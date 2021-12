Most tényleg kirúgják a Fekete Párduc 2. főszereplőjét, mert nem hajlandó oltatni?

A Fekete Párduc első részét 2018-ban mutatták be az amerikai mozik. A produkció több szempontból is úttörő volt, hiszen sok év után, a Pengét követően ismét fekete szuperhősről szóló filmet készített a Marvel. Emellett a 91. Oscar-gálán hét jelölést gyűjtött be a Ryan Coogler által rendezett alkotás, köztük a Legjobb film címre is pályázott. Ez utóbbi főkategóriában szuperhősös film korábban soha nem volt esélyes.

A kritikusok a mai napig az egyik legkiválóbb Marvel-filmnek tartják a Fekete Párducot, amelyet kulturális jelentősége miatt is méltatnak. Ezért is volt annyira megrázó, amikor tavaly a semmiből jött a hír, hogy a főszereplőt, T’Challát alakító Chadwick Boseman rákban elhunyt. A színészt mindössze 43 évesen érte utol a végzet, így nagyon fiatalon kellett elbúcsúznunk egy olyan sztártól, aki még annyi mindent adhatott volna a nézőknek.

A szuperhősös produkció folytatása, a Fekete Párduc: Vakanda, légy áldott! már úton van, a tervek szerint 2022 novemberében mutatkozhat be, amennyiben elkerülik az újabb botrányok a forgatást. A film sztárja, a Shuri nevű techzsenit alakító Letitia Wright amiatt került a figyelem középpontjába nemrég, mert a színésznő közösségimédia-felületein több oltásellenes posztot is közzétett.

A Fekete Párduc húgát alakító Letitia Wright ezt követően, idén ősszel szenvedett komolyabb sérülést a második rész munkálatai során, emiatt

kényszerszünetre kellett vonulnia a stábnak, amely egészen januárig tart majd.

Nem titok, hogy a stábon belül rengeteg összetűzéshez vezetett, hogy a Fekete Párduc 2. központi szereplője nem hajlandó beoltatni magát. Hollywoodban nincs egységes szabályozás a Covid-vakcinával kapcsolatban, de amennyiben valaki nemet mond az oltásra, azt általában azonnali hatállyal kirúgják. Így vesztette el a munkáját a Disney+ sorozata, a Mighty Ducks: Game Changers főszereplője, Emilio Estevez is, akivel a második évadra nem hosszabbított a stúdió.

A pletykák egyből felröppentek Wright kapcsán is, és számos amerikai lap harsogta a címlapján, hogy Letitia Wrightot is kirúghatták. A Twitteren azonnal felkapottá vált a téma.

A Hollywood Reporter járt utána, hogy szó sincs arról, hogy a Shurit játszó színésznőt menesztették volna, iparági források szerint a Vakanda, légy áldott! felvételei január végén folytatódnak Atlantában, és sínen van a film.

A stábban pedig jövő év elején ott lesz az a Letitia Wright is, aki állítólag Chadwick Boseman örökébe léphet, és

ő lehet a következő Fekete Párduc.

Nagy kérdés viszont, hogy előléptetik-e a történtek fényében a színésznőt. Jelenleg nagyobb az esély arra, hogy lassan eljön az a pont, amikor a Disney-nek vállalhatatlanná válik Letitia Wright személye. Az óriáscég korábban szemrebbenés nélkül rúgta ki a The Mandalorian sztárját, Gina Caranót, hiába építettek volna a színésznőre egy különálló Star Wars-sorozatot a későbbiekben. A egykori sportoló, Carano szintén botrányos posztokat tett közzé Twitteren és Instagramon, amelyekbe csúnyán belebukott.

Még ha most nem is rúgták ki, simán benne van a pakliban, hogy Letitia Wrighttól tényleg megválik a Marvel, hiába a nézők egyik nagy kedvence a cserfes Shuri. Erre utal a Direct cikke is, amely szerint a Fekete Párduc 2. végét átszabták a készítők, hogy Letitia Wright alig szerepeljen benne. Arról viszont még nem tudni, hogy vajon a beoltott kollégák védelmében tettek-e így, vagy esetleg kiírják Shurit.

Az biztos, hogy sokan sajnálnák, ha a Vakanda, légy áldott! a balhék miatt a karakter halálával zárulna, és újabb komoly érvágás lenne ez a Marvel Filmes Univerzumnak.