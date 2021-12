Kijött a botrányfilm, ami miatt Maradona be akarta perelni a Netflixet

Az argentin sztárfocista, Diego Maradona 2020 júliusában, nagyjából fél évvel tragikus halála előtt durván nekiment a Netflixnek. Az egykori élsportoló kilátásba helyezte, hogy bepereli a legnépszerűbb streamingszolgáltatót, mivel Paolo Sorrentino új filmje, az Isten keze (The Hand of God) már a címével az általa, Anglia ellen az 1986-os világbajnokságon szerzett kezezős gólra utal. Ő pedig sem erre, sem pedig arra nem adott engedélyt, hogy a film történetéhez a személyét is felhasználják.

A Netflix azt válaszolta erre, hogy:

ez nem egy sportfilm, hanem az olasz rendező fiatalsága által inspirált sztori, akinek az életében kulcsfontosságú szerepe volt Diego Maradonának.

Paolo Sorrentinót lehet imádni és utálni, a kettő között nincs túl sok átmenet, általában a direktor műveire mindenki szélsőségesen reagál. A filmkészítő nevéhez fűződik az Oscar-díjas A nagy szépség és az Ifjúság is, melyek remekül, már-már megrázóan beszélnek az elmúlásról, de Sorrentino úgy mesél a női szépségről is ugyanakkor, ahogy csak a festők szoktak tudni. A rendező a tévéiparban is aktív volt az elmúlt években, Az ifjú pápa igazi botránysorozat lett az HBO-n, főleg, miután a kvázi második évad, Az új pápa főcímében erotikusan vetkőző apácák vonaglottak, ami miatt még a Vatikánban is kiesett a borospohár az egyházi elöljárók kezéből.

Az Isten keze, mely december 15-én érkezett meg a Netflixre, olyan lett, mintha Sorrentino legjobb műveit gyúrták volna egybe. Egy meglepően intim felnövéstörténet, amely egy fiatal, Nápolyban élő srácról szól, aki rajong a filmekért, a kultúráért, a szép nőkért, és persze a foci félistenéért, Diego Maradonáért.

A történet középpontjában Fabietto (Filippo Scotti) áll, aki a 80-as években apjával és anyjával él Nápolyban. A srácnak nincsenek barátai, sem barátnője, amikor pedig megkérdezik, hogy mi szeretne lenni, ha felnő, annyira nincs jövőképe, hogy azt mondja, filozófiát akar hallgatni az egyetemen. Fabietto titokban azonban rendezőnek vágyik, ám a film elején még leginkább a zenehallgatásba, a szép nők bámulásába, és abba öli a fölös idejét, hogy vajon Maradona tényleg a Nápolyba igazol-e?

A produkció a 120 perces játékideje alatt remek életképet ad a nápolyi olaszokról. Fabietto és népes családja élik a hétköznapjaikat, vitatkoznak, együtt nevetnek, és az ütő is megáll bennük, amikor valóban városuk klubcsapatához igazol az argentin focisztár. A fiatal főszereplő el is kezd járni a meccsekre, és éppen egy ilyen alkalommal történik meg az, amire senki sem számított.

Egy családi tragédia árnyalja be Fabietto életét, amely a szüleit éri.

Innentől olyan, mintha egy másik filmet néznénk, az Isten keze sokkal filozofikusabb lesz, és az addig csupán az eseményekkel sodródó Fabietto elkezd aktívan gondolkozni azon, hogy mit is kezdjen az életével. Sorrentino filmjeit és sorozatait sokszor megvádolják azzal, hogy túl mélák, gondolkozósak és unalmasak. Az Isten keze ehhez képest az első felében mosolyra késztet és télen is megidézi, hogy miért szeretjük a nyári hónapokat. A produkció második fele valóban sötétebb...

de a végére eljutunk oda, hogy a főhős kinyomja a tévét, amikor épp a bajnokságot megnyerő Nápoly ünnepelteti magát, felül a vonatra, és elmegy, hogy kezdjen magával valamit.

Az Isten keze tipikusan egy olyan film, amelyben nem a megérkezés a lényeg, hanem az út. Vagyis inkább, hogy Fabietto végre elinduljon előre, és ne csak úgy ússzon az árral. Ez a film Sorrentino eddigi legfogyaszthatóbb alkotása, ha valaki az olasz rendező filmjeivel szemezett, talán ezzel érdemes kezdenie, és szépen fokozatosan addig merülni, amíg A nagy szépség is feldolgozhatóvá válik.

Az Isten keze magyar felirattal érhető el a Netflixen, amelyben az olaszok nagyon bíznak, hiszen ezt a produkciót indították a jövő márciusi, 94. alkalommal megrendezésre kerülő Oscar-gálán.