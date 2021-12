Öt sorozat, amit túl hamar kaszált el a Netflix

A Netflix kemény fába vágta a fejszéjét, amikor úgy döntöttek, hogy a Cowboy Bebop című kultikus japán animét feldolgozzák, és élő szereplős sorozatot készítenek belőle. A Bebop űrhajó legénységének olykor humoros, máskor tragikus kalandjai jó alapanyagnak ígérkeztek, a 10 részes, John Cho főszereplésével készített szériát azonban a szakma és a közönség is egyöntetűen utálta. Az Altered Carbon (Valós halál) után megint belebukott a Netflix, hogy elkészítse a saját Star Warsát.

A befejezés híre mindössze három héttel a Cowboy Bebop novemberi debütálása után érkezett, a gyors bejelentés pedig még azokat is meglepte, akik amúgy hozzá vannak már szokva, hogy a Netflix könyörtelenül elkaszálja a sorozatait. A produkció túl nagy költségvetése és a nem túl ütős minőség állhatott a döntés mögött. Ez utóbbi persze csak közvetetten – az emberek valószínűleg ránéztek, rögtön gagyinak titulálták a feldolgozást, így a nézettség sem lehetett túl acélos.

Izgalmas lett volna látni, hogy a folytatásban merre viszik el a Cowboy Bebop történetét. A közelmúltban azonban nem ez volt az egyetlen tévésorozat, amit a Netflix túl hamar kaszált el.

Összeszedtünk öt olyan szériát, amelyeket szívesen néztünk volna tovább, és nagyon fájlaltuk, hogy egyetlen évad után kaszát kaptak.

A Társadalom (The Society)

Szórakoztató tinisorozatból nincs túl sok mostanában, A Társadalom azonban azok közé tartozott, amit a közönség nagyon szeretett, köszönhetően a misztikus történetnek és az olyan erős alakításoknak, mint például amit a Pokémon – Pikachu, a detektívben és az Apró tökélyek térképében is elbűvölően játszó Kathryn Newton hozott. A 10 részes produkció egy csapatnyi tizenévest mutatott be, akik magukra maradtak, miután az amerikai West Ham városából eltűntek a felnőttek. Ha mindez nem lenne elég, a főszereplők a külvilággal sem tudták felvenni a kapcsolatot, ami minden jel szerint megszűnt létezni.

A széria főhőseinek tehát maguknak kellett boldogulniuk, valamint felépíteni A Társadalmat, amely a túlélésüket biztosíthatta.

Miért kapott kaszát? A 2019-ben bemutatott A Társadalom második évadát a Netflix berendelte, amit sokan vártak is. A koronavírus-járvány okozta bizonytalanságok és a várakozás alatt lejáró színészi szerződések viszont ahhoz vezettek, hogy az online videótár egy évvel később úgy döntött, nem vág bele a folytatásba. A Netflixnek egyszerűen fogalma sem volt akkoriban, hogy mikor tudnának belevágni legkorábban a forgatásba.

Jupiter hagyatéka (Jupiter's Legacy)

A Marvel-filmek sikereit elnézve nem csoda, hogy a Netflix is megirigyelte a maskarás világmegmentőket, és elhatározták, hogy Mark Millar képregényeire építkezve ők is elindítanak egy szuperhősös univerzumot, csak éppen a tévében. Erre az első próbálkozás a Jupiter hagyatéka volt, mely vicces módon inkább a DC világára hagyatkozott inkább. A 8 részes produkcióban megkaptuk Superman kifacsart változatát, akit ebben az esetben Utopiannek hívtak. A hosszú ősz hajú, repülésre képes, szupererős, lézerszemű hős ennek a világnak a Csodanőjét, Lady Libertyt vette feleségül.

Ám ők csak a körítés voltak, gyerekeik, a balhés modell Chloe és a dühkitörésekkel küszködő Paragon voltak inkább a főszereplők. A Jupiter hagyatéka nagyon igyekezett a trónkövetelőket felvezetni, de mégis inkább a múltban játszódó szál ütött leginkább, amely arról szólt, hogyan szerezte meg erejét a Utopian vezette eredeti szuperhősös gittegylet.

Miért kapott kaszát? A Jupiter hagyatéka borzasztóan drága volt, és a különleges effektek még így sem néztek ki jól benne. A nézettség ehhez képest pedig gyenge lehetett, így a Netflix inkább nem feccölt bele több pénzt a második évadba. A Millarworld ettől még nem halott, újabb, a Jupiter hagyatéka világában játszódó, élő szereplős sorozatok és filmek jönnek még; meglátjuk, mi sül ki az erőlködésből.

A Sötét Kristály – Az ellenállás kora

Jim Henson, a Muppet Show atyja készítette el 1982-ben A sötét kristály című dark fantasyt, ami mostanra kultikus címnek számít, bár elég kevesen ismerik hazánkban. A történet szerint a világ kellemes hely volt addig, míg a Fehér Kristály el nem repedt, és káoszba nem borult minden. A hatalmat azóta rettenetes sárkányok ragadták magukhoz, akik sanyargatják a bolygót, és egy apró féltündén múlik, hogy talpra állnak-e az elnyomottak. A Netflix 2019-ben előzményt készített a produkcióhoz, amiben különleges effektek helyett ezúttal is bábokat használtak a forgatáshoz.

A 10 részes alkotás igazán nagy ívű lett, helyenként A Gyűrűk Urát idézte, és a Peter Jackson-filmekhez képest ezt a szériát akár a fiatalabb korosztály is simán megnézhette.

Miért kapott kaszát? Az Emmy-gálán épp elvitte a legjobb gyerekműsornak járó díjat A Sötét Kristály – Az ellenállás kora, amikor az io9 megírta a lesújtó hírt, miszerint a produkció kaszát kapott a Netflixtől. A döntés pontos okára sosem derült fény, de a Hollywood Reporter szerint a streamingszolgáltató olyan sorozatként könyvelte el az alkotást, amely drága volt, és még csalódást is okozott.

A jeges élet (Spinning Out)

A jeges életben a britek kultsorozatából, a Skinsből ismert Kaya Scodelario tért vissza, hogy ismét drámázzon egyet a tévéképernyőn. A sztori egy Kat Baker nevű lányról szólt, aki egy hatalmas esést követően igyekezett visszatérni a kompetitív sporthoz, csak épp páros korcsolyázóként. Az alkalmazkodást megnehezítette, hogy Kat bipoláris zavarral küszködött, amelyet egyébként a főszereplő színésznő remekül el is játszott, mindez pedig még némi tragédiát is hozzáadott az amúgy is nyomasztó cselekményhez.

Az Én, Tonya korábban már bizonyította, hogy a jégkorcsolyázásról igenis lehet szórakoztató filmet készíteni, A jeges élet sorozatos formátumban csinált meg valami hasonlót, és aki csak látta, nagyon sajnálta a korai kasza miatt.

Miért kapott kaszát? Kevésnek ítélte meg a Netflix a nézettséget. A jeges élet ráadásul 2020 első hetében debütált, öt másik sorozattal egyetemben, így valószínűleg „elveszett a zajban” ez a gyöngyszem.

Messiás (Messiah)

Ha valaki botránysorozatot keres a Netflixen, a Messiásnál meg is állhat. A 10 részes produkció sokakat kiakasztott az alaptörténetével, hiszen Michael Petroni alkotása azt dolgozta fel, vajon hogyan reagálna a modern világ arra, ha a Közel-Keleten felbukkanna egy fickó, aki azt állítja, hogy ő a Megváltó. Vajon csaló az illető? Vagy tényleg Jézus tért vissza?

A főszereplők ennek próbálnak utánajárni, a CIA pedig egy elszánt ügynök, Eva Geller (Michelle Monaghan) vezetésével veti magát a rejtély kellős közepébe.

Miért kapott kaszát? A Messiás egy nemzetközi sorozat volt, nemzetközi stábbal, akik számos helyszínen forgattak. A produkció a Hollywood Reporter szerint annak esett áldozatául, hogy a Netflix nem merte vállalni, hogy az éppen berobbanó járvány kellős közepén fogjanak bele a második évad felvételébe.