Fantasztikus filmek, amiket jövőre már moziban nézhetünk

A 2020-as év a világjárvány miatt egy szűk esztendő volt, ami a mozipremiereket illeti, aminek jussát idén arattuk le. Ebben az évben cserébe mindent is megkaptunk, szinte lubickolhattunk a jobbnál jobb alkotásokban. Ha a pandémia nem kényszerít lakatot a mozitermek ajtajára, jövőre sem lesz ez másképp. Lesz itt minden, mi szem szájnak ingere, de az előre beharangozott premierek nagy többsége szuperhősös, vagy aprólékosan felépített fantasy világba kalauzol minket.

Kezdjük is rögtön egy olyan alkotással, aminek második részét már többször halasztották el, de még talán nem jártak úgy, mint a pásztorfiú, aki háromszor farkast kiáltott. Most utoljára még bizalmunkat helyezzük az érkező premier időpontjába. Ez nem más, mint az

Avatar 2.

A 2009-es Avatar film folytatása James Cameron rendezésében az év végére ígéri premierjét, legalábbis amennyiben hihetünk az alkotóknak. Ugyanis a folytatást először 2014-re ígérték, amit később 2016-ra, majd 2017-re... majd 2018-ra... majd 2020-ra... majd 2021-re... és végül 2022-re halasztották. A paródiába illő halasztás-sorozat a legkülönbözőbb indokokkal csúszott ennyit, viszont szinte minden alkalommal megrebesgettek egy lehetséges plusz folytatást. Így a kettőből három, végül négy új film ígéretét lengették be. Tehát a jelenlegi állás szerint 2022 decemberében érkezik a második, 2024-ben a harmadik (ennek felvételeivel állítólag már majdnem teljesen elkészültek), 2026-ban a negyedik, végül 2028-ban az ötödik Avatar film. Mi egyelőre annak is örülnénk, ha már a második részt biztosra vehetnénk.

Batman

Michael Keton csodás állkapocscsontja örökké beleivódott az emlékezetbe, Christian Bale hangja pedig egybeforrt a köpenyes igazságosztó karakterével. Ám a szerep Ben Affleckből Sad Afflecket csinált, és alakításáról már csak a The Sound of Silence ugrik be mindenkinek. Most a vérszívó szerepből vérszívó jelmezbe bújtatott Robert Pattinson főszereplésével érkezik a legújabb, kreatívan a The Batman címre keresztelt film. De kell nekünk ennyi Batman feldolgozás? Hát a DC eddig csepegtetett előzeteseit nézve, igen. A denevér ruhában önkényesen rendet teremtő karakterben több van, mint amit egy-két filmben ki lehet végezni. Matt Reeves rendezését tavaszra ígérik.

Doctor Strange az Őrület Multiverzumában

A 2016-os Doktor Strange film folytatását Sam Raimi rendezi, aki korábban már a Tobey Maguire féle Pókember-filmsorozattal belekóstolt a szuperhősök világába. A történetről egyelőre nem lehet sokat tudni, viszont a cím már önmagában is beszédes. Az pedig külön izgalmas, hogy a film női főszereplője Elizabeth Olsen, aki Scarlet Witch megformálója. Az eddigi filmekben a két szereplő (Benedict Cumberbatchés Olsen) között nem nagyon volt interakció, viszont mind a karakterek, mind a színészek izgalmas dinamikát és történetszálat – azaz szálakat – sejtetnek.

Fotó: Marvel Studios Benedict Cumberbatch

Thor: Szerelem és mennydörgés

Ha már Marvel, következzen egy újabb ikonikus karakter történetének folytatása. A film egyik érdekessége, hogy Chris Hemsworth mellett a „kezdetleges" Thor karakter nagy szerelme, a Natalie Portman által játszott Jane Foster is visszatér. Rendezőként pedig Taika Waititi bizonyíthatja, hogy van értelme a pénzen kívül újabb filmet forgatni a mennydörgés istenéről, bár a Ragnarök mozival már visszaadta a szériába vetett hitet.

Fotó: Mark Fellman / Marvel Studios Chris Hemsworth

Fekete Párduc: Vakanda, légy áldott!

Chadwick Boseman halálával a Fekete Párduc film folytatása is kérdésessé vált. Nem azért, mert más színész nem tudná eljátszani a szerepet, hanem azért, mert nincs olyan, aki ezt szeretné. A tragikusan fiatalon elhunyt színész még betegen is beleadta a lelkét a karakterbe, és mind a produkció, mind a rajongók szeretnék tiszteletüket kifejezni azzal, hogy más nem ölti magára a jelmezt. Viszont a stúdió állítása szerint a film tisztelettel búcsúzik a színésztől ezzel a filmmel, nem jelenítik meg semmilyen formában, viszont cserébe bevezetnek egy várva várt új karaktert. Ő lesz Vasszív, aki Vasember helyét fogja pótolni a filmes Univerzumban.

Fotó: Marvel Studios Chadwick Boseman

The Flash

A Flash filmnek az eredeti tervek szerint 2018-ban kellett volna mozikba kerülnie, de a DC Univerzumépítése kicsit hosszabbra nyúlt, így 2022 novemberében várható az Ezra Miller főszereplésével érkező szupergyors figura története. Végül is az idővel való játék belefér a mozi profiljába, főleg, hogy a film a Villám-paradoxon, azaz Flashpointra fog épülni. Ugyanis a karakter nem egyszerűen villámgyors. Lépteit annyira fel tudja pörgetni, hogy képes rést ütni az időn, hogy kirándulást tegyen a múltba. A film története arról fog szólni, hogy Barry Allen pontosan így tesz azért, hogy megmentse édesanyját a haláltól, ezzel pedig teljesen összekuszálja a jelent és a jövőt. Szimbolikusan és gyakorlatilag is ezzel a filmmel tervezik újraindítani a DC világot, de mindezt úgy, hogy a múltat nem törlik el, sőt!

Fotó: imdb.com

Legendás állatok 3

Dumbledore titkait fogjuk megtudni a Legendás állatok 3. filmjéből. A cím alapján előrevetíthető, hogy centrumában a Roxfort későbbi legnagyobb igazgatója, Albus Dumbledore (Jude Law) lesz. A második film két fontos momentummal ért véget, egyrészt Grindelwald (eddig Johnny Depp, de mostantól Mads Mikkelsen), Credence karakterét összekötötte az Albus családdal – hogy ez csak egy trükk, vagy a valóság, az reméljük a harmadik filmből kiderül. Másrészt megtudtuk, hogy a két nagy erejű varázsló vérszerződést kötött egymással, ezért nem bánthatják a másikat, viszont ennek a „pecsétjét” Göthe Salmander (Eddie Redmayne) orrontó furkásza megszerezte, így Dumbledore fel tudja oldani régi felelőtlen ígéretét.

Aquaman 2

Az Aquaman and the Lost Kingdom, azaz az Elveszett királyság az eredeti tervek szerint 2022 decemberében kerül a mozikba. A filmet James Wan rendezi, a főszerepben pedig Jason Momoa veszít, oldalszálkáján pedig minden petíció ellenére Amber Heard lubickol Mera szerepében.

