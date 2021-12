Idén decemberben még olyan sorozatok térnek vissza a Netflixre, mint a Vaják és a Cobra Kai, a streamingszolgáltató azonban már most elkezdte hergelni az előfizetőket: bejelentettek ugyanis egy csomó új és visszatérő produkciót, amelyek már most biztos, hogy 2022-ben kerülnek képernyőre.

A nagy többség fantáziáját minden bizonnyal a Stranger Things izgatja leginkább, a széria 2019-ben jelentkezett új epizódokkal utoljára. Az amúgy is időigényes forgatásnak pedig nem tett jót a koronavírus-járvány és a több hónapos leállások sem. A Netflix nemrég erősítette meg, hogy a negyedik évad jövő nyáron érkezik, amely elég hosszú, 9 részes lesz. A történet 1986-ban játszódik majd, a tavaszi szünet környékén, amikor is Elevenéknek (Millie Bobby Brown) újra össze kell fogniuk, hogy legyőzzék a rájuk törő sötét erőket.

Az úgyszintén jövőre debütáló The Witcher: Blood Origin a Vaják előzményeit dolgozza majd fel, és láthatjuk benne, hogyan jelent meg az első mutáns szörnyvadász, és mi vezetett a Kontinens létrejöttéhez, ahol az emberek, a tündék, és a szörnyek fajai egyik napról a másikra kénytelenek voltak hozzászokni, hogy egy levegőt szívnak a másikkal. Ha már kosztümös sorozatokról van szó, a Netflix 2022-ben mutatja be a Vikingek: Valhalla című produkciót is, mely az eredetileg a History Channelen látható és hat évadot megért Vikingek spin-offja, és Rollo örököseit állítja középpontba.

A közönségkedvenc szériák közül ugyancsak 2022-ben folytatódik a Locke & Key – Kulcs a zárját a harmadik évadával. A Locke-testvérek, miután legyőzték az őket sanyargató Echót, a folytatásban egy vadonatúj és ha lehet, még veszélyesebb gonosszal veszik fel a harcot. Jövőre képernyőre kerül a Netflix egyik legjobb szuperhősös sorozata, az Esernyő akadémia harmadik szezonja, és ugyanebből a zsánerből a második etapjával folytatódik a Raising Dion, február 1-jén.

A Netflix Breaking Badje, a törvényt szegő könyvelőről és családjáról szóló Ozark január 21-én kezdi meg az utolsó évadát. A sötétebb hangulatú történetek rajongóinak jó hír, hogy a legutóbb a Mise éjfélkort jegyző Mike Flanagan is új sorozattal jelentkezik 2022-ben, ez lesz a The Midnight Club, mely A Hill-ház szelleméhez és A Bly-udvarház szelleméhez hasonlóan megint csak egy adaptáció lesz, Christopher Pike írásain alapszik majd.

A Squid Game rajongói örülhetnek, mert egy másik, hasonló stílusban mozgó sorozat, a japán Alice Határországban második szezonja is jövőre érkezik. Emellett képernyőre kerül a The Cuphead Show! című animációs széria, A halottak hadserege előzményeit feldolgozó Army of the Dead: Lost Vegas és a Cyberpunk 2077-hez kapcsolódó Edgerunners, de a játékadaptációk sorát erősíti majd az élőszereplős Resident Evil-széria is.

2022-ben visszatér a Netflix egyik legsikeresebb sorozata, a Shonda Rhimes neve által fémjelzett, kosztümös A Bridgerton család, és A korona is. Jövőre ugyancsak sok szem szegeződik majd a Manifest negyedik évadára, melyet a Netflix azt követően mentett meg, hogy a produkciót az NBC elkaszálta.

A képregényrajongóknak is érdemes lesz a jövő év során a Netflixre figyelni, mert jön a Neil Gaiman írásait feldolgozó The Sandman, amely új szintre emelheti a dark fantasy fogalmát, már ami a tévéadaptációkat illeti.