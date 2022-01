Nyolc első évados sorozat, amit vétek kihagyni

2021-re ott tartottunk, hogy tényleg nagyon nehéz volt nem elveszni a sorozatok tengerében. A Netflix idén rengeteg új és visszatérő produkciót lőtt ki az éterbe, de az HBO-n, a Disney+-on, valamint az Amazon Prime-on is akadtak olyan szériák, amikre illett odafigyelni. Az Apple TV+ még le van maradva a vetélytársakhoz képest, jóval kevesebb sorozatot készítenek, és miután az Alapítvány és az Invázió se lettek az igaziak, a streaming platformnak van még mit bizonyítania.

Összeszedtünk 8 olyan új sorozatot, ami 2021-ben mutatkozott be, és egyszerűen muszáj látni őket, mert annyira jók lettek.

WandaVision

A Marvel Studios első élőszereplős tévésorozata, a WandaVision januárban érkezett meg a Disney+-ra. A produkció a Bosszúállók: Végjáték eseményei után vette fel a fonalat és azzal foglalkozott, hogy Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) képes-e megbirkózni android szerelme, Vízió (Paul Bettany) elvesztésével. A nőnek nehezen ment a dolog, egy egész várost elrabolt, és bábmesterként igyekezett a főhősnő rángatni a szálakat, és úgy tenni, mintha minden rendben lenne. A produkció abszurd volt, vicces, drámai, és ugyanakkor elég meta is, mert az amerikai televíziózás legismertebb szitkomjai előtt is tisztelegtek a készítők. A WandaVisiont nem véletlenül jelölték 23 Emmy-díjra szuperhősös sorozat létére, az elkészült 9 rész tényleg egy elképesztő érzelmi hullámvasút.

Arcane

Ki gondolta volna, hogy éppen egy videójáték adaptációjával szakít idén nagyot a Netflix? A League of Legends világában játszódó Arcane olyan lenyűgöző, összetett karakterdrámát hozott el a képernyőre, hogy sokan a produkciót a Trónok harca fénykorához hasonlították. Pedig egy animációs szériáról van szó, ezzel a műfajjal kapcsolatban pedig még mindig sokaknak él az a tévhit a fejében, hogy gyerekeknek való. A sztori egy testvérpárról, Vi-ról és Jinxről szólt, akik egy tragikus közös kaland után elsodródtak egymástól, miközben a háttérben tudósok, politikusok játszották a hatalmasok játszmáját. Az Arcane-ből biztosan érkezik a második évad, mert óriási siker lett.

Fehér Lótusz

Az HBO idén nyáron mutatta be a Fehér Lótuszt, amely papíron nem tűnik túl izgalmasnak, hiszen arról szól, hogy néhány kőgazdag ember elmegy egy hawaii-i luxushotelbe, ahol egy hetes nyaralás keretein belül fújják ki egy kicsit a gőzt magukból. A csavar azonban, hogy a hotel dolgozói is megkapják a maguk idejét a képernyőn, így kiderül, hogy a sok mosolygás mögött igazából a vendégek iránt érzett utálat és megvetés rejtőzik. A produkcióban Alexandra Daddario kitartott trófeafeleséget alakít, Connie Britton erős cégvezért, Sydney Sweeney elkényeztetett tinilányt, Steve Zahn pedig egy olyan férfit, aki épp attól retteg, hogy rákos. A szereplők közül Jennifer Coolidge, a Joey és Az amerikai pite egykori sztárja lopja a show-t, örömhír, hogy ő biztosan visszatér a második szezonban.

Legyőzhetetlen

Vannak, akik a szuperhősöket már elképesztően unják 2021-ben. Nekik ajánljuk a Legyőzhetetlen első évadát, amely tulajdonképpen egy paródia. Az első szezonban megtaláljuk Batman, Superman, Flash, Wonder Woman és a DC-hősök javának kicsavart verzióit. A legendás figurákat ráadásul egy kezdő hős szemével láthatjuk, a 17 éves Mark Graysonéval, aki a világ legismertebb szuperhősének, Omnimannek a fia, és ő is hasonló babérokra pályázik, mint a fater. Az Amazon Prime-on bemutatott széria azonban nem finomkodik, elképesztő mennyiségben megy benne a durvulás, a vérengzés, és tényleg igaz rá, hogy itt aztán senki nincs biztonságban. Bár nem kapott akkora közfigyelmet, mint az Arcane, egy olyan animációs szériáról van szó, ami akkorát üt, hogy a fal adja a másikat.

Sweet Tooth: Az agancsos fiú

A világvége még sosem volt ennyire megkapó. A Netflix képregényadaptációjában egy rejtélyes vírus üti fel a fejét, ami az emberiség nagy részét eltörli a Föld felszínéről. Ezzel egy időben pedig valamiért a kórházakban a terhes anyák hibrid, félig állat, félig ember gyerekeknek kezdenek életet adni. Vajon van köze a kettőnek egymáshoz? A hibrid gyermekek miatt pusztult ki az emberiség? Pubba (Will Forte) nem kockáztat, agancsos fiát, Gust (Christian Convery) az erdő mélyére viszi, és ketten elbújnak az új, veszélyes világrend elől. Egy tragédia miatt viszont Gus kénytelen kijönni rejtekéből, összebarátkozni egy zord vadásszal, akivel aztán elindulnak megkeresni a gyerek anyját. A Sweet Tooth az év egyik legaranyosabb sorozata, de mégse fullad bele a giccsbe, amikor kell, igenis drámai a történetvezetés. Így karácsony táján pont jó ledarálni azt a nyolc részt belőle.

Loki

A szuperhősöknek is megy a drámázás. A Marvel a WandaVision első évada után újabb minőségi drámát hozott el a Disney+-ra. A Lokiban nem elég, hogy az MCU leghitványabb gonoszából szerethető antihőst csináltak, még a világépítés is jól ment a készítőknek. Oda kellett mondjuk figyelni, hogy az ember ne vesszen el a variánsok áradatában, de Tom Hiddleston hozta a főszerepben, amit el lehet tőle várni, a női Lokiként debütáló Sophia Di Martino pedig abszolút lopta a show-t. A szériában beindult a multiverzum háború, és először láthattuk a Marvel leendő főgonoszát, Kanget, a hódítót, akitől Thanos után feltehetőleg az elkövetkezendő években reszketni fognak még a Bosszúállók is.

A Moszkitó-part

Justin Theroux korábban az HBO-s A hátrahagyottakban már bizonyította, hogy egy remek drámai színészről van szó. 2021 tavaszán, A Moszkitó-part első évadában pedig megerősített minket, a tévés palettán még mindig ő az egyik legjobb ebben a műfajban. Az Apple TV+ tulajdonképpen elkészítette a saját Breaking Badjét ezzel a sorozattal, amelyben egy idealista és a társadalomból teljesen kilógó feltaláló a családjával együtt menekülni kényszerül a törvény emberei elől. Foxék magával rángatják két tizenéves gyereküket is, akiknek persze nem tetszik a Mexikón keresztül vezető, életveszélyes kalandtúra. A Moszkitó-part első évada mindössze hét részes, ám a csodálatos helyszíneken játszódó dráma az év egyik legfeszültebb sztorija... és az egyik legalulértékeltebb sorozat is mostanában.

Yellowjackets

Közel sincsen még vége az első évadának, a Yellowjackets című új sorozatot azonban máris felírtuk az év legjobb új sorozatai közé. A Showtime nagyot szakított a produkcióval, amely eredetileg A legyek ura női változatának indult, később azonban úgy alakult, hogy inkább a Lost szellemi örököse lett belőle. A sztori arról szól, hogy egy tinédzser lányokból álló focicsapat magánrepülője valahol Kanada sűrű erdei fölött meghibásodik, lezuhannak és hosszú hónapokig nem talál rá senki a túlélőkre. A csavar, hogy a végére a lányokból kannibálok lesznek, de nem tudjuk meg hogyan, és ez a jelenben játszódó jelenetekből sem derült még ki. A színészek közül Christina Ricci, Juliette Lewis, Ella Purnell és Melina Lynskey látványosan viszik a hátukon a show-t. A Yellowjackets az év egyik, ha nem a legnagyobb meglepetése, ami a semmiből durrant be.