Folytatják, de minek? Jövőre tényleg jön az Avatar 2

Az Avatart 2009-ben mutatták be a mozik, egy olyan időszakban, amikor mindenki meg volt győződve arról, hogy a 3D a jövő, és belátható időn belül a háztartások többségében olyan megszokottá válik a technológia, mint a hajszárító vagy a mosógép. James Cameron fejéből már 1997-ben, a Titanic befejezése után nem sokkal kipattant az Avatar ötlete, de a filmipar akkoriban még nem állt azon a szinten, hogy egy ilyen csodálatos látványvilágú történetet vászonra tudjanak vinni.

Merthogy az Avatar az volt, csodálatos. Annak ellenére, hogy 10 évnél is több telt el az első rész bemutatója óta, a többség, aki látta, még mindig emlékszik rá, hogy milyen szépen festett ez a film. Cameron olyan technikai újításokat és trükköket alkalmazott, amelyek egyedülállóak voltak, és tényleg úgy éreztük, hogy ha többet nem is készül hasonlóan jól összerakott 3D-s film, az Avatar miatt akkor is megérte kitalálni ezt a technológiát.

A film története a 22. századba kalauzolt, egy olyan világba, ahol az emberek képesek a csillagközi utazásra. A háborúk és a Föld készleteinek kimerülése miatt ez kapóra is jön, kolonizálni kell, ha fenn akarunk maradni: az emberiség választása pedig az Alfa Centauri-rendszerre esik, azon belül is Pandórára, egy lakható holdra. A dzsungelekben egy különös nép, a na'vi él, akik nehezen összetéveszthetők bárkivel, tekintve, hogy három méter magasak, kék a bőrük, hosszú farkuk van, és teljes harmóniában vannak a krönyezettel. Az Avatar főszereplője egy Jake Sully nevű háborús veterán, aki közel kerül a na'vikhoz, olyannyira, hogy az emberekkel való konfliktus során melléjük áll, és maga is na'vivá válik.

Az Avatar 2. része jön, úton van, a filmet eddig nyolcszor halasztották el, de 2022. december 16-án állítólag most már tényleg bemutatják, Jon Landau, producer pedig nemrég a Total Filmnek árult el egy csomó újdonságot a folytatással kapcsolatban.

Az új részben visszatér a Sam Worthington által játszott Jake és szerelme, Nytiri (Zoe Zaldana), akik családot alapítottak és már gyermekeik is vannak.

A családnál nincs univerzálisabb téma, James Cameron pedig az efféle, a zsánereken is túlnövő sztorikban mindig jeleskedett. Az új Avatar-filmekben a Sully-família kalandjait láthatjuk majd, azt, hogy a szülők milyen nehézségeken mennek keresztül azért, hogy megvédjék a szeretteiket

– mondta a producer.

Sullyék az RDA nevű bányászcég miatt kerülnek majd veszélybe, akik visszatérnek Pandorára, hogy tovább szipolyozzák a bolygót. A főszereplőknek tehát egy régi-új fenyegetés miatt kell otthonukat elhagyniuk, és új területeket felfedezni. Jake és szerettei a tengerparton találnak menedékre, ahol persze az egykori dzsungellakókra ferde szemmel néznek majd a zátonyt uraló Metkayina-klán tagjai.

James Cameron azt tervezte, hogy siker esetén az Avatar 2-t akár 2014-ben bemutathatják a mozik, ám a víz alatti jelenetek felvételéhez új technológiák kifejlesztésére volt szükség, és ahogy az első rész esetében, úgy ezúttal is időbe telt, mire a filmipar felzárkózott oda, amit a rendező meg szeretne valósítani. Elképzelhető, hogy a hosszú várakozás miatt már kevesebben lesznek kíváncsiak az új Avatar-filmekre, de a sci-fi franchise a jövőben jócskán felpörög majd,

2020 őszén Cameron azt nyilatkozta, hogy az Avatar 2-t már leforgatták és a harmadik rész is 95 százalékban kész van, a filmsorozat pedig öt részes lesz, 2024-es, 2026-os, és 2028-as, tervezett premierdátumokkal. Azaz a jövő évtől kezdve két évente kaphatunk egy új Avatart.

Landau a Total Filmnek azt is elmondta, hogy a négy új film forgatókönyvével rengeteg időt töltöttek, a készítőgárda szerint nem csak egyesével kell fogyasztható történettel rendelkezniük az Avatar-filmeknek, hanem az sem árt, ha a végén értelmes konklúziót kapunk, érzelmi fröccsel, és megrázkódtatással. Ez utóbbi, ha minden igaz, meg is fog valósulni, az első rész főgonosza, Stephen Lang, állítása szerint zokogásban tört ki, miután elolvasta az Avatar 5 szkriptjét.