön is ledarálhat, de januártól már hiába keresné őket a két népszerű online videótáron.

A Netflixről december 31-én lekerül a FOX garnitúrájába tartozó A szökés (Prison Break), amelyből nem csak az első négy évad, hanem a 2017-ben készített új szezon is magyar felirattal volt eddig fenn a streamingszolgáltatón. A produkció várhatóan nem folytatódik, miután a főszereplő Wentworth Miller, aki bevallottan meleg, kijelentette, hogy nem hajlandó többet heteroszexuális karaktert játszani. Vele, a sorozatbeli testvérét játszó Dominic Purcell szolidaritást vállalt, és szintén kilépett. Michael Scofield és Lincoln Burrows nélkül pedig sok értelme nem volna leforgatni az új részeket.

Szintén a FOX gyártása, az egyik legfelháborítóbb és a társadalmat kifigurázó animációs sorozat, a Family Guy. Ebből az első 11 évad nincs fenn a Netflixen, csak a 12-től a 18-ig bezárólag. A produkció szintén december végén búcsúzik a magyar nézőktől, de lekerül a Netflixről az eredetileg a CBS-en vetített Így jártam anyátokkal is, valamint a Sons of Anarchy hét évada, a Homeland, a rövid életű, egy évadot megért Jack Taylor, illetve az animációk közül három Transformers-széria, a szuperhősös Young Justice, és a Fullmetal Alchemist.

Az HBO GO-ról talán kevésbé ismert, de azért nagyon ajánlott sorozatok búcsúznak. Ott van például a Képmás című sci-fi, melyben J. K. Simmons alakít egy Howard Silk nevű irodai dolgozót. A férfi élete akkor vesz nagy fordulatot, amikor belekeveredik egy interdimenziós balhéba. A Képmásban ugyanis a Föld két verziója létezik, a szakadás pedig 1987-ben jött létre, egy kelet-német kísérlet miatt. A produkció két évados, 20 részes mindösszesen, de hatalmas élmény, főleg a főszereplő kiváló játékának, és a fordulatos sztorinak köszönhetően.

Ugyancsak lekerül az HBO online videótárjából a Péntek esti vacsora (Friday Night Dinner), mely egy idősebb házaspárról szól, akik rendszeresen összeülnek már felnőtt fiaikkal megbeszélni, milyen hetük volt. A produkcióban jelen van az a tipikus, pusztító brit humor, a szereplőgárdából pedig abszolút kiemelkedik a Csernobil elhunyt sztárja, Paul Ritter, akiről nem is gondolná az ember, hogy a viccelődés is ilyen jól megy neki. A színészek közül ismerős arc lehet sokaknak Tamsin Greig az Episodesból, Tom Rosenthal a Plebsből és Simon Bird a The Inbetweenersből. Az HBO GO előfizetőknek búcsúzniuk kell még a nyomozós Miss Sherlocktól, a Berlini küldetéstől, A kilences szám alatt negyedik évadától és az Orgyilkos osztálytól is, hogy a legjobb címeket említsük.

