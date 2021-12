2020 tavaszán a koronavírus-járvány miatt nem csak a forgatásokat kellett leállítani, hanem voltak olyan időszakok, amikor idehaza és a világ legtöbb országában is zárva tartottak a mozik. Most szerencsére nincs így, a Pókember: Nincs hazaút vetítésein szinte biztos, hogy tömve lesznek a termek. Jövő héten pedig még jön a Mátrix: Feltámadások is.

A mozis évnek tehát még koránt sincs vége, bőven jönnek még olyan alkotások, amelyek az átlagnézők vérnyomását is feljebb pumpálják. A legismertebb online filmes adatbázis, az IMDb azonban nem volt rest, és már most összeállítottak egy év végi, TOP10-es listát. Ezen nem a legjobb kritikai fogadtatásban részesült, vagy a pénztáraknál legerősebben teljesítő filmeket sorolják fel, hanem

azokat a 2021-es produkciókat, melyeknek az IMDb-adatlapjára a legtöbben kattintottak rá.

Úgy tűnik, nem mostanában mennek ki a divatból a szuperhősök, az IMDb top10-es listáján az utolsó helyre fel tudta verekedni magát a Shang-Chi és a Tíz Gyűrű Legendája, melyben a Marvel első ázsiai hősét köszönthettük, és bár nem váltotta meg a világot, sokan szerették ezt a távol-keleti kalandot. A Marvel és a DC egyébként jócskán dominál a listán, de még nem tartunk ott, a kilencedik helyre ugyanis a Cruella került. Ebben Emma Stone bújt a Disney-gonosz kétszínű bőrébe. A produkciót sikernek könyvelte el a stúdió, és ahogy a Shang-Chi, a 101 kiskutya előzményfilmje is folytatást kap.

A halottak hadserege című zombifilm sokak számára megrázó élmény volt, ezt mutatja a film 5,8 pontos értékelése is az IMDb-n. A legnépszerűbb filmek listáján azonban a nyolcadik helyre felfért Zack Snyder újdonsága, akit korunk legnagyobb zsenijeként és a világ legpocsékabb rendezőjeként is szoktak emlegetni, ízlés dolga. A produkcióban egy csapat zsoldos ment az élőhalottaktól hemzsegő Las Vegasba kaszinót rabolni. A film A tolvajok hadserege című spin-off után folytatást is kap a Netflixen, A halottak bolygója címmel, remegve várjuk.

Scarlett Johansson hattyúdala, a Fekete Özvegy a hetedik a listán, melynek szépen vitte tovább a sztoriját a Disney+-on látható Hakweye-sorozat. Hatodik a most már az HBO GO-n is elérhető Godzilla vs Kong, melyben a két hatalmas szörnyeteg gyepálja egymást, míg a Stranger Things Elevenje, Millie Bobby Brown könnyes szemmel szurkol a háttérben. A 2017-es Igazság Ligája után a rajongók végtelen hisztije után az HBO Max, és idehaza az HBO GO bemutatta a Snyder-cutot, mely négyórás szuperhősös eposz lett, és már csak azért is érdemes megnézni, mert végre úgy láthattuk Supermant, mint ahogy a Donner-filmek eredetileg ábrázolták a kryptoni férfit. A Zack Snyder: Az Igazság Ligája az ötödik a listán, melyet szintén az HBO Maxon is bemutatott, de a mozikban ugyancsak látható Mortal Kombat előz meg. A produkció a világ egyik legismertebb verekedős videójátékán alapszik.

Az IMDB-toplista harmadik fokára az Örökkévalók verekedték fel magukat, úgy tűnik, a nem hétköznapi szuperhőscsapatra rengetegen rákerestek. Valószínűleg a többség azon tanakodhatott, hogy érdemes-e megnézni a Marvel nem hétköznapi produkcióját, itt megtalálja rá a választ. A második a Suicide Squad rebootja lett, melyben őrült gonoszok mentették meg a világot, és persze visszatért a Margot Robbie-féle, közönségkedvenc Harley Quinn is.

A MOVIEmeter statisztikái alapján az idén bemutatott filmek közül a Dűne adatlapját nézték meg a legtöbben az IMDb-n, ezzel a részben hazánkban forgatott, nagyívű sci-fi lett 2021 legnépszerűbb alkotása. A Denis Villeneuve által rendezett sci-fi eposz Frank Herbert regényén alapszik, és egyes vélemények szerint később olyan kultúrtörténeti jelentősége lehet, mint a George Lucas-féle Star Warsnak. Az első rész nagyon hosszú volt, de így is nyitva hagyták a végét. Nagy szerencse, hogy a második rész, melyben kiteljesedik Paul Atreides és Chani sztorija, már úton van és 2023-ban jön a mozikba.