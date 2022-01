Ismét Magyarországon forgatják a Netflix fantasysorozatát

Tavaly áprilisban mutatta be a Netflix a Shadow and Bone – Árnyék és csont első évadát. A fantasysorozat hatalmas sikert aratott, amelybe a premiert követő első négy hétben 55 millióan néztek bele. Nem is kellett sokat várni, az online videótár nyáron berendelte a folytatást is. A produkció Leigh Bardugo könyvsorozatán alapszik, bravúros módon két regényt, az Árnyék és csontot, valamint a Hat varjút dolgozza fel egyszerre: számos karaktert és helyszínt vegyítve.

Magyar szemmel különleges élmény volt nézni Eric Heisserer alkotását, mert a Vajákhoz (The Witcher) hasonlóan hazai tájakon forgatott a stáb. A Shadow and Bone – Árnyék és csontban olyan helyszínek fedezhetők fel, mint a szentendrei skanzen, a Néprajzi Múzeum, a Budavári Palota vagy az egykori Tőzsdepalota, de a stáb dolgozott Óbuda Fő terén, a keszthelyi Festetics-kastélyban és a kevésbé ismert, ugyanakkor nagyon látványos és könnyen beazonosítható Teve-sziklánál is.

2022 januárjától érdemes nyitott szemmel járni az utcákat, mert egybehangzó amerikai sajtóértesülések szerint a Shadow and Bone – Árnyék és csont stábja ismét munkába áll, beizzítják a kamerákat, előkaparják a szekrényből a kosztümöket, a fantasyszéria felvétele pedig ismét Budapesten veszi kezdetét. A forgatás egészen júliusig eltarthat, vagy akár tovább is, amennyiben a járványhelyzet úgy alakul, hogy le kell állniuk a készítőknek.

A Netflix-előfizetők tehát arra számíthatnak, hogy 2023 előtt nem kerül képernyőre a Shadow and Bone – Árnyék és csont folytatása, vagy ha igen, akkor is csak az év legvégén. Ettől mondjuk nem érdemes elkeseredni, hiszen még 2022-ben olyan sikersorozatok térnek vissza, mint A Bridgerton család, a Stranger Things, de jön a Vaják előzményszériája és a Locke & Key – Kulcs a zárját harmadik etapja is.

A sorozat története szerint Ravkát kettészakította egy árnyékfal, amely rettenetesen hosszú és sötét, ráadásul teli van szörnyekkel, így átjutni is elég nehézkes rajta. A gazdagok és szegények háborúban állnak egymással, és a feszült helyzet mellett a nyolc rész során közelebbről megismerkedhetünk az úgynevezett grisákkal. Ők nagyjából olyanok, mint a varázslók, képesek az elemeket uralni, és más különleges képességeik is vannak.

A színen azonban már rögtön az elején feltűnik egy Alina Starkov (Jessie Mei Li) nevű fiatal nő, aki még a grisák között is ritka, ugyanis képes parancsolni a fénynek. Az árva lány lehet tehát a kiválasztott, aki változást hoz a világba, már ha a hatalmasok engedik neki. A Shadow and Bone – Árnyék és csont rettenetesen sok karaktert mozgat, és még a Vajáknál is ponyvább, de a maga nemében szórakoztató, főleg azoknak, akik Az éhezők viadala és Az útvesztő után valami tinirománcos fantasyra vágynak.

Eric Heisserer, a korábban a forgatókönyve miatt Oscar-díjra jelölt Érkezés című sci-fi készítője és a Shadow and Bone – Árnyék és csont showrunnerje úgy fogalmazott korábban a Varietynek, hogy:

A Shadow and Bone – Árnyék és csontban megvan arra a potenciál, hogy akár egy három évadnál is hosszabb sorozat legyen a végeredmény. Ha arról van szó, és a Netflix három szezon után le akarja húzni a redőnyt, az is megoldható. Ebben az esetben viszont minden erőmmel azon leszek, hogy egy spin-offal folytassuk a sztorit.

Az, hogy a Shadow and Bone – Árnyék és csont a jövőben testvérsorozatot kaphat, nem újdonság, egy ideje már pletykálják a lapok. A Netflix láthatóan komolyan veszi fantasysorozatait, és a Vajákhoz hasonlóan a Grisaverzumra is erősen építene az online videótár a következő években.