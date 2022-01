Sikersorozatok, amelyek 2022-ben is folytatódnak

A még most is szigorú, bár időnként fel-fellazuló járványügyi intézkedések továbbra sem segítik elő a mozik helyzetének látványos javulását, a közönség inkább otthon nézi a filmeket, így a streamingszolgáltatók tovább hasítanak. Egyre több sorozat folytatását jelentik be, amit a rajongók hálával nyugtáznak. Annál is inkább, mivel tucatjával vannak olyan sikersorozatok, melyeknek régóta hiányolják a folytatását. Akad olyan is, amire három éve várnak a nézők. Néhány visszatérő műsor pontos megjelenése egyelőre nincs kőbe vésve, számos közkedvelt sorozatról azonban már tudni, hogy 2022-ben mikor jelentkezik új részekkel.

Euphoria 2

Végéhez ért a két és fél éves várakozás, új évaddal jelentkezik 2019 egyik legfelkapottabb sorozata, az Eufória. A koronavírus-járvány többször is meghiúsította a második évad forgatását, így csak 2022-ben láthatjuk viszont a szereplőket. (Tavaly készült két különkiadás, de azok az epizódok kizárólag a főszereplőkre, Rue-ra és Julesra koncentráltak). Az HBO GO-n futó sorozat második évada január 10-én kezdődik, a részek pedig hetente jelennek meg.

Peaky Blinders 6

Pontos megjelenési dátumot ugyan még nem tudunk, az viszont biztos, hogy 2022 elején befejeződik a Birmingham bandája című brit széria, ezt ugyanis a sorozat mögött álló csapat jelentette be a Twitteren. A hatodik évad, a sorozat utolsó felvonása a pletykák szerint már februárban megjelenhet. Nem kell azonban könnyes búcsút venni Thomas Shelbytől és családjától, 2023-ban ugyanis önálló filmmel koronázzák meg a fél tucat évadot – amolyan végső lezárásként. (Aki a kezdésig behozná a lemaradást, a Netflixen megnézheti az eddigi évadokat.)

Stranger Things 4

Jó sokat kellett várni az időközben felcseperedett gyermekszínészekből álló sorozat negyedik évadára, 2022-ben azonban ismét visszautazhatunk pár évtizedet az időben. Noah Schnapp, a film egyik főhősét, Will Byert alakító színész szeptemberben azt nyilatkozta, hogy végre befejezték a végtelennek tűnő forgatást. Shawn Levy producer elismerte, hogy sokkal tovább tartott elkészíteni az évadot, mint azt előzetesen remélték, szerinte azonban megéri ennyit várni a sorozat folytatására.

Ozark 4

Alig egy hónap múlva, 2022. január 21-én jelenik meg az amerikai thrillersorozat következő évada. A Netflix műsorának ez lesz az utolsó, két részre bontott idénye, és tizennégy epizódból fog állni. A sorozat eredetileg tízrészes lett volna, végül hét-hét résszel zárják le a 2017 óta futó thrillert.

Umbrella Academy 3

2022-ben érkezik Az Esernyő Akadémia harmadik évada is. A pontos dátumot egyelőre nem tudni, de sok információ kering Steve Blackman sorozatáról: például már mind a tíz epizód címét ismerjük. A színészek közül Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheenan, Aidan Gallagher, Justin H. Min és Ritu Arya is visszatér a sorozatba.

The Crown 5

Az eredetileg öt évad hosszúságúra tervezett, A korona című sorozat nem fejeződik be jövőre – ezt a Netflix erősítette meg. A streamingszolgáltató a koronavírus-járvánnyal járó csúszások ellenére már több új szereplőt is bejelentett. A sorozat ötödik évada 2022 novemberében jelenik meg.

Bridgerton 2

A Bridgerton család majdnem egy évig a Netflix legnézettebb sorozata volt, csak aztán leelőzte a dél-koreai sikersztori, a Squid Game... A brit romantikus széria második évada máricus 25-én érkezik, és Anthony Bridgertonra, a legidősebb Bridgerton fivérre fog fókuszálni – ez a legújabb előzetesből is kiderült. A második évad forgatása 2021 tavaszán kezdődött, és novemberben fejeződött be.

Killing Eve 4

A magyarul Megszállottak viadala címmel futó, egyébként borzasztóan izgalmas és addiktív gyilkolászós sorozat negyedik – és egyben utolsó – évadát már az előtt bejelentették, hogy a harmadik megjelent volna. Nem meglepő, hiszen a főszereplők (Sandra Oh és Jodie Comer) rengeteg díjat bezsebeltek a produkcióban nyújtott alakításukkal. A forgatás 2021 júniusában kezdődött, a sorozat befejező szakasza – az előző évadokhoz hasonlóan – nyolcrészes lesz. A végső fejezet első része február 27-én érkezik a képernyőkre. (A korábbi évadok megtekinthetők az HBO GO-n.)

The Mandalorian 3

A Disney Plus 2019-es sorozata jövőre már a harmadik évaddal jelentkezik. A Star Wars-sorozat különkiadásaként is aposztrofálható széria már bebizonyította, hogy van élet a filmsagán kívül is, ráadásul valódi sorozat formájában. Mivel a 2021-es megjelenést a legújabb, The Book of Boba Fett című, szintén a Star Wars-franchise alá tartozó széria megjelenése késlelteti, így a Mandalorian minden bizonnyal – és legjobb esetben – csak 2022 első felében tér vissza a képernyőkre.

American Horror Story 11

Az antológia jellegű sorozat már évek óta nem tudja felülmúlni egykori önmagát, ennek ellenére három újabb évad kapott zöld jelzést, azaz legalább tizenhárom felvonása lesz a műsornak. A tizenegyedik idény pontos megjelenési dátumát egyelőre titok övezi, de az előző évekhez hasonlóan több mint valószínű, hogy ősszel fog debütálni. Mivel a horrorelemek miatt a sorozat inkább az őszi hangulathoz illik, meglepő lenne, ha már nyáron kijönne a műsor.

The Handmaid’s Tale 5

A Hulu 2017-es sorozata, A szolgálólány meséje már az ötödik évaddal jelentkezik: ezt decemberben jelentette be a szolgáltató. Azt még nem tudni, hogy ez lesz-e az utolsó évad, ahogy egyelőre a megjelenési dátum sem ismert. Mivel a járvány miatt a negyedik évad csak 2021 közepén debütált, ezért lehetséges, hogy 2022 végéig kell várni az új részekre.

Russian Doll 2

Natasha Lyonne élete alakítását nyújtotta Nadia Vulvokov szerepében a 2019-es sorozat első évadában: egyetlen karakter bőrében sem érezte magát annyira otthon, mint a szarkasztikus humorral jócskán megáldott, ugyanakkor folyton a vesztébe rohanó New York-i főhős esetében. A forgatás 2020 tavaszán kezdődött volna, de a pandémia miatt csak egy évvel később kezdték el a munkálatokat. Mostanra vége a forgatásnak, így már csak hónapok kérdése, és jöhet a sorozat folytatása.

